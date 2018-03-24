Küçükçekmece'de, benzin istasyonundan çıkan bir TIR'ın, seyir halindeki İETT otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Halkalı Caddesi'ndeki bir bezin istasyonundan yakıt alan ve sürücüsü öğrenilemeyen 47 DT 283 plakalı TIR, yola çıktığı esnada, seyir halindeki "Atakent Mahallesi-Aksaray" hatlı İETT otobüsüne çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otobüsün orta camı kırılırken, otobüsteki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Yaralı yolcular, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların da kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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