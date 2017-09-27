Küçükçekmece’de yaralı halde bulunan yılan kartalı Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, yetkili birimlere yaralı bir şekilde yılan kartalı bulduklarını bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine yılan kartalına ilk müdahale, Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner birimi tarafından yapıldı. Kanadının uç kısmından yaralandığı belirtilen yılan kartalı, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Vahşi Yaşamı Koruma Kulübü’ne teslim edildi.

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