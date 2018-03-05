Çocuklarda harçlık bilinci ve para yönetme becerisi kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Türkiye’de kendi alanında bir ilk olarak çocuklar ve anne – babaların hayatına giren manibux, şimdi de Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde (Tink) çocukların paralarını yönetmesine yardımcı olacak.

Türkiye’de bir ilk olarak Teknoloji ve harçlığı birleştiren Tink-Manibux okul kartı hem okula giriş çıkışlarda kimlik kartı olarak kullanılabilecek hem de anne – babalar çocuklarının okul harçlıklarını bu karta yükleyebilecekler. Tink öğrencileri kantin ve kırtasiye alışverişlerinde ödemelerini manibux ile gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda çocuklar ebeveynlerinin gözetimindeki bu kart ile hem internette hem de mağazalarda harçlıklarını harcayabilecek kendi harçlıkları alışverişlerini de gerçekleştirebilecekler. Çocukların para yönetimi alışkanlıklarını küçük yaşta edinebilmelerine yardımcı olan manibux ile çocuklar ayrıca kendilerine hedefler koyabilecek ve bu hedefler doğrultusunda harçlıklarını biriktirebilecekler.

Kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan manibux, çocuklar ve ailelerine harçlıklarını yönetecekleri, hesap hareketlerini takip edecekleri bir sistemden oluşuyor. Bir başka deyişle, harçlık yönetim sistemi ve ön ödemeli bir kart sistemi olan manibux ile harçlıklarda teknolojik dönem başlamış oldu. Bilgisayara veya cep telefonlarına entegre edilen bu yenilikçi ama bir o kadar güvenilir olan uygulamayla anne ve babalar, çocuklarının nerede, ne zaman ve ne kadar alışveriş yaptığını takip edebiliyor, gerektiğinde karta para transfer edebiliyor.