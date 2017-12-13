Kudüs krizi devam ederken İsrail'den çok konuşulacak davet!

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı İsrail'e davet etti.

Suudi Elaph gazetesine bir röportaj veren Katz, Suudi Arabistan'ı Arap dünyasının lideri olarak tanımladı ve İsrail-Filistin arasındaki barış sürecine destek olabileceğini söyledi. Katz, Suudi Arabistan'ın görüşmelere dahil olmasının kendilerini memnun edeceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesiyle ilgili konuşan Muhammed bin Selman, Filistinlilerin gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak Doğu Kudüs'ü görme hakları olduğunu söyledi.

İsrail ile Suudi Arabistan'ın şu anda diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Ancak iki ülkenin perde arkasında yakın ilişkiler kurduğu ve İran karşıtlığı paydasında buluştukları iddia ediliyor.