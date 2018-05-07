Reuters'ın son dakika haberine göre, Kudüs'ün güneyindeki yollara 'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu yol işaretlerinin koyulduğu belirtildi. Tabelaların İngilizce, İbranice ve Arapça olduğu görüldü.

Elçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz ay Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İsrail'in bağımsızlığının 70. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. büyük bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir arkadaşımız yok. Gelecek ay Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti. ABD’nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.

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