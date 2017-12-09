İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ABD'nin "Kudüs kararını" protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesinde toplanarak ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atan sivil halka, İsrail güçleri atlı polisler ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarını toplayan İsrail polisi ile Filistinliler arasında şehrin sokaklarında kovalamaca yaşanıyor.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail polisinin saldırısında 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Ara ara yeniden toplanmaya çalışan Filistinli göstericiler, sokak aralarından slogan atmaya devam ediyor.

İsrail polisi ise toplanmaya çalışan Filistinlilere ses bombası ve atlı birliklerle müdahalesini sürdürüyor.

GAZZE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırıları ve gösterilere müdahalesi sırasında şehit olan 4 Filistinli için yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenleri düzenlendi.

İsrail askerlerinin dün ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında öldürülen Mahmud el-Mısri ve Mahir Ataallah ile İsrail savaş uçaklarının bu sabah düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Abdullah el-Atl ve Muhammed es-Safedi yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Dünkü gösterilerde öldürülen Mısri için Han Yunus'ta, Ataallah için ise Şeyh Zuveyd kentinde cenaze törenleri yapıldı.

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Atl ve Safedi'nin naaşları ise Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nden alınarak, yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinin ardından kentteki kabristanlığa defnedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği üç hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde de 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.

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