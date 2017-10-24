Temizleme çubuğuyla kulak temizlemek veya yüksek sese maruz kalmak gibi basit nedenlere bağlı olarak gelişebilen kulaktan kan gelmesi, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Kulak ağrısı, işitme azlığı, baş dönmesi, ateş, çınlama gibi şikayetler de kanamaya eşlik edebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurten Küçük, kulaktan kan gelmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KULAĞINIZI PAMUKLU ÇUBUK İLE TEMİZLEMEYİN

Kulaktan kan gelmesinin en sık görülen nedenlerinden biri kulağa yabancı bir cisim kaçmasıdır. Genellikle çocuklarda görülen kulağa yabancı cisim kaçması yetişkinlerde kulak temizleme sırasında yapılan hatalardan kaynaklanabilmektedir. Temizleme çubuğu, toka tığ gibi yabancı maddelerle kulağı temizlemeye çalışmak dış kulak yolu ve kulak zarına hasar vererek kanamalara neden olabilmektedir.

UÇUŞ VE DALIŞLARA DİKKAT!

Kulak zarında hasar oluşturarak kanamaya neden olan bir diğer durum ise ani basınç değişiklikleridir. Özellikle uçakların iniş ve kalkışları sırasında oluşan basınç değişimi, kulak zarında hasara neden olarak kulaktan kan gelmesine neden olabilmektedir. Aynı şekilde su altı dalışları sırasında da basınç değişiklikleri kulak zarını etkileyebilmektedir. Özellikle uçak yolculuğunun hemen ardından su altı dalışları yapmak riski artırabilmektedir. Basınç değişikliklerine bağlı oluşan kanamalarda enfeksiyon riskine karşı damla kullanılarak kulak zarının kendisini tamir etmesi beklenmektedir. 2-3 ay içinde düzelmeyen kulak zarı yırtıklarında timpanoplasti denilen ameliyat ile kulak zarı onarılmaktadır.

Bununla birlikte;

* Dış ve orta kulak enfeksiyonları

* Travma, yüksek basınç veya sese maruz kalarak kulak zarının akut yırtılmasına

* Polip oluşumları

* Kafa travmaları

* Dış ve orta kulak yolunda olan tümörler

* Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düşük olması

* Kan sulandırıcı ilaç kullanımı gibi nedenler kulaktan kan gelmesine yol açabilmektedir.

* Kulağa kaçan yabancı maddeyi kendi kendinize çıkarmaya çalışmayın.



Evde oluşan kulak kanamalarında doktora başvurana kadar pamukla baskı yapılarak kanama durdurulmaya çalışılmalıdır. Kulağa kaçan yabancı bir cisim varsa çıkarmaya çalışmayarak uzman bir doktora başvurulmalıdır. Kanama nedeni dış veya orta kulak yolu iltihapları ise bunlara yönelik ilaçlar kullanılmaktadır. Orta kulakta oluşan kronik enfeksiyonlar ve polip oluşumları cerrahi yöntem ile tedavi edilebilmektedir.

TÜMÖRLER KANAMAYA NEDEN OLABİLİR

Nadir olmakla birlikte diş veya orta kulakta oluşan tümörler kulaktan kan gelmesine neden olabilmektedir. Bu durumda tümör tipine göre cerrahi yaklaşım veya kemoterapi yada ikisi birlikte uygulanan tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Kulak kanamasına neden olabilecek herhangi bir iltihap, tümör veya travmanın olmadığı durumlarda kan tetkikleri yapılmalıdır. Özellikle sık tekrarlayan kanamalar kandaki pıhtılaşma faktörlerinde bir soruna işaret edebilmektedir.

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