Kulaklık yüzü Joel Embiid

2018 AllStar maçı için Doğu Konferansı takımının ilk 5’ine seçilen Embiid, düzgün kişiliğiyle de tanınıyor. Lakabı TheProcess olan Joel Embiid, saha dışında da NBA2K18 oynuyor, sosyal ağlardan hayranlarına e-spor hakkında yorumlar yapıyor. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...

XIZT’IN YERİNE DENNIS

Cs_summit 2’de sonuncu olan İsveçli ekip, Richard Xizt Landström’ü çıkartıp yerine Dennis “dennis” Edman’ı dahil etti. Kasımdan beri GODSENT’te yedek olan Dennis “dennis” Edman, nihayetinde NiP’te kendine forma bulabildi. Bu değişim, 2017’nin son kısmını beklenilenin altında bir performans ile tamamlayan İsveçliler için kaçınılmaz oldu. Ekip, geçtiğimiz hafta da, cs_summit’de 7-8’inci oldu. İşte takımın güncel kadrosu şu şekilde:

Patrik “f0rest” Lindberg

Christopher “GeT_ RiGhT” Alesund

Fredrik “REZ” Sterner

William “draken” Sundin

Dennis “dennis” Edman