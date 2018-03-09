Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, kullanıcılarının ilgisini canlı tutmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonunda kullanıcı sayısının yüzde 6 oranında arttığını ancak kullanıcıların sosyal ağda geçirdikleri sürenin yüzde 4 oranında azaldığı açıklanmıştı. Nielsen ve Pivotal tarafından yayınlanan araştırma raporları, kullanıcıların Facebook’ta geçirdikleri sürenin azalmaya devam ettiğini gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre, Facebook platformunda geçirilen toplam süre yüzde 18 azalmış durumda. Pivotal araştırmacıları, her bir kullanıcının sosyal ağda geçirdikleri sürenin ise yüzde 24 oranında azaldığına dikkat çekiyor.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'A KÖTÜ SÜRPRİZ!

Facebook’un ünlü sosyal ağı Instagram ise farklı bir sorunla karşı karşıya. Pivotal araştırması, Instagram’ın kullanıcı sayısının artmasıyla, sosyal ağda geçirilen toplam süre de artış gösterdi ancak kullanıcıların bireysel olarak sosyal ağda kalma zamanı yüzde 9 oranında azaldı.

Facebook ve Instagram kullanıcıları birbirleriyle giderek daha az etkileşime giriyor. Uzmanlar bunun arkasında sosyal ağların devreye soktukları algoritma değişimlerinin rolü olduğunu düşünürken, Mark Zuckerberg ocak ayında gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında yatırımcılara buna hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.