Her geçen gün artmakta olan idrar kaçırma problemi kadınlarda daha sık görülmesine rağmen yaşlılarda ve engellilerde de çeşitli nedenlere bağlı olarak görülmektedir.
Yaşlılığın 65 yaş üstü olmak şeklinde tanımlandığını söyleyen Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, "Toplumlarda yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. 2000 yılı itibariyle tüm dünyada 420 milyon olarak belirlenen 65 yaş üstü nüfusun, 2030 yılında 973 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak idrar kaçırmanın görülme olasılığı da artmaktadır. Ancak idrar kaçırma sadece kronolojik yaşla değil; zihinsel bozukluklar, idrar yolu enfeksiyonları, kadınlarda atrofik vajinit veya üretrit, bazı ilaçlar, depresyon, diyabet benzeri kontrolsüz kalmış metabolik hastalıklar gibi altta yatan bazı tıbbi sebepler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu sebepler tedavi edilebilirse idrar kaçırma sorunu ortadan kalkar" dedi.
O KİŞİLERDE GENELLİKLE GEÇİCİ İDRAR KAÇIRMA SORUNU GÖRÜLÜYOR
65 Yaş ve üstü kişilerde daha çok sıkışma tipi idrar kaçırmanın görüleceğini belirten Prof. Dr. Demirkesen, aniden gelen aşırı idrar hissi ile tuvalete yetişemeden idrar kaçırmanın gerçekleştiğini belirtti. Kadınlarda daha nadir olarak eforla idrar kaçırmanın, erkekler de ise prostat ameliyatı sonrası eforla idrar kaçırma türünün de görülebileceğini söyledi.
İLAÇLAR İDRAR KAÇIRMAYA YOL AÇABİLİR
İlaç kullanımının idrar kaçırmada çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Oktay Demirkesen, “Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı sık görülen bir durumdur. 65 yaş üstünde 5 veya daha fazla ilaç kullanımı ABD'de erkeklerde %44, kadınlarda ise %57 olarak belirlenmiştir. 1995-2005 yılları arasında istenmeyen ilaç etkilerinde ise 3 kat artış saptanmıştır. Psikiyatrik bazı ilaçlar, bazı hipertansiyon ilaçları, bazı ağrı kesiciler, bazı antidepresanlar, sistemik östrojen kullanımı ve antikolinerjik etkileri olan ilaçlar çeşitli nedenlerle idrar kaçırmaya yol açabilirler. Bu arada hafıza kaybını yavaşlatan Alzheimer ilaçları (kolinestteraz inhibitörleri) da idrar kaçırmaya neden olabilirler. Hekim reçetesi dışında alınan bazı kontrolsüz ilaçlar veya maddelerin de idrar kaçırma nedeni olabileceği unutulmamalıdır.
YAŞLILIKTA İDRAR KAÇIRMA HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Önemli olan idrar kaçırmanın nedenini ortaya koymaktır. İdrar kesesi kaynaklı veya idrar kesesi çıkışı kaynaklı olabilen idrar kaçırmanın değerlendirmesi doğru yapılmalıdır. Tedavi seçenekleri çok sayıda olup, bu yaş grubundaki başarı şansları daha genç yaşlardaki hastalara nazaran daha düşüktür. Ancak önemli sayıdaki hastanın sebebe yönelik cerrahi dışı veya cerrahi yöntemlerle tedavi şansı yakalaması mümkündür. Önerilen tedaviler yaşlı hastalara ek risk yüklememelidir.
İdrar kaçırma için önerilen destek malzemeleri hasta hayat kalitesini artıran etkileri nedeniyle çok önemlidir. Burada en önemli nokta ihtiyaca en uygun malzemeyi belirlemektir. Bu tip malzemeler, tedaviyi veya tedavinin etkisini bekleyen veya tamamen kuru kalma olasılığı olmayan hastalarda kullanılmaktadır. Özellikle son teknoloji ile üretilmiş emici pedler bu amaca çok uygundur.
Düzenli sıvı tüketimi ve düzenli olarak mesaneyi boşaltmak genç yaştan itibaren yapılabilecek önlemler olabilir. Pelvik tabanı güçlendirecek fiziksel aktiviteler de bu korunmaya destek olacaktır. Yaşlılık döneminde de fiziksel aktivite pelvik tabanın gelişime destek olacaktır" dedi.
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