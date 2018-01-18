Türk edebiyatının pek çok ünlü isminin bir zamanlar uğrak yeri olan “Küllük” Kıraathanesi, Beyazıt Meydanı’nda, eski yerinde hayat bulacak.

HT İstanbul'dan Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyazıt Meydanı’nı düzenleme projesi kapsamında “Küllük”ü de canlandıracak. İBB yetkilileri, Beyazıt Meydanı’nı yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında, meydanın ön tarafında bulunan ve tarihi mekânı çirkinleştiren otoparkın yer almayacağını söyledi.

1950’lere kadar Beyazıt Meydanı’nda varlığını sürdüren, özellikle edebiyat dünyasının tanınmış simalarının uğrak yeri olan “Küllük” kıraathanesinin de, düzenleme kapsamına alındığını belirten yetkililer, eski Küllük Kıraathanesi gibi olması da onu çağrıştıran bir yapının eski yerine konulacağını açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yapılacak olan yapı 7x7 metre ölçülerinde’ ahşap malzeme ağırlıklı, açılır kapanır camlardan oluşacak. Yapının önüne masa ve tabureler konacak. Beyazıt Meydan düzenleme çalışmaları bir süredir devam ediyor.

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