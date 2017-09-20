Türk sinemasının en iyi aşk filmleri

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4. Kader 2006

Yönetmen: Zeki Demirkubuz



Oğlan kıza rastlar ve âşık olur... Uğur (Vildan Atasever) Bekir’e (Ufuk Bayraktar) biraz cilve yapma dışında hiç yüz vermemiştir aslında.

Zaten o Zagor’a (Ozan Bilen) âşıktır. Hepsi aynı mahalledendir. Zagor cinayet işler, hapse düşer. Uğur onun peşinden şehir şehir gezer. Bekir evlenir, çocuk sahibi olur. Yıllar geçer gider ama iki şey değişmez: Bekir, Uğur’a âşıktır, Uğur ise Zagor’a... Saplantılı aşk üzerine çekilmiş en güzel filmlerden biri.