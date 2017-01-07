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KÜLTÜR-SANAT

Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons

27 Ekim 2016 Perşembe, 16:33:19

Günümüzün en çok izlenen dizisi the Simpsons'ın Donald Trump'ı 16 yıl önce başkan yapmasından tutun, daha birçok tarihteki kritik olaylara gönderme yaptığı biliniyor... İşte o sahneler...

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    ABD'nin sevilen çizgi dizilerinden Simpsonlar'ın 2000 yılında yayınlanan ve Donald Trump'ı ABD Başkanı olarak gösteren bölümü, Trump'ın başkan olmasının ardından büyük ilgi görüyor.

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    Dün gerçekleşen 58. başkanlık seçimlerinin kazananı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı, Simpsonlar adlı ünlü çizgi dizinin 16 yıl önceki "ABD Başkanı Trump" bölümü sebebiyle farklı bir açıdan da dikkati çekiyor.

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    19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde ABD Başkanı olarak Oval Ofis'te oturan Trump, bugün gerçekten ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a çıkmaya hazırlanıyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 21:11
    trump 2000 de reform partisinden başkan adayıydı.....
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 14:21
    yok oyle bisey, bu simpson larin 2015 de yayinlanan bi bolumunden.
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 08:33
    simpsonlar tamamen psikolojık bir çizgi filmdir. bilinçaltı için yayınlanmıştır.
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 08:05
    sıyası bır cızgı fım
  • Misafir 29 Ekim 2016 Cumartesi 00:53
    yanlış hatirlamiyorsam simpsonlardaki bazi kareler fotograflardan once çizilmişti
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