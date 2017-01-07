Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons

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Dizinin senaristi Dan Greaney yaptığı açıklamada, o günkü koşullarda Trump gibi bir figürün Simpsonlar için çok uygun olduğunu ve "Trump isminin komedi dizisinde kullanılabileceğine karar verdiklerini" anlattı. "Trump başkanlığının gerçek olacağını hiç düşünmemiştik." diyen Greaney, mizah kültürünün toplumdaki "muhalif damarları" harekete geçirmiş ve dolaylı olarak da olsa Trump'ın seçilmesine katkıda bulunmuş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.