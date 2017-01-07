Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons
27 Ekim 2016 Perşembe, 16:33:19 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:10:38
Günümüzün en çok izlenen dizisi the Simpsons'ın Donald Trump'ı 16 yıl önce başkan yapmasından tutun, daha birçok tarihteki kritik olaylara gönderme yaptığı biliniyor... İşte o sahneler...
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ABD'nin sevilen çizgi dizilerinden Simpsonlar'ın 2000 yılında yayınlanan ve Donald Trump'ı ABD Başkanı olarak gösteren bölümü, Trump'ın başkan olmasının ardından büyük ilgi görüyor.
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Dün gerçekleşen 58. başkanlık seçimlerinin kazananı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı, Simpsonlar adlı ünlü çizgi dizinin 16 yıl önceki "ABD Başkanı Trump" bölümü sebebiyle farklı bir açıdan da dikkati çekiyor.
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19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde ABD Başkanı olarak Oval Ofis'te oturan Trump, bugün gerçekten ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a çıkmaya hazırlanıyor.
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Dizinin senaristi Dan Greaney yaptığı açıklamada, o günkü koşullarda Trump gibi bir figürün Simpsonlar için çok uygun olduğunu ve "Trump isminin komedi dizisinde kullanılabileceğine karar verdiklerini" anlattı. "Trump başkanlığının gerçek olacağını hiç düşünmemiştik." diyen Greaney, mizah kültürünün toplumdaki "muhalif damarları" harekete geçirmiş ve dolaylı olarak da olsa Trump'ın seçilmesine katkıda bulunmuş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
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Söz konusu bölümdeki hareketleriyle Trump'ın seçim kampanyası dönemindeki bazı hareketlerinin birbirine çok benzemesi de sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı. 2000 yılındaki bölümün en ilginç yanlarından biri de dizinin ana karakterlerinden Lisa'nın Trump'ın ardından "ilk kadın başkan" olarak koltuğa oturması ve "Başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı mirası kaldı." ifadelerini kullanması.
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Dizinin o bölümünde Trump'ın ardından ilk kadın ABD Başkanı olarak Lisa'nın koltuğa oturması, "sonraki başkan Hillary Clinton mı olacak?" yorumlarına neden oldu. Trump'ın ardından Hillary Clinton'ın başkanlığına işaret edip etmeyeceği tartışması başladı. ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek görevi mevcut başkan Barack Obama'dan devralacak.
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Eminim bu sahne, gözünüzde başka bir fotoğrafı canlandırıyordur.
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Sahne, 1932 yılında Manhatta'da çekilen "Bir Gökdelen Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafından ilham alınarak kurgulanmış.
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Festival alanında sarılan çiftler size bir fotoğrafı anımsattı mı?
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1969 yılında Burk Uzzle tarafından, Woodstock Müzik Festivali'nde çekilen bu fotoğraf, çizgi filme yansıtılmış.
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Duff zeplininin Springfield'ın üzerine çöktüğü bölümü hatırlıyorsunuz değil mi?
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1937 yılında, Alman zeplininin havada alev aldığı anda çekilen bu fotoğraf, The Simpsons'a esin kaynağını olmuş.
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Peki ya bu sahneyi bir fotoğrafta görmüş olabilir misiniz?
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The Beatles'ın 11.albümü olan "Abbey Road"u kaydederken çekilen bu fotoğraf, The Simpson'da kullanılmış.
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Tanıdık geldi mi?
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Homer'ın elinde tuttuğu albümdeki fotoğrafın tıpa tıp aynısı! The Beatles'ın Abbey Road albümü için çektiridiği bu fotoğraf oldukça meşhur.
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Loch Ness canavarını başka bir yerde daha görmüş olabilir misiniz?
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1933 yılında, Hugh Gray tarafından çekilen bu fotoğraf, Nessie canavarının bilinen ilk görüntüsü.
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Bart'ın tam bir model olarak göründüğü bu sahneyi nereden hatırlıyorsunuz?
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Amerikalı aktris, model, oyuncu ve şarkıcı Betty Grable'ın, 1943 yılında çekilen bu fotoğrafı, çizgi filmde taklit edilmiş.
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Peki bu asker kim?
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İspanya Sivil Savaşı'nda Robert Capa'nın çektiği bu fotoğraf, askerin ölmeden önceki halini bizlere gösteriyor.
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Bu üzgün suratları bir yerde gördünüz mü?
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1940 yılında çekilen bu fotoğrafta, Fransa'daki Nazi işgali sırasında ağlayan bir adamı görüyoruz. Az önceki sahnenin tıpa tıp aynısı değil mi?
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Martin'in bu halini başka bir fotoğrafta görmüş olmalısınız.
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1948 yılında, Truman başkanlık seçimlerindeki zaferini böyle ilan etmiş, tıpkı Martin gibi...
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Sahildeki bu çeteyi hatırladınız mı?
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Gerçek fotoğrafta ise, Amerikalı piyadelerin bayrağı Iwo Jima Dağları'na diktiğini görüyoruz.
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Helikoptere binmek için dizilen Springfield halkını eminim önceden görmüşsünüzdür.
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1975 yılında Vietnam'da çekilen bu fotoğrafta, Amerikalı sivillerin bir helikopterle tehliye edildiğini görüyoruz.
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Burn ve Elvis'i hatırladınız mı?
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İşte o sahnede, 1970 yılında Elvis Presley ve Başkan Nixon arasında gerçekleşen konuşmada çekilen fotoğraftan esinlenilmiş.
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Lisa'nın Sprinfield leydisi olduğu yarışmayı bir yerde gördünüz mü?
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John F. Kennedy'nin suikastında sonra yemin eden Lyndon B. Jhonson'ın bu fotoğrafı, The Simpsons'da resmedilmiş.
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Evan Itchy ve Scrachy'nin yakalandığı bu sahneyi, tarihe iz bırakmış fotoğraflar arasında görebilirisiniz.
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Lee Harwey Osvald cinayetnin zanlısının yer aldığı bu fotoğraf da The Simpsons'a ilham kaynağı olmuş.