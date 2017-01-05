Filmlerdeki hatalar

02 Kasım 2016 Çarşamba, 10:27:48 | Güncelleme: 05 Ocak 2017 Perşembe, 14:55:03
İşte film ve dizilerdeki unutulmayacak hatalar...
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Dizideki hata yine gözlerden kaçmadı... Seruma takılması gereken kısmın, hastanın koluna takılmış olması sağlık çalışanlarını güldürdü. Sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım alan bu karede senaristlere ve dizi yapımcılarına, sağlık danışmanlığı alınması tavsiye edildi.
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Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard(İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Fakat...
Bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.
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Geleceğe Dönüş'te, Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Fakat...
Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.
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Truva'da, Paris zaman zaman gösterişli bir güneş şemsiyesi kullanıyor. Fakat...
O yıllarda böyle bir şemsiye kullanılmazdı. Yunanlılar, en az 800 yıl sonra şemsiyeyle tanıştı.
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Sıkıysa Yakala(Catch Me If You Can)'nın bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. Fakat...
FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor.
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Kefaret(Atonement) filminde Robbie, ünlü La Bohème kaydını dinliyor. Fakat...
Dinlediği kayıt 1956'da çıktı. Sahnenin geçtiği zaman ise 1930'lardı.
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Yeşil Yol(The Green Mile)'da John Coffey, elektrikli sandalye ile idam edildi. Fakat...
Louisiana eyaleti, hikayenin geçtiği yıldan beş yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı.
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Esaretin Bedeli(Shawshank Redemption)'nde Andy Dufresne, 1965 yılında hapisten çıkıyor. Fakat...
1969 model Pontiac GTO kullanıyor.
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Cesur Yürek(Braveheart)'te, William Wallace kilt giyiyor. Fakat...
William Wallace 1300 yılı civarında yaşıyordu. Kiltler, İskoçya'da 16. yüzyıla kadar giyilmedi.
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Robin Hood: Hırsızlar Prensi filminde, Robin'in arkadaşı Azeem ona bir teleskop gösteriyor. Fakat...
Film 1194'te geçiyor; teleskop, 17. yüzyılın başına kadar icat edilmedi.
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'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata
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Yeşilçam'ın kült filmlerinden Banker Bilo filminde görülmemiş bir hata ortaya çıktı.
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Türk sinema tarihinin efsaneleri yapıtları arasında yerini alan 'Banker Bilo' filminde kadraja giren yönetmen Ertem Eğilmez'i bu zamana kadar kimse fark edemedi.
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Meral Zeren ve Şener Şen, rollerini ustalıkla icra ederken filmin yönetmeni, Arzu Film'in sahibi ve yapımcısı olan merhum Ertem Eğilmez, bir anda kadrajın içine giriveriyor ve kimse de bu hatayı fark etmiyor.
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İşte o görüntü...
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The Walking Dead Zombi kafalarının olduğu akvaryumda duran bu kafa zombiye benzemiyor.
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The Walking Dead Sadist liderin uyuduğu sahnede yastığındaki papağan deseni dizi fanlarının torisini destekler nitelikteydi.
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The Walking Dead Dizide okunan karikatür dergisi de izleyenler eleştirildi.
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Avatar Avatar'da görünen subliminal Amerika bayrağı.
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Matrix Hepsi hemen hemen aynı kıyafetleri giymiş insanlardan oluşan sahnede bir program tekniğiyle çoğaltılmış insanlar.
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Tron Dünyaca ünlü Tron filmindeki ekranda unutulan Pac-Man oyunu!
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Kill Bill I Sahne gereği uçan Kill Bill'in ayakkabı markasının belli olduğu sahne.
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Watchmen Filminde Gotham Opera'sında Batman filminin posteri.
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Yenilmezler Görülen uzay gemisini atari oyuncuları hatırlayabilir.
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Filmdeki uzay gemileri Namco'nun bilinen oyunundaki görsellerden alındı.
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The Dark Knight Filmde Lamborghini böyle görünüyor...
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Gerçekte Lamborghini böyle görünüyor!
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Batman Dönüyor Tim Burton'ın kült filmi Batman'de Kedi Kız'ın gözlüğünün kafasını aşan gölgesi.
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Team America: World Police Yerdeki ayrıntıya dikkat ettiniz mi?
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Sokaklar Fransız yapımı kruvasanla kaplı.
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Jurassic Park Bu sahnede başta olan kemer ucu var.
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Ama sahne ilerlediğinde kemer ucu yok oluyor.
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Harry Potter Azkaban Tutsağı Harry Potter'ın Marauder haritasına baktığı sahnede köşede bulunan ayak izleri.
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Budala Dedektif Masa üstünde unutulan meyveler.
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Happy Gilmore Bir markanın üstüste gelen iki amblemini taşıyan tişört ve hırka.
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I am Legant Filmde ünlü ressamların resimlerinin koleksiyonunu yapan Neville'nin duvarındaki Starry Night tablosu gerçeğinin dışında çirkin bir imitasyonu.
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Gladyatör filminde at arabasının üzerinde bir gaz tüpü görünüyor.
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Uzay Yolu filminde Captain Robau’nun yakasındaki arma bir sahnede görünürken diğerinde yok oluyor.
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Cesur Yürek filmindeki bir savaş sahnesinde, arkadaki beyaz araba açıkça görünüyor.
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Yeni yayınlanmaya başlayan Kurt Seyit ve Şura dizisinde büyük bir hataya imza atıldı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaştığı dizinin günlerce tanıtımı yapılan balo sahnesinde...
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Yanlışlıkla ışık ekibinde çalışan bir ışıkçının kafası da ekrana geldi! Dikkatli izleyiciler tarafından fark edilen bu sahne internette alay konusu oldu. Bazı izleyiciler, “Işıkçının selfie’si” diye diziyi tiye aldı!
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İşte sadece dikkatli izleyicilerin gözüne takılan ve görünce "nasıl kaçırdım" diyeceğimiz o hatalar... Terminatör 3- Otomobilin öncamı birdenbire kayboluyor
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Harry Potter ve Sırlar Odası- Peruğun altından saç gözükmesi...Filmin son sahnelerinden birinde, Lucius Malfoy'un saçları arkaya doğru uçuşunca, sarı peruğunun altından koyu renk saçı gözükür.
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Terminatör 3- Uçağın numarası değişiyor...Birinci karede N3035C olan numara, ikinci karede N3973F olarak değişiyor.
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Kayıp Balık Nemo – Poşet değişikliği...Dişçinin Nemo’yu poşete koyduğu sahnede ilk başta fermuarlı bir poşete Nemo’yu sokmaya çalışırken sahne değişip de Nemo’yu yakaladığında elindeki torbanın artık normal bir torba olduğunu görebiliyoruz.
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Kara Şövalye – Ölü bedenin yok olması Bank sahnesi sırasında Joker otobüs şoförünü vuruyor ve otobüs şoförü ölerek otobüsün önüne düşüyor. Joker’in Banka müdürünün ağzına birşeyler sokmaya çalıştığı sahnede otobüs şoförünün ölü bedenini hala görebiliyoruz ancak Joker’in maskesini çıkarıp otobüse doğru yürüdüğü sahnede otobüs şoförünün ölü bedeni bir anda yok oluyor.
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Incredibles- Brokolinin yer değiştirmesi
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Yüzüklerin Efendisi - Yüzük Kardeşliği - At arabasındaki malzemelerin yer değiştirmesi
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Kod adı kılıçbalığı- Araba koltuk kafalığı kendiliğinden kalkıyor
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Casino Royale- Bond'un sırtındaki kum taneleri bir anda yok oluyor.
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Savaşçı Prenses: Zeyna- Çekim ekibi görünüyor
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Cinnet – Çekim helikopterinin gölgesi...Başrol oyuncusu Jack Nicholson’ın araba sürdüğü sahnede sağ alt kısımda çekim helikopterinin gölgesini görmek mümkün...
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Rezervuar Köpekleri – Kelepçelerin yer değiştirmesi...Marvin Nash’in işkence yapmak amacıyla getirildiği sahnede, ellerinin arkadan kelepçelendiğini görüyoruz ancak Marvin Nash’i tekmelemeye başladıkları sahnede ise ellerinin önden kelepçelendiğini görürüz. Birkaç sahne sonra ise ellerinin yeniden arkadan kelepçelendiğini görüyoruz.
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Terminatör 2: Mahşer Günü – Helikopter camı T-1000’in kendini helikopetere doğru attığı ve ön camı kırarak girdiği sahneden birkaç sahne sonra camın ortasındaki deliğin bir anda kaybolduğunu görüyoruz.
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Geleceğe Dönüş – Göstergenin değişmesi Marty’nin Libya’lılar tarafından kovalandığı sahnede, kamera birkaç kez arabanın içini gösteriyor. İlk sahnede göstergeler 33064,2 ve 88.8 mili göstermektedir. İkinci sahnede ise göstergeler geriye giderek 33061,8 ve 86,4 mili göstermektedir.
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Gladyatör – At arabasındaki tüp Colosseum’daki savaş sırasında yan yatan at arabalarından birinin altındaki gaz tüpünü görmek mümkün...
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Şeytan – Makyajsız kulaklar Peder Karras’ın Regan’ın üzerine kutsal suyu döktüğü sahnede, Regan’ın kulak memesinin makyajsız olduğu açıkça görünür.
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Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti – Ekip çalışanlarının görünmesi.. Jack Sparrow’un mürettebatıyla konuşma yaptığı bir sahnede, görüntünün sol kısmına, Jack’in omuzunun üzerine baktığımızda kovboy şapkalı, tişörtlü ve güneş gözlüklü bir ekip çalışanının gemide gezindiğini görüyoruz.
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Örümcek Adam 3 – Deliğin Küçülmesi Üstte gördüğümüz resimde sol kolun olduğu tarafa bakarsak deliğin büyük olduğunu ve daha sonra alttaki resme bakarsak deliğin bir anda daraldığını görüyoruz.
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Dövüş Klübü – Kapının önündeki bankın kaybolması.. Filmin sonlarına doğru Edward Norton boş binanın önüne doğru koşar ve camları bir bank ile kırmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Bankı olduğu yere bırakır ve cama ateş ederek camı kırıp içeri girer. Kamera binanın içine girişini çekerken arkadaki bank bir anda kaybolur.
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Yıldız Savaşları - Darth Vader’ın göğsündeki plakanın dönmesi Darth Vader ile Ben’in savaştıkları sahnede Darth Vader’ın göğüsündeki metal plaka üzerindeki tuşlardan anladığımız üzere tam tersine dönmüş durumda.
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Ölümcül Deney: Kıyamet – Kaza anından önce aracın dumanlar çıkarması... Doktorun genç kızını taşıyan arabanın olduğu bu sahneyi eğer yavaş çekim izlersek, aracın sağ ön kısmının daha kaza gerçekleşmeden havalandığını ve hatta dumanlar çıkarmaya başladığını görebiliyoruz.
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Esaretin Bedeli – Hücreyi işaret eden elin değişmesi... Andy’nin firar ettiğinin farkedildiği ve hapishane müdürünün onun hücresine doğru gittiği sahnede, müdür gardiyana Morgan Freeman’ı göstererek sorgulanmasını ister ancak kameranın çekim açıları değiştiğinde ilk başta sol el ile işaret edilen Morgan Freeman’ın sağ el ile işaret edildiğini görebilirsiniz.
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İyi, Kötü ve Çirkin – Halatın pozisyon değiştirmesi Blondie’nin Tuco’yu çölde terkettiği sahnede, Tuco’nun boynundaki halata dikkatlice bakarsak sahneler arasında bazen aşağıya doğru sarktığını bazen de sol omzunun üzerinde olduğunu görebiliyoruz.
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Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü – Yaranın yer değiştirmesi Filmin ikinci yarısında Frodo çenesinin sağ tarafının alt kısımlarında bir yaraya sahip görebiliyoruz ancak filmin ilerleyen sahnelerinde bu yaranın yer değiştirdiğini hatta boyutunun da büyüyüp küçüldüğünü görebilirsiniz.
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Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği – Boromir’in elinin kaybolması...Boromir’in ölümünden önce Aragorn ile konuştukları sahnede, arkadan çekimde Boromir’in sağ elini Aragorn’un sol omuzuna koyduğunu görebiliyoruz. Kamera açısı Boromir’in perspektifine döndüğü zaman ise Boromir’in elinin artık Aragorn’un omuzunda olmadığını görebilirsiniz.
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Olağan Şüpheliler – Uçağın motorlarının yok olması...Polis arabasının soyulduğu sahnenin hemen öncesinde dört motorlu bir Boeing 747’nin iniş yaptığını görüyoruz ancak uçağın arkadan çekildiği sahnede ise bir anda iki motorun kaybolduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen bu sahnedeki bir Boeing 767’ydi.
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Matrix – Neo’nun ışınlanması...Ajan Smith’in Neo’yu sorguladığı bölümde, Smith Neo’nun lafını kesip köşeye doğru ittikten sonra kamera ajan Smith’in suratına yakın çekim yapıyor ve normalde köşede ve ayakta olan Neo’nun ajan Smith’in gözlüğündeki yansımada sandalyede oturduğunu görüyoruz.
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American History X – Sayfaların yere düşüp tekrar ortaya çıkması... Danny’nin filmin sonlarına doğru vurulduğu sahnede, elindeki kağıtlar da kendisi gibi havalanır ama Danny’nin vurulduktan sonra yerde yatarken çekildiği sahnede bu kağıtların hala elinde olduğunu görebiliyoruz.
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Amelie – El yazısının değişmesi Nino’nun ilk kez ‘Les deux Moulins’e (Amelie’nin çalıştığı restorant) gittiği sahnede Amelie’yi camın üzerine menüyü yazarken görüyoruz. Birkaç sahne sonra Amelie’yi tekrardan görürüz ama bu sefer el yazısı tamamen farklıdır. “d” harfine dikkatlice bakıldığında bunu anlamak oldukça kolay.
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Forrest Gump – Ütünün hareket etmesi Forrest Gump’ın Jenny ziyaret etmeye gittiği ve oğluyla tanıştığı sahnelerde ütü masasının üzerindeki ütünün ilk önce ayakta olduğunu ancak sahne değiştiğinde yatık olduğunu görüyoruz. Daha sonraki sahnelerde duvarda asılı olan resimin de kaybolduğunu görebilirsiniz.
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Olağan Şüpheliler - Camdaki kırığın yer değiştirmesi
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Harry Potter ve Felsefe Taşı- Harry'nin yeri bir anda değişir Harry Potter serisinin birinci filminde, okul yemeğinde Harry ilk önce Gryffindor'un sağ tarafına oturur. Ancak, sonraki karede Harry birdenbire yer değiştirir ve Hermione'nin yanında otururken görülür.
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Titanik- Rose, Jack'in eline vurur Titanik'in son sahnelerinden birinde, Rose, Jack'i kurtarmaya çalışırken baltayı Jack'in eline doğru vurur.
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Medusa Darbesi- Kol saatinin yeri değişiyor Bourne serisinin ikinci filmi olan Medusa Darbesi'nde, ajan Jason Bourne, sevgilisini öperken kol saati ilk karede sağ kolunda ikinci karede ise sol kolunda görülüyor.
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Yüzüklerin Efendisi- Kralın Dönüşü Frodo'nun yüzündeki yara yer değiştiriyor. Birinci karede yara sağda ikincisinde ise sola geçiyor.
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Amerikan Pastası- Bardağın rengi değişiyor Birinci karede kız, içinde bira olan bardak tutuyor; ikincide ise bardağın rengi birden maviye dönüyor.
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Yıldız Savaşları- Klonlardan biri kafasını kapıya çarpıyor Yıldız Savaşlarındaki bir sahnede klonlar, kontrol odasına girerken onlardan biri kafasını kapıya çarpıyor.
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Komando- Porsche kendiliğinden düzeliyor İlk karede ağır hasarlı görülen Porsche, ikincisinde tertemiz.
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Örümcek Adam- Camlar kendiliğinden düzeliyor Mary Jane'in dört adamın saldırısına uğradığı sahnede, Örümcek Adam, çete elemanlarından ikisini cama fırlatıyor ve cam kırılıyor. İlk sahnedeki kırık cam, sonraki karede kendiliğinden düzeliyor.
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X-men- Beyaz dosya mavi oluyor
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Truva- Filmin çekim aşamalarında, gökyüzündeki uçak yöneticinin gözünden kaçıyor.