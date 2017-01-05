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KÜLTÜR-SANAT

Filmlerdeki hatalar

02 Kasım 2016 Çarşamba, 10:27:48

İşte film ve dizilerdeki unutulmayacak hatalar...

  • 1
    1 | 85

    Dizideki hata yine gözlerden kaçmadı... Seruma takılması gereken kısmın, hastanın koluna takılmış olması sağlık çalışanlarını güldürdü. Sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım alan bu karede senaristlere ve dizi yapımcılarına, sağlık danışmanlığı alınması tavsiye edildi. 

  • 2
    2 | 85

    Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard(İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Fakat...

    Bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.

  • 3
    3 | 85

    Geleceğe Dönüş'te, Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Fakat...

    Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.

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