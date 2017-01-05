Filmlerdeki hatalar

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Olağan Şüpheliler – Uçağın motorlarının yok olması...Polis arabasının soyulduğu sahnenin hemen öncesinde dört motorlu bir Boeing 747’nin iniş yaptığını görüyoruz ancak uçağın arkadan çekildiği sahnede ise bir anda iki motorun kaybolduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen bu sahnedeki bir Boeing 767’ydi.