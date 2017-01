Filmlerdeki hatalar

5 | 85

Sıkıysa Yakala(Catch Me If You Can)'nın bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. Fakat...

FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor.