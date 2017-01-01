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KÜLTÜR-SANAT

Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!

16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:46:36 HABERTURK.COM

En siyah siyah renk olarak bilinen 'vantablack' Anish Kapoor'un tekeline verildikten sonra, en pembe pembeyi üreten sanatçı Stuart Semple karşı hamle yaptı

  • 1 Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
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    Bu dünyanın en siyah siyahı, tek rakibi karadelik. Hiçbir ışığı yansıtmıyor, bütün ışığı yutuyor. 

  • 2 Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
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    İngiltere'de askerlik ve uzay alanlarında kullanılmak üzere üretildi. Ancak sanat dünyasının önemli meselelerinden biri olmuştu. Nasıl mı?

  • 3 Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
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    Ünlü çağdaş sanatçı Anish Kapoor, nanoteknolojiyle üretilen bu rengi kullanan tek sanatçı olmak için üretici şirkete başvurmuştu ve talebi kabul edilmişti. Sanatında boşluk ve hiçlik temalarını işleyen Anish Kapoor, bu rengi kullanacağı için heyecanlıydı. Ancak sanat dünyası Kapoor'un bu hareketini bencilce bularak, olaya tepki gösterdi, Kapoor sert eleştirilere maruz kaldı.

  • 4 Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
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    Şimdi Vantablack, "Black 2.0" adıyla bir firma tarafından renk olarak üretildi. Üstelik fiyatı düşündüğünüzden çok daha ucuz.

  • 5 Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
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    Vantablack ilk üretildiğinde maliyetinin müthiş yüksek olduğu, herkesin ulaşamayacağı konuşulmuştu fakat, Black 2.0 yaklaşık 15 dolar civarında satılacak ve herkes erişebilecek. 

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