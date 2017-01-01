Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!

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Pembeyi almak için Anish Kapoor olmamanın yanı sıra, kendisinin birinci dereceden yakını olmadığını ve bu rengin onun kullanımına gitmeyeceğini ispatlamak gerekiyor. Anish Kapoor'un bu tepkiye ne diyeceği henüz bilinmese de 'vantablack" isimli siyah rengin, sadece kendisinin kullanabiliyor olmasını gayet makul bir anlaşma olarak değerlendirmişti.