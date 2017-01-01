Siyah rengi tekeline alınca, pembeyi kullanması yasaklandı!
16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:46:36 | Güncelleme: 20 Nisan 2017 Perşembe, 12:20:56
HABERTURK.COM
En siyah siyah renk olarak bilinen 'vantablack' Anish Kapoor'un tekeline verildikten sonra, en pembe pembeyi üreten sanatçı Stuart Semple karşı hamle yaptı
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Bu dünyanın en siyah siyahı, tek rakibi karadelik. Hiçbir ışığı yansıtmıyor, bütün ışığı yutuyor.
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İngiltere'de askerlik ve uzay alanlarında kullanılmak üzere üretildi. Ancak sanat dünyasının önemli meselelerinden biri olmuştu. Nasıl mı?
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Ünlü çağdaş sanatçı Anish Kapoor, nanoteknolojiyle üretilen bu rengi kullanan tek sanatçı olmak için üretici şirkete başvurmuştu ve talebi kabul edilmişti. Sanatında boşluk ve hiçlik temalarını işleyen Anish Kapoor, bu rengi kullanacağı için heyecanlıydı. Ancak sanat dünyası Kapoor'un bu hareketini bencilce bularak, olaya tepki gösterdi, Kapoor sert eleştirilere maruz kaldı.
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Şimdi Vantablack, "Black 2.0" adıyla bir firma tarafından renk olarak üretildi. Üstelik fiyatı düşündüğünüzden çok daha ucuz.
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Vantablack ilk üretildiğinde maliyetinin müthiş yüksek olduğu, herkesin ulaşamayacağı konuşulmuştu fakat, Black 2.0 yaklaşık 15 dolar civarında satılacak ve herkes erişebilecek.
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Resimde gördüğü bu müthiş siyah ile boyanmış bir maske. İkisi de aynı altın büst fakat, siyah olan ışığı asla yansıtmadığı için iki boyutlu gibi görünüyor.
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Sanat dünyasından Anish Kapoor'a eleştiri dışında somut bir hamle geldi. Stuart Semple adlı sanatçı en pembe pembe olduğunu iddia ettiği rengi, internet sitesi üzerinden 3 pound'a satmaya başladı. Rengi almak içinse tek bir şart var, Anish Kapoor olmamak.
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Pembeyi almak için Anish Kapoor olmamanın yanı sıra, kendisinin birinci dereceden yakını olmadığını ve bu rengin onun kullanımına gitmeyeceğini ispatlamak gerekiyor. Anish Kapoor'un bu tepkiye ne diyeceği henüz bilinmese de 'vantablack" isimli siyah rengin, sadece kendisinin kullanabiliyor olmasını gayet makul bir anlaşma olarak değerlendirmişti.
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Renklerle ilgili sanatın hafızasına yer etmiş bir başka durum da, Fransız sanatçı Yves Klein'ın "uluslararası Klein mavisi" adını verdiği rengi bulmasıydı.
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Yves Klein, bu rengi atölyesinde kendisi keşfedip üretmiş ve bu ismi vermiş olduğu için, Anish Kapoor gibi bir eleştiriye maruz kalmadı.
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Yakın bir zamanda Klein mavisine benzer bir mavi de Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından bulunmuştu. Kimya laboratuvarında yapılan çalışma sırasında tesadüfen bulunan mavi, 'YlnMn' ismi verildikten sonra ticari kullanım lisansına kavuşmuştu.
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Bir kesim tarafından heyecanla karşılanan YlnMn, bir kesim tarafından da Klein mavisinin bire bir aynısı olarak nitelendirilmiş ve eleştirilmişti. Yttrium, Indium ve Manganez elementlerini içeren renk, YlnMn ismini bu renklerden alıyor.