12 Aralık 2016 Pazartesi, 19:41:35 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:07:36
AA
Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. Haber kategorisinde "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek", yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise "Şenol Güneş" başlıklı fotoğraflar birinci oldu
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"Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" başlıklı fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişleri yer alıyor.
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"Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğrafta, Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'a yardım eli uzatılmasının ardından, 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın mutluluğu objektife yansıyor.
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"Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maç sonrası, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinç görülüyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2016'NIN EN İYİ 3 KARESİNİ SEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da , "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullanmıştı.
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Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş"fotoğrafına oy verdi.
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Yaşam kategorisinde ise Erdoğan'ın oy kullandığı, Cem Genco'un "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da derece giren bu fotoğraf adına oy kullanmıştı.
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafa oy verdi.
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Kılıçdaroğlu, spor kategorisinde ise foto muhabiri Cem Özdel'in "Rodeo şampiyonası" adlı fotoğrafına oy verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmayı tamamladıktan sonra, "Anadolu Ajansı öteden beri fotoğraf konusunda son derece başarılı. Haberler tartışılabilir ama fotoğrafın neresini tartışacaksın? Çünkü bütün gerçekleri, bütün çıplaklığıyla önünüze koyuyor. O kareyi yakalamak zor bir iş." ifadesini kullandı. Oylamada öne çıkan diğer fotoğraflar ise şöyleydi;
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Rus ordusuna ait savaş uçakları, Halep'te muhaliflerin kontrolünde yer alan Kafr Hamra beldesindeki yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ''fosfor'' bombası kullanıldığı iddia edildi.
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Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu bölgesinde kuzey ışıklarının görüldüğü esnada yeşil ve mor renklere bürünen gökyüzü güzel görüntüler oluşturdu.
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi, Türkiye ve Belçika'daki terör saldırıları sonrası Türk ve Belçika bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı.
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15. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) A grubunda İsviçre, Fransa ile Lille'deki Stade Pierre Mauroy'da karşılaştı. Fransa takımından Paul Pogba (sağ) bir pozisyonda İsviçreli Granit Xhaka (sol) ile mücadele etti. Mücadele sırasında İsviçreli oyuncunun forması yırtıldı.
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Vefat eden efsanevi boksör Muhammed Ali uğurlamak için ABD'nin Kentucky Eyaleti'nin Louisville Şehri'ne gelenler, kentte bulunan "Muhammad Ali Center"ı ziyaret etti.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı kar yağışı sonrası beyaza büründü.
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Avustralya'ya gitmek üzere yola çıkan ve Sri Lankalı mültecileri taşıyan bot Endonezya'da Açe kenti açıklarında bozuldu. Uzun süredir botta mahsur kalarak bekleyişleri devam eden 35 mülteciden bazıları rahatsızlandı.
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Irak'ın Musul kentine bağlı en büyük nahiyesi olan Kayyara'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgedeki petrol kuyularında çıkan yangın devam etti. DEAŞ militanlarının bölgeyi terk ettikleri esnada patlayıcılarla imha ettikleri petrol kuyuları, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yangın söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışıldı.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında salon bisikleti erkekler omnium sprintte elemeler yapıldı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar'da Tumbatu adasındaki Müslümanlara teknelerle kurban eti ulaştırdı. Vakıf yetkililerini adada Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler ilahilerle karşıladı.
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Bursa'da yetiştiriciler, yaylalara götürdükleri ve geceyi orada geçirdikleri hayvanlarını, her gün belirli saatlerde bulundukları yerleşim birimine indirerek hem yavrularını emzirmelerini sağlıyor hem de sütlerini sağıyor.
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki boğa güreşi arenası Las Ventas'da düzenlenen "Goyesco" festivalinde, çeşitli ülkelerden matadorlar arenaya çıktı.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında kadınlar teniste Amerikanı tenisçi Serena Williams ile Avustralyalı raket Daria Gavrilova karşılaştı. Maç sonu Serena Williams seyircilere tenis topu fırlatırken sporseverler topu kapmak için mücadele etti.
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Rus ordusuna ait savaş uçağı, Halep'te muhaliflerin denetimindeki Salihiyin semtinde yerleşim yerini bombaladı. Saldırıdan etkilenen bir çocuk, kucağında taşıdığı kardeşiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.
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Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Mek'ele kentinde düzenlenen Ashenda Festivali yapıldı. Kentteki Romanat Meydanı'nda toplanan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Hz. Meryem adına tutulan iki haftalık oruç döneminin sona ermesini kutladı.
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Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı tankların üstüne çıkarak tepki gösterdi.
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2010 verilerine göre, Denize kıyısı olan 192 ülkeden okyanuslara 8 milyon metrik ton plastik atık giriyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da denize kıyısı bulunan sahil köyünde, çocuklar dalgaların kıyıya sürüklediği plastik çöp ve atıkları topluyor.
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Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.
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Sudan'ın batısındaki Darfur eyaletinde iç savaş nedeniyle evlerini terk eden on binlerce Sudanlı, El-Fashir kentinin kuzeyinde yer alan ve 2004 yılında kurulan Abu Shouk Kampı'nda günlük yaşamlarını sürdürüyor.
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki doğu Halep'te, bombardımanda 7 çocuğunu kaybeden anne Sabah, son nefesini tekerlekli sandalye üzerinde sokak sokak doktor ararken verdi. Halep kentininin doğusunda rejim kuşatması altındaki Şear ve Tarık el-Bab semtlerini birbirine bağlayan bir sokakta, Ebu Muhammed Halebi hasta eşi Sabah Muhammed ile uzun süre çaresizce bir doktorun gelmesini bekledi. Uzunca bekleyişin ardından, tekerlekli sandalyedeki Sabah Muhammed, hayatını kaybetti.
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Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, "baharın müjdecisi" olarak kabul edilen kuzu ve oğlak doğumları oldu. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve Türkiye'nin güzel meralarına sahip Van'ın Gevaş ilçesinde, dünyaya gelen oğlaklar çiftçinin yüzünü güldürdü.
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Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Semih Kaya (26) ile Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Batdal (9) mücadele etti.
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Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ yüzünden mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar, il ve ilçe merkezine gitmek için araç takası yaptı.
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Terör örgütü DEAŞ'ın ateşe verdiği Musul'un Kayyara kasabasındaki ham petrol kuyusu bölge sakinleri ve özellikle de çocukların hayatını tehdit ediyor.
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Suriye ordusuna ait savaş uçağı Halep'in Bustan el Kasr semtinde yerleşim yerine saldırdı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye, sivil savunma ekipleri intikal etti.
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Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.
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Suriye'de Rus ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep'in batısındaki Daret İzza ilçesinde yerleşim yerini bombaladı.
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un taraftarı, karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in yönetimine tepki gösterdi. Bir grup taraftar, Atatürk Alanı'nda toplanarak bordo-mavili takımda 4 oyuncunun kırmızı kart görmesini protesto etti.
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Fransız masa tenisi takımı ALCL TT Grand - Quevilly'nin sporcusu Lecorvec Carletto, 70 yaşında olmasına karşın aktif sporculuk kariyerini sürdürürken, en az 10 yıl daha çok sevdiği masa tenisiyle uğraşmayı hedefliyor.
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Haiti'nin Port-au-prince kentince binlerce kişi, seçimlerin ertelendiğinin açıklanması ardından sokaklarda gösteri düzenledi.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın Cobar bölgesinde rejim güçleri ile Özgür Suriye ordusuna bağlı ''Feylek er Raman'' birlikleri arasında çatışma çıktı. ÖSO'ya bağlı birlikler, rejim güçlerine ağır silahlarla saldırdı.
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Fiorentina ve Inter Milan takımları, İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Fiorentinalı Mauro Zarate (solda) ike Inter Milanlı Jeison Murillo arasında gerginlik yaşandı.
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New York'ta 1903 yılından bu yana devam eden geleneği yaşatmak isteyen yaklaşık 3 bin kişi, yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeden mayo ve kostümlerle Atlantik Okyanusu'na girdi.
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Yunanistan Midilli'deki yangında hasar gören Moria kampında tutulan göçmenlerin bekleyişleri devam etti.
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.
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2010 yılında tekrar aktif hale gelen Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Sinabung Yanardağı volkanik aktivitesine devam etti. Sinabung Yanardağı'nda gerçekleşen patlamalar sırasında oluşan bulutlarda çakan şimşekler, Kuzey Sumatra'nın Karo şehrine bağlı Tiga Pancur köyünden görüldü.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar ve STK'lar, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.
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İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etti.
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Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, meydanlardan geçmekte olan tankların önüne yattı.
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Suriye'de rejim güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin doğusunda bulunan Cub el-Kubbe mahallesine yönelik düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 kişi öldü.
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan Münbiç'te uygulanan zulümden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuk 400 kişi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Cerablus'a sığındı.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında erkekler 62 kilo halter müsabakasında Kazakistanlı sporcu Farkhad Kharki de yarıştı.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında kadınlar eskrimde Ukraynalı sporcu Olga Kharlan (sağda), Fransız Eskrimci Manon Brunet'i (solda) yenerek bronz madalya kazandı.
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki üniversite öğrencileri, Güney Afrika Yüksek Öğrenim Bakanı Blade Nzimande'nin yeni zam planını açıklamasının ardından protesto gösterisi yaptı. Johannesburg kent merkezindeki caddelerde gösteri düzenleyen öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmanın ortasında kalan bazı öğrenciler, kendilerini korumaya çalıştı.
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çobanbey'e bağlı 2 köye operasyon düzenledi.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında Porto Rikolu tenisçi Monica Puig (fotoğraftaki), Alman tenisçi Angelique Kerber’i yenerek altın madalya kazandı.
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istanbul'da Kınalıada Su Sporları Kulübünün organize ettiği 32. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri’nde yapıldı.
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Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Ensari semtine düzenlediği hava saldırısı sonucu yaralananlar, sivil savunma ekiplerince sahra hastanelerine kaldırıldı.
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Formula 1 Macaristan Grand Prix'inde Finlandiyalı pilot Valteri Bottas da yarıştı.
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21'inci yüzyılın en büyük Süper Ay'ı, İstanbul’da Galata Kulesi ile birlikte izlendi.
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DEAŞ'ın kontrolündeki Musul'un Hamdaniye ilçesine bağlı Topzava köyünden kaçan iç göçmenler, Hazır kampında DEAŞ işgalinden bu yana göremedikleri yakınlarıyla buluştu. Güvenlik nedeniyle giriş ve çıkışların yasak olduğu kampta iç göçmenler, DEAŞ işgalinden kaçan yakınları ile tel örgülerin ardından hasret giderdi. Buluşma esnasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.
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Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda, Musul yakınlarındaki köylerden kaçan vatandaşlar, Irak Ordusunun kontrolü altındaki Kayyare kasabasına ulaştı
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Antalya'da otomobil motoru tamirciliği yapan İsmail Yıldırım, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çekiyor. Çevresindekilerin "Yerli Jason" diye seslendiği Yıldırım'ın hayalini oyunculuk süslüyor.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında rugby kategorisinde Yeni Zelanda ile Kenya karşı karşıya geldi.
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Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Calais kentinde bulunan sığınmacı kampı Jungle'ın tahliyesinin üçüncü gününde çıkan yangının söndürülmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı. Yurtlarına dönen çocukların tüm olumsuzluklara rağmen oyunlar oynayıp eğlendikleri görüldü.
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Suriye ordusunun Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki muhaliflerin denetiminde yer alan Duma ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda yaralananlar, ambulansla bölgedeki sahra hastanesine götürüldü.
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Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçakları, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Firdevs semtinde bulunan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıdan etkilenen Suriyeli bir çocuk, gözyaşlarını tutamadı.
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki üniversite öğrencileri, Güney Afrika Yüksek Öğrenim Bakanı Blade Nzimande'nin yeni zam planını açıklamasının ardından protesto gösterisi yaptı. Johannesburg kent merkezindeki caddelerde gösteri düzenleyen öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda bölgedeki bir otobüs yandı.
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Suriye ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Meşhed semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırıdan etkilenen bir Suriyeli, üzüntü yaşadı
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Rejim ve Rus savaş uçaklarının Firdevs semtindeki yerleşim yerlerine saldırması sonucu çok sayıda bina yıkıldı. Siviller, saldırı düzenlenen bölgeden uzaklaştı.
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ABD’nin sembollerinden New York’taki Central Parkta yollar, sonbaharın gelmesiyle sarı yapraklarla kaplandı.
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kentini kurtarma operasyonunda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, Başika ilçesinde yer alan Tizxirab, İmam Rıza köylerini kurtarmak için çok sayıda ağır silah ve zırhlı araçlarla harekata başladı.
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Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Başbakanlık Kupası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Bursa'da yapıldı.
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Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Arena'da karşılaştı. Galatasaray'ın golünü Eren Derdiyok (9) attı.
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Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera ile Medipol Başakşehirli futbolcu Cengiz Ünder mücadele etti.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında erkekler yüzme 200 metre sırtüstü yarı finalinde Rus yüzücü Evgeny Rivlov da yarıştı.
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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla 1919 metre uzunluğundaki bayrak ile yapılan yürüyüşe 20 bin kişi katıldı.
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İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.
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Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.
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Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 127 kurbanın cenazeleri savaş esnasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı Potoçari eski akümülatör fabrikasından mezarlığa taşındı. Kurban yakınları, cenazelerin taşınması sırasında ve mezarlığa getirilişinin ardından duygusal anlar yaşadı.
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İstanbul Boğazı'na inşa edilen dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu hizmete açıldı.
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Suriye'de rejim ya da Rus uçakları tarafından Halep'in El Katerji mahallesindeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 5 yaşındaki Ümran Daknes yaralandı. Yıkılan binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Daknes, sivil savunma ekipleri tarafından bindirildiği ambulansta sahra hastanesine götürülmek üzere bekledi.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında erkekler 69 kiloda milli halterci Daniyar İsmailov podyuma çıktı.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan Rio 2016 Yaz Oyunlarında erkekler boks 69 kiloda Faslı boksör Mohammed Rabii (fotoğrafta) ile İrlandalı Gerard Steven Donelly karşılaştı.
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Suriye ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, Halep'te yönetim karşıtlarının kontrolündeki Firdevs semtine saldırı düzenledi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıda bölgedeki araç ve binalarda yangın çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağ 4), Başbakan Binali Yıldırım (sağ 2), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 3) ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (solda), Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahraman ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir süre sohbet etti.
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2016 Rio Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan açılış töreniyle başladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda gerçekleştirilen törenle, 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.
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Çin'de etkili olan Nida Tayfunu, güneydeki Guangdong eyaletinde su baskınlarına yol açtı.
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Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 9. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programına katıldı.
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Hentbol Erkekler 1. Lig play-off maçında Selçuklu Belediyespor ile Yozgat Bozokspor takımları Ankara THF Salonun'da karşılaştı.
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Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden sağ kurtulanlar zor şartlar altında bekleyişlerini sürdürdü.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda Barcelona ile karşılaştı. Maç sonunda Barcelona oyuncusu Lionel Messi üzüntü yaşadı.
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Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu mücadelesinde İtalya ile İrlanda Cumhuriyeti, Lille'deki Stade Pierre Mauroy'da karşılaştı. İrlanda Cumhuriyeti'nden taraftarlar takımlarına destek verdi. Minik bir taraftara sesten etkilenmemesi için kulaklık takıldı.
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Suriye ordusuna ait savaş uçağının Halep'te Tarik el-Bab semtindeki sivil yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu yaralananlar, sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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Türkiye'nin ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı.
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Türkiye'nin ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı.
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98|157
2010 yılında tekrar aktif hale gelen Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Sinabung Yanardağı volkanik aktivitesine devam etti. Sinabung Yanardağı'nda gerçekleşen patlama sonucu oluşan kül bulutu, Kuzey Sumatra'nın Karo şehrine bağlı Kuta Tengah köyünden görüldü
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99|157
Sudan'da Kuzey Darfur'daki El-Faşir ilçesine bağlı Abu Shouk mülteci kampında iç savaştan kaçarak yaşamını sürdüren kadınlar, ağır işçilik gerektiren geleneksel tuğla fabrikasında çalışarak geçimlerini temin etmeye çalışıyor. İstihdam olanaklarının kısıtlı olması, yüzlerce kadını günlük 1,4 dolar ücretle tuğla fabrikalarında çalışmak zorunda bırakıyor.
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Suriye ordusuna ait savaş uçağı, İdlib'in Maret el Numan ilçesindeki pazar yerine saldırı düzenledi. Düzenlenen hava saldırısında pazar yerinde bulunan sivil vatandaşlar hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camilerde, ramazan aylarındaki mukabele geleneği asırlardır devam ediyor. Saraybosna'daki tarihi Hacı Camisi'nde okunan mukabele ise sadece kadınlara özel olması sebebiyle diğerlerinden ayrılıyor.
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Gazze'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Atıf El Kura ve ailesi, 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evinin enkazı arasında oruçlarını açtı.
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Suriye ordusuna ait bir helikopter, Halep'te muhaliflerin denetimindeki Meşhed semtine varil bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Suriyeli bir çocuk, sivil savunma ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hasar gören binadan uzaklaştırıldı.
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Çernobil reaktör kazasının meydana gelmesi sonucu boşaltılan Pripyat kenti, facianın 30. yıldönümü sebebiyle basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Pripyat kenti, Çernobil Nükleer Santrali çalışanları için 1970 yılında kurulmuştu.
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Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2016) son 16 maçlarında İngiltere, İzlanda ile Nice'deki Stadium Nice'de karşılaştı. İzlanda taraftarı karşılaşma öncesinde takımlarını destekledi.
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Fransa'da yeni çalışma yasa tasarısını protesto amacıyla demiryolu sektörü, nükleer santraller ile Paris ve civarındaki toplu taşıma araçlarındaki çalışanlar grev yaptı. Grevlere destek amaçlı protesto gösterilerinde başkent Paris'te bazı işyerleri zarar gördü.
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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında atletizm erkekler 100 metrede dünyaca ünlü Jameikalı atlet Usain Bolt da yarıştı.
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göçü sırasında martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Van Gölü sahasında yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden balıkları avlayarak besleniyor.
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Mısır yönetiminin, geçici olarak açtığı Gazze sınırında yer alan Refah Kapısı'ndan geçişler yapıldı.
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Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanan Beşiktaş, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğu kutladı
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Daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulaşmanın hayalini kuran sığınmacıların geldiği Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan kampta çocuklar için film izleme etkinliği düzenlendi.
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistanlı çocuklar Bari İmam türbesinde dağıtılan yemeklerle iftarlarını açtı.
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69. Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılacak olan 'Blood Father' için düzenlenen photocall sırasında Amerikalı oyuncu Mel Gibson poz verdi.
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Anneler Günü öncesinde Antalya'daki çiçek seralarında çalışan kadınlar, dünya annelerine gönderilecek çiçeklerin fide ekiminden paketlenmesine kadar her aşamasında yer alıyor. Tokat'tan Antalya'ya eşi Murat Demir ile gelerek 8 yıldır çiçek seralarında çalışan Ayşe Demir, 10 aylık kızı Hira Nur'u çiçeklerin arasında büyütüyor.
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Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 6,5 ve 7,3 büyüklüğündeki depremlerde 41 kişi öldü. Kumamoto Bölgesi'ndeki Minami Aso kenti de depremden yoğun şekilde etkilenirken, yollarda derin yarıklar oluştu.
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) maçında Bayern Munich ile Schalke 04, Münih'deki Allianz Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Bayern Munich takımından Robert Lewandowski (solda) rakibiyle mücadele etti.
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69. Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılacak olan 'Hands of Stone' için düzenlenen photocall sırasında aktör Edgar Ramirez (sağ), aktris Ana De Armas ile aktör ve şarkıcı Usher Raymond IV (sol) poz verdi.
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe erteleme maçında, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin (sol) ile Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer (sağ) mücadele etti.
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Malezya Hayvanat Bahçesi’nde doğan 7 aylık dişi yavru pandaya Çince dostluk anlamına gelen "Nuan Nuan" adı verildi. Bu ad yaklaşık 23.000 öneri arasında seçildi.
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Peru'nn Lima kentine 4 saat uzaklıkta bulunan 300 nufuslu Peran köyünde yaşayan 60 kişi kalıtsal körlük ile mücadele ediyor. Hastalığı taşıyan 7 ailenin kurduğu ve nüfusunun yüzde 75'inin görme kaybı yaşadığı Peran köyü, And Dağları'nın 300 metre yüksekliğinde bulunuyor. 'Tünel görüşü' olarak bilinen 'Retinitis pigmentosa' hastalığı tedavi edilemiyor.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesine sızmaya çalışan Esed güçleri ile Muhalif Feylek er Rahman'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı. Muhalifler, çatışmalar sırasında çevre kontrolü yaptı.
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ABD'nin kuzeydoğusunda ve iç kesimlerinde etkili olan kar fırtınasının ardından evlerinden çıkan Amerikalılar, kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı.
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Doğu ve Güneydoğu bölgesinde geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren tandır, Van'da günlük ihtiyaçların karşılanması konusundaki önemini koruyor. Kışların sert geçtiği köylerde vatandaşlar, yaktıkları tandırlarda ekmek yaparken, yemeklerini de yine aynı tandırlarda pişiriyorlar. Günün büyük bölümünü tandır başında geçiren kadınlar, sıcak tandır başında sohbet ederek komşuluk ilişkilerini de geliştiriyorlar.
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Braga takımı ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Josef de Souza (sağda), Bragalı Willy Boly (5) ile mücadele etti.
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Yunanistan'ın, Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan sığınmacı merkezindeki çoğu Iraklı ve Suriyeli olan 12 bini aşkın sığınmacının, daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine gitmek için bekleyişleri devam etti. Bir aile, sınıra yakın yerde kendi kurdukları çadırlarda doğan bebeklerini pet şişedeki suyla yıkadı.
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Malatya'da 20 yıl çobanlık yapan 56 yaşındaki Bayram Kozat, daha sonra yerleştiği İstanbul'da emekliliğinin ardından seçtiği yeni mesleği "köpek gezdiriciliği" ile çobanlık günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'un en kalabalık caddelerinde farklı cins köpekleri gezdiren Kozat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Hapishanesi yakınında toplanan bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail askerleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
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ABD’nin doğu yakası civarında hafta sonu etkili olan Jonas kar fırtınasının ardından, Washington'un Rockville kasabasında insanlar kayak yaparak karın keyfini çıkardı.
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Bangladeş'in Satkhira bölgesinde yükselen suların buharlaşmasıyla toprak üzerinde kalan tuz, kuraklığa neden oldu.
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Japonlar baharın gelişini sembolize eden Japonya'daki kiraz çiçeklerinin açmasını geleneksel piknikle kutladı. Aile ve arkadaşları ile Shinjuku Park'ta bir araya gelen Japonlar ve turistler keyifli vakit geçirdi.
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Rusya'nın kuzeyinde, Moskova'ya 2bin 500 kilometre mesafedeki Yamal-Nenets bölgesi Priuralsky ilçesine bağlı Aksarka köyünde Ren geyiği çobanları günü kutlamaları gerçekleşti. Aksarka halkı, yarışlar ve kültürel etkinliklerle kutlamalara renk kattı.
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2010 yılında tekrar aktif hale gelen Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Sinabung Yanardağı volkanik aktivitesine devam etti. Yanardağdan yükselen duman ve küller Karo kentindeki Gamber Köyü'nden de gözlemlendi. Endonezyalılar kül ve dumandan etkilenmemek için maske taktı.
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Bangladeş'in Gaibandha şehrinde kadınlar günlük 1 ABD Doları'nın altında ücretle kırmızı biber üretiminide çalışıyor. Tarlalardan toplanan kırmızı biberler güneşin altına serildikten sonra kurumaya bırakılıyor. Düzenli kurumayı sağlamak için belirli aralıklarla kırmızı biberleri karıştıran kadın işçiler; güneşin altında zor şartlarda çalışıyor.
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Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan kampta, zor şartlara rağmen sığınmacıların bekleyişi devam etti.
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Rusya'nın kuzeyinde, Moskova'ya 2bin 500 kilometre mesafedeki Yamal-Nenets bölgesi Priuralsky ilçesine bağlı Aksarka köyünde Ren geyiği çobanları günü kutlamaları gerçekleşti. Aksarka halkı, yarışlar ve kültürel etkinliklerle kutlamalara renk kattı.
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Hindistan'da ülkenin kuzeyindeki Mathura bölgesinde binlerce Hintli, Nandgaon köyündeki tapınakta bir araya gelerek Lathmar Holi'yi kutladı.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yolu trafiğe kapatıp bazı araçları ateşe veren teröristlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Ebubekir Durmuş'un cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Törene katılan güvenlik güçleri, birbirlerine sarılarak üzüntü yaşadı.
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Yunanistan ile Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında uzun süredir bekleyen sığınmacılar, Makedonya'ya geçebilmek için iki ülke arasındaki nehrin içinden geçerek sınırı aşmaya çalıştı.
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Her yıl Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan müslümanlar Biswa Ijtema etkinliği için Turag Nehri kıyısında bir araya geldi.
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Suriye'de Rus uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Sukeri mahallesine saldırı düzenledi. Yerleşim birimlerinin yanısıra pazar yeri ve bir sağlık merkezinin de isabet aldığı saldırıda hayatını kaybeden bir bebek, babası tarafından enkaz altından ölü olarak çıkartıldı.
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Suriye'de Rus uçaklarının Halep'in kuzeyindeki muhaliflerin denetiminde olan ilçe, belde ve köylere yönelik saldırıları sebebiyle 40 bin Suriyeli, Halep'in Azez ilçesi ile sınırdaki çadır kente geldi.
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir tuğla imalathanesinde, çocuk yaştaki işçiler tuğla atıklarının arasında kömür topluyor. Tozun insan hayatındaki olumsuz etkilerine aldırış etmeyen çocuk işçiler, aile bütçelerine katkıda bulunabilmek amacıyla haftalık 4 dolar karşılığında çalışıyor.
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Gazze'de etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırıları sonucu evleri yıkılan Beyt Lahya'daki Filistinliler, yağmura hazırlıksız yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu denize düşen sığınmacı grubuna müdahale ederek 43 kişiyi kurtardı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu denize düşen sığınmacı grubuna müdahale ederek 43 kişiyi kurtardı.
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Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki anlaşmayı ihlal eden Rus savaş uçakları, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Salihiyin semtine saldırı düzenledi. Yerleşim yerlerinin isabet aldığı saldırıda yaralananlar, enkaza dönen binadan sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.
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Mısır yönetimi, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 günlüğüne çift yönlü olarak geçişlere açtı. Hasta, öğrenci, oturumu olanlar ve yabancı pasaport sahipleri, sınır kapısından geçiş yapabilmek için bekledi. Bekleme esnasında geçiş yapamayacağından kaygı duyan bazı kişiler, gözyaşlarını tutamadı.
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İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı. "Kedi dostu imam" olarak anılmaya başlananan Efe'nin görev yaptığı camiye sabah ezanıyla giren, namaz sırasında etrafta dolaşan ya da bir kenarda kıvrılarak uykuya dalan, hatta yavrularını tek tek minbere taşıyan kediler, cemaat tarafından da benimsendi.
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149|157
Her yıl Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan müslümanlar Biswa Ijtema etkinliği için Turag Nehri kıyısında bir araya geldi.
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150|157
Suriye'de Rus uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Sukeri mahallesine saldırı düzenledi. Yerleşim birimlerinin yanısıra pazar yeri ve bir sağlık merkezinin de isabet aldığı saldırıda hayatını kaybeden bir bebek, babası tarafından enkaz altından ölü olarak çıkartıldı.
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Amerika'nın önde gelen rodeocularını bir araya getiren Profesyonel Boğa Binicileri (PBR) liginin New York ayağı Madison Square Garden'da yapıldı
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23 milyon nüfuslu ve 18 milyon 600 bin seçmeni bulunan Tayvan'ın Taipei kentinde Demokratik İlerleyiş Partisi lideri Tsai Ing-wen seçimlere bir gün kala partisinin mitinginde halka seslendi.
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan ve 40 derece sıcaklıktaki suyuyla özellikle yaz döneminde şifa arayan yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Budaklı kaplıcası, kışın ise manda ve atların uğrak yeri haline geliyor. Kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için belirli aralıklarla kaplıcaya götürülüyor
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Ülkenin en iyi korunan hapishanesinden firar eden "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, yakalanarak Meksiko'daki El Altiplano hapishanesine götürüldü.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nde tarihsel olarak kölelere ait olan "İkinci Yeni Yıl", Cape Town kentinde binlerce kişinin katılımıyla çoşkuyla kutlandı.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.