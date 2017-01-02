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İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı. "Kedi dostu imam" olarak anılmaya başlananan Efe'nin görev yaptığı camiye sabah ezanıyla giren, namaz sırasında etrafta dolaşan ya da bir kenarda kıvrılarak uykuya dalan, hatta yavrularını tek tek minbere taşıyan kediler, cemaat tarafından da benimsendi.