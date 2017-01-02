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KÜLTÜR-SANAT

Yılın fotoğrafları oylaması sonuçlandı

12 Aralık 2016 Pazartesi, 19:41:35 AA

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. Haber kategorisinde "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek", yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise "Şenol Güneş" başlıklı fotoğraflar birinci oldu

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    "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" başlıklı fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişleri yer alıyor.

     

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    "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğrafta, Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'a yardım eli uzatılmasının ardından, 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın mutluluğu objektife yansıyor.

     

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    "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maç sonrası, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinç görülüyor.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 20 Aralık 2016 Salı 11:46
    NE ÇOK ACI DOLU FOTOĞRAF VAR :,( RABBİM BU ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN HİÇBİR MASUMA
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