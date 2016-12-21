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KÜLTÜR-SANAT

Fİ Çİ Pİ kitap üçlemesi diziye uyarlandı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:54:29

Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap serileri dizi oluyor

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    Akilah Azra Kohen'in Fi Çi Pi kitap serisinden uyarlanan aynı isimdeki dizinin fotoğraf çekimleri yapıldı.

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    Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç başrolleri paylaşacağı dijital dizinin her bölümü 60 dakika olacak.

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    Eğlenceli anlar yaşayan ekip, önümüzdeki günlerde set çalışmalarına başlayacak. Senaryosu tamamlanan proje yeni yılın ilk aylarından izleyicisiyle buluşacak.

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