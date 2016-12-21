KÜLTÜR-SANAT
Fİ Çİ Pİ kitap üçlemesi diziye uyarlandı
21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:54:29 | Güncelleme: 11:23:45
Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap serileri dizi oluyor
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Akilah Azra Kohen'in Fi Çi Pi kitap serisinden uyarlanan aynı isimdeki dizinin fotoğraf çekimleri yapıldı.
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Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç başrolleri paylaşacağı dijital dizinin her bölümü 60 dakika olacak.
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Eğlenceli anlar yaşayan ekip, önümüzdeki günlerde set çalışmalarına başlayacak. Senaryosu tamamlanan proje yeni yılın ilk aylarından izleyicisiyle buluşacak.
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Türkiye’nin ilk özgün dijital dizi projesi Fi Çi Pi, 13 bölümden oluşacak ve dizinin her bölümü 60 dakika olacak.
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Medcezir adlı dizide rol aldıktan sonra, başka bir projede yer alıp almayacağı merak konusu olan Serenay Sarıkaya dün hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.
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Eğlenceli anlar yaşayan ekip, önümüzdeki günlerde set çalışmalarına başlayacak. Senaryosu tamamlanan proje yeni yılın ilk aylarından izleyicisiyle buluşacak.