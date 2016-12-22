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KÜLTÜR-SANAT

Time, 2016'ın en iyi filmlerini seçti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:40:10

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    10. The Shallows (Karanlık Sular)

    Karayip Korsanları ile yıldızı parlayan Oscar Jaenada ve Gossip Girl'ün yıldızı Blake Lively'nin başrollerini paylaştığı film, Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alıyor.

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     Film için Time, Jean-Luc Godard'ın sözlerini kullandı: Bir film için ihtiyacınız olan tek şey bir kız ve bir köpekbalığı.

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    9- Everybody Wants Some!!

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Linklater’ın üstlendiği film, üniversiteli beyzbol oyuncusu bir grubun hikayesini anlatıyor. 

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