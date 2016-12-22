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Genç bir doktorun vicdan azabı

Kapınıza biri geldi kapıyı çaldı ve açmadınız daha sonra o kişi öldü ne yapardınız? ''Meçhul kız'' beyaz perdede.

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"Meçhul Kız" Jean Pierre Dardenne ile Luc Dardenne'nin yönettiği filmin boşrollerinde Adele Haenel, Olivier Bonnaud, Jeremie Renier, Fabrizio Rongione, Thomas Doret ve Louka Minnella oynuyor.

Dram türündeki film, kariyerinde hızlı yükselişin peşinde olan genç bir doktorun, bir akşam mesai saatinden sonra çalan kapıyı açmaması, kısa bir süre sonra kapısına gelen kişinin genç bir kadın olduğunu ve nehir kenarında ölü bulunduğunu yetkililerden öğrenmesi sonrasında düştüğü vicdan azabı içinde kimliği belirlenememiş kızın kim olduğunu öğrenebilmek için verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

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