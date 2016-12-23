Haftanın filmleri

Assassin's Creed

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - ABD



Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera



Süre: 83 Dak.

Yönetmen : Justin Kurzel

Oyuncular : Michael Fassbender , Marion Cotillard , Jeremy Irons , Brendan Gleeson , Ariane Labed



Senaryo : Michael Lesslie , Adam Cooper , Bill Collage



Yapımcı : Michael Fassbender , Arnon Milchan

Film Özeti

Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

Gizli Güzellik (Colletaral Beauty)

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Dram



Süre: 94 Dak.



Yönetmen : David Frankel



Oyuncular : Will Smith , Kate Winslet , Keira Knightley , Edward Norton , Helen Mirren



Senaryo : Allan Loeb



Yapımcı : Anthony Bregman , Allan Loeb

Film Özeti

Başarılı reklamcı Howard Inlet (Will Smith) kızını kaybettiği günden sonra hayata küsmüştür. İş arkadaşlarının onu yeniden hayata motive etme çabaları boşa gitmektedir. Sonunda Howard iyice içine kapanarak evrene mektuplar yazmaya başlar, "Sevgi"ye, "Zaman"a ve "Ölüm"e... Bunu öğrenen arkadaşları, Howard'ı yeniden hayata döndürmek için iyi düşünülmüş bir plan yaparlar, bu 3 soyut kavram, ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşısına çıkacak, Howard'a hayatla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışacaklardır.

Dönerse Senindir

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Türkiye



Tür : Komedi , Romantik



Süre: 109 Dak.



Yönetmen : Erol Özlevi



Oyuncular : Murat Boz , İrem Sak , Yasemin Allen , Serhat Özcan , Uraz Kaygılaroğlu



Senaryo : Gizem Elçi , Oğulcan Türe



Yapımcı : Timur Savcı , TAFF Pictures

Film Özeti

Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.

Florence Foster Jenkins (Florence)

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - ABD , İngiltere

Tür : Biyografi , Dram , Komedi

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Stephen Frears

Oyuncular : Meryl Streep , Hugh Grant , Simon Helberg , Rebecca Ferguson , Nina Arianda

Senaryo : Nicholas Martin

Yapımcı : Michael Kuhn , Tracey Seaward

Film Özeti

Çok zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins (Meryl Streep), bir müzik salonu sahibi olmasının yanında müziğe gerçekten tutkuyla bağlı biridir. Babasından kalan yüksek mirasın da verdiği güvenle opera şarkıcısı olmaya heveslenir. Ancak bir sorun vardır, Jenkins'in korkunç bir sesi olduğu gibi müzik ve nota hissiyatı da son derece zayıftır. Yine de eşi St. Clair Bayfield (Hugh Grant) ve piyanist Cosmé McMoon (Simon Helberg) ona ellerinden gelen tüm yardımı yapacaktır. Filmde 1868 – 1944 yılları arasında yaşamış Florence Foster Jenkins'in gerçek hikayesi anlatılıyor.

Meçhul Kız (La Fille Inconnue)

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Belçika

Tür : Dram

Süre: 113 Dak.

Yönetmen : Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Oyuncular : Adele Haenel , Jérémie Renier , Olivier Gourmet , Fabrizio Rongione , Thomas Doret

Senaryo : Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne

Yapımcı : Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne

Film Özeti

Genç bir doktor olan Jenny Davin (Adèle Haenel), kariyerinde hızlı bir yükselişin peşindedir. Bir akşam mesai saatinden sonra çalan kapıyı açmaz, kısa bir süre sonra kapısına gelen kişinin genç bir kadın olduğunu ve nehir kenarında ölü bulunduğunu yetkililerden öğrenir. Müthiş bir vicdan azabı içinde kimliği belirlenememiş kızın kim olduğunu öğrenebilmek için bir dedektif gibi araştırmalara başlar.

Hasret Bitti

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Süre: 101 Dak.

Yönetmen : Ayhan Özen

Oyuncular : Ceyda Ateş , Haldun Boysan , Kemal Uçar , Ferdi Sancar , Müge Esmeray

Senaryo : Zeynep Yalgın

Yapımcı : Özcan Asıltürk

Film Özeti

Yıllardır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim’in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya’da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika’da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru’nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.

Değiştir Bakalım

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 103 Dak.

Yönetmen : Eda Fatma Gürbüz

Oyuncular : Tuğçe Karaoğlan , Nilgün Kasapbaşoğlu , Arman Kutman , Merve Altınkaya , İnci Pars

Senaryo : Nehir Aksu , Hakan Göksu

Yapımcı : -

Film Özeti

Bir kasabada kadınların toplumsal rollerini erkeklerin, erkeklerin yerini de kadınların almasıyla yaşanan olayları anlatıyor.

Kartopu Savaşları (Snowtime)

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2015 - Kanada



Tür : Animasyon , Aile , Komedi



Süre: 80 Dak.



Yönetmen : Jean-François Pouliot, François Brisson



Oyuncular : -



Seslendirenler : Sema Kahriman , Didem Atlıhan , Özgür Özdural , Fatih Özkul , Arda Tümer



Senaryo : Danyèle Patenaude , Roger Cantin



Yapımcı : Marie-Claude Beauchamp

Film Özeti



Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie'dir. Sophie'nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

Siyah Karga (Black Crow)

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Türkiye



Tür : Dram



Süre: 98 Dak.



Yönetmen : M. Tayfur Aydın



Oyuncular : Şebnem Hassanisoughi , Aydın Orak , Mehmet Ünal , Aziz Çapkurt , Ayhan Eren



Senaryo : M. Tayfur Aydın



Yapımcı : -

Film Özeti

Ailesinin karşı çıkmasına karşın oyuncu olabilme hayalinin peşinden giden İranlı Sara (Şebnem Hassanisoughi) Paris'e yerleşmiş, çektiği filmler yüzünden de İran hükumeti ve ailesi tarafından istenmeyen kişi ilan edilmiştir. Ailesiyle uzun yıllar kopuk yaşadıktan sonra babasının ölmek üzere olduğunu bildiren bir mektup alır. Ülkesine girmesi yasaklanmasına karşın tüm riskleri göze alarak kaçak yollarla Türkiye üzerinden gitmeye karar verir, nitekim babası Türkiye sınırına yakın bir köydedir. Bu nedenle turist rehberi Yılmaz ile anlaşarak Hakkari'ye gelir. Burada kaçakçılarla birlikte dağlık yollardan İran'a girme çabaları, hiç beklemediği kadar zorlu geçecektir.

Kaçış

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Türkiye , Almanya



Tür : Dram



Yönetmen : Kenan Kavut



Oyuncular : Mustafa Avkıran , Muhammed Cangören , Jale Arıkan , Ali Suliman



Senaryo : Kenan Kavut



Yapımcı : -

Film Özeti

Kenan Kavut'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığı K2 Film'e ait oyuncu kadrosunda ise Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran ve Burak Çimen yer alıyor.