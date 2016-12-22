İstanbul'daki haftalık sanat etkinlikleri (19-25 Aralık 2016)

İstanbul'da konser, etkinlikler, eğlenceye dair plan yapmak isteyenler için 19-25 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek sanat etkinliklerini listeledik. İşte İstanbul eğlence mekanlarının nabzı...

Hey Douglas

Türkiye hip hop sahnesinin en yetenekli isimlerinden VeYasin’in Türkiye müziğini yeniden harmanladığı çalışmalarından oluşan projesi Hey! Douglas, 23 Aralık Cuma akşamı Babylon’da.

Son zamanların en başarılı solo projelerinden Hey Douglas, VeYasin’in 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını yine 70'lerin disco ritimleri ile harmanladığı sample ve setlerden oluşan nostaljik performansı Babylon’da.

Mor ve ötesi 20.yıl Konseri

Rock müzik sahnesinin en önemli temsilcilerinden mor ve ötesi, birbirinden özel şarkılar, albümler ve performanslarla dolu kariyerinin 20. yılını, 23 Aralık'ta Zorlu PSM’de kutluyor.

"20. yıla özel olarak Şehir, Bırak Zaman Aksın ve Gül Kendine albümlerinin remastered hallerini içeren kayıtlar 1996-2004 isimli boxset’i Mayıs ayında yayımlanan Anlatamıyorum single'ını takiben DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan mor ve ötesi, ikinci bölüm niteliğindeki Kayıtlar 2005-2016’yı bu ay yayımladı. Bütün şarkılar, bu şarkıların sözleri, daha önce paylaşılmamış görseller ve özel sürprizlerden oluşan 8 CD'lik üçüncü kutu ise aralık ayında yayımlanacak. Kutular grafik sanatçısı Hüseyin Sandık tarafından tasarlanırken grubun 20 yıllık yolculuğunu gözler önüne sererek günümüz rock sahnesinde sahip olduğu konuma nasıl eriştiğine ışık tutacak.

Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, Jolly Joker İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.

Feridun Düzağaç

Rock müziğin güçlü yorumcularından Feridun Düzağaç, 23 Aralık'ta KadıköySahne'de en sevdiğiniz şarkılarını sizlerle seslendirecek.



Kendi müziklerini üretmeye 1988’de üniversiteden dört arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını grubuyla başlayan Feridun Düzağaç 1997 Ocak ayında, Beni Rahatta Dinleyin albümünü; 1998 temmuz ayında da İstanbul’da yazdığı şarkılardan oluşan ikinci solo albümü "Köprüden Önce Son Çıkış"ı çıkardı. 2000 yılında yayınlanan Bülent Ortaçgil’e saygı albümüne onun "Sevgi" şarkısını seslendirdi. KadıköySahne'de yer alacak konser saat: 22.30'da başlayacak

Nazım Oratoryosu

Fazıl Say’ın “Nazım” başlığı altında bestelediği eser, şarkıcıların ve şiir sunucusunun yanı sıra, geniş bir karma koronun ve senfonik orkestranın ifade olanaklarını kullanırken, kimi yerde usulca duyurulan lirik bir havayı, kimi yerde yüksek ses gürlüğüyle haykıran bir toksözlülüğü içerir. Müzik, hem şiirlerin yoğun anlatım gücünü vurgulamayı üstlenmiş, hem de başlıbaşına duygusal yükselişi temsil etmiştir. “Nâzım”, opera, oratoryo gibi sahne müziklerine yakınlık göstermekte, ancak kuruluşu ve içeriğiyle onlardan ayrılmaktadır. Birbirine bağlı beş bölümden oluşan ve “özgür form” yapısıyla yaklaşık 70 dakika süren eser, makâmsal, tonal ve atonal tekniklerle genelde halk müziğimizin renklerinden yararlanmakta, şiirle müziğin görkemli bileşimini yansıtmaktadır.





Besteciye göre, şair olarak “Nâzım Hikmet” atmosferinin yaratılması ve onun müzikle bir portresinin çizilmesi, şiirlerdeki ifade derinliğini müzik diliyle anlatmaya bağlıdır. Şiirle müziğin sarmallığından kaynaklanacak atmosfer, yorumcuların içtenliğiyle yaratılabilir. Şiirlerdeki güçlü ifade özelliklerini duyarlılıkla dile getiren Genco Erkal, arkasında her an müziğin esintisini duyumsayacak, söylediği şarkılarla şiir ile melodiyi kaynaştıran Serenad Bağcan ise Fazıl Say’ın piyano eşliğiyle bütünleşecektir. Karma koronun ve senfonik orkestranın zengin ses rengi olanakları ise şiirsel ve müzikal anlamı bütünüyle birleştirecektir. Tıpkı Nâzım’ın mısralarındaki iç sesler ve yarım kafiye mayasının şiiri bütünlemesi gibi... Tıpkı coşkuyla kabaran ve gürül gürül akan bir şiirin sizi alıp sürüklemesi gibi...

Fazıl Say "Nazım" Oratoryosu, 25 Aralık 2016'da Volkswagen Arena'da...

Tiyatro 34’ün yeni oyunu “Leonardo Da Vinci İle Müzede Bir Gün”, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

"Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu sandığı için onu hırsız olduklarına inandıramaz. Neyse ki Leonardo Da Vinci heykeli canlanır ve Pıtırcık’a yardımcı olur."

Dora Sahne'de yer alan oyun saat:13.00'da

Eyvah Arkadaşım Karım Oldu

Avukat Bülent işlerinde çok başarılı değildir. Bu nedenle Mısır'da yaşayan halasından devamlı borç para ister. Halası bundan sonra para göndermesi için evlenme şartı koşar. Bülent ise halasından para alabilmek için "evlendim, çocuğum var" diyerek yalanlarına devam eder.

Başarısız avukat Bülent ve zengin halası arasında geçen olayları anlatan "Eyvah Arkadaşım Karım Oldu" sizi kahkahaya boğacak.

25 Aralık 2016 Pazar günü gerçekleşek oyun Saat 20.00'da Koza Tiyatrosu'nda

Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu, Duru Tiyatro'da izleyicisi ile buluşuyor.

"Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla düğün davetinde aynı masaya oturunca başlıyor Anette olan Shanette ile Jack'in komik hikayesi...



Shanette adım adım izliyor Jack'i.. Jack, ilişkiden, bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkuyor. En çok da deli olduğu kadar çatlak Shanette'ten korkuyor. Ama Shanette kararlı ve ısrarcı... Vazgeçmeye hiç niyeti yok.



Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor.

Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener Quintet İş Sanat Kültür Merkezi'nde!

Türkçe pop müziğin en güçlü yorumcularından Sertab Erener, dupduru ve rengarenk sesini en yalın haliyle duymaya imkan verecek akustik bir performansla İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Opera’dan pop’a, müziğin birçok türüne yatkın sesi ve olağanüstü sahne performansıyla, 90'lı yılların başından bu yana, Türkçe pop müziğin en beğenilen isimlerinden biri olan Sertab Erener, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir müzik kariyerine sahip.

22 Aralık 2016 Perşembe Saat 22.30'da gerçekleşek olan konserin biletlerini Biletix'den temin edebilirisiniz