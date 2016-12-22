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Doğa Rutkay
KÜLTÜR-SANAT

“Doğa Rutkay ile Her Şey Bu Masada” Bloomberg HT'de başlıyor

Doğa Rutkay İle Her Şey Bu Masada, hafta içi her akşam, Bloomberg HT’de izleyicilerle buluşacak!

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:44:57 Güncelleme: 16:46:25

Yoğun ekonomi gündemine mola verip Doğa Rutkay ve konuklarıyla her gece bir saat keyifli vakit geçirmeye ne dersiniz? “Doğa Rutkay ile Her Şey Bu Masada” birbirinden renkli konukları ve ilgi çekici konularıyla, eğlenirken eğlendiren, kendi gündemini yaratan sohbetleriyle, gündeme nefes aldırmak için Bloomberg HT izleyicisiyle “çok yakında” buluşmaya hazırlanıyor.  

Sanat dünyasından başarı hikayelerine, spordan uzman hekimlere uzanan geniş konuk yelpazesiyle, daha önce konuşulmamış ve duyulmamış çok özel konularla hayata dair ne varsa Doğa Rutkay’ın masasında sorulmayan soru ve
konuşulmayan konu kalmayacak.

Doğa Rutkay İle Her Şey Bu Masada, hafta içi her akşam, Bloomberg HT’de izleyicilerle buluşacak!

 

 

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