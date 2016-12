Hüzünlü bir Noel filmi: Gizli Güzellik

Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet ve Helen Mirren gibi yıldız isimlerin rol aldığı “Gizli Güzellik” (Collateral Beauty), New York görüntüleriyle öne çıkan göz yaşartıcı, duygusal bir Noel filmi...

Büyük acılarla başetmeye çalışan insanlar, Hollywood’un vazgeçemediği konulardan biri. “Gizli Güzellik” de kızını kaybettikten sonra normal hayata dönmek istemeyen bir adamın hikâyesi... Açılış sahnesinde hayatın anlamını “Sevgi, zaman ve ölüm” sözcükleriyle özetleyen Howard (Will Smith) başarılı bir reklamcı. Yaptığı konuşmada “insanların birbirleriyle bağ kurması”nı her şeyin üstüne koyuyor. Ama kızını kaybettikten sonra nedense dediğinin tam tersini yapıyor ve çevresindeki herkesle bağını koparıyor...

ÜÇ PROFESYONEL TİYATROCU

Ajanstaki üç yakın arkadaşı Whit (Edward Norton), Claire (Kate Winslet) ve Simon (Michael Pena), şirketin satış sözleşmesini Howard’a bir türlü imzalatamayınca, akıl sağlığının yerinde olmadığını kanıtlayacak ipuçları bulmak için peşine dedektif takıyor. Dedektif, Howard’ın “Sevgi”, “Zaman” ve “Ölüm”e gönderilmek üzere mektuplar yazdığını keşfediyor. Onlar da bu kavramları insan gibi canlandıracak üç profesyonel tiyatrocuyla anlaşıyor. Oyuncular farklı zamanlarda, Howard’ın karşısına çıkıp mektuplarından söz ediyorlar...

PARLAK BİR FİKİRDEN YOLA ÇIKIYOR

Allan Loeb imzalı senaryo, parlak bir fikirden yola çıkıyor. İnsanlarla iletişimi ve duygu paylaşımını reddeden Howard’ın, bir anda hayali olduğunu sandığı varlıklarla konuşmak zorunda kalması, alışmadığımız şekilde “tersinden gelişen bir fantastik öyküyü” andırıyor. Öyküyü tümüyle Howard’ın cephesinden takip ettiğimiz ve Sevgi (Keira Knightley), Zaman (Jacob Latimore) ve Ölüm’ün (Helen Mirren) hayali varlıklar değil, profesyonel oyuncular olduğunu anladığımız sürpriz bir final de kuşkusuz çarpıcı olabilirdi. Ama “Gizli Güzellik” sahaya “1 - 3 – 3 dizilişi”yle çıkan, yedi karakterli bir film... Üç arkadaş, üç tiyatrocuyu sadece Howard için değil aslında kendileri için de buluyorlar. Ama bunun farkında değiller. Whit’in sorunu, küçük kızına gösteremediği “sevgi”yle ilgili... Simon “ölüm”le yüzleşmeyi reddediyor. Claire’in gizli arzusu ise “zaman”la ilişkili... Dolayısıyla, aktörler Howard’dan ziyade işverenlerine yardımcı oluyorlar. Howard ise çocuklarını kaybeden ebeveynlerin katıldığı bir terapi grubunu yöneten Madeleine (Naomie Harris) ile bağ kuruyor...

HİKAYEDE YÜRÜMEYEN NOKTALAR VAR

“Gizli Güzellik” ölüm gerçeğiyle yüzleşmeyi, zamanın değerini bilmeyi ve en ağır travmalardan sonra dahi sevmekten, insanlarla bağ kurmaktan vazgeçmemeyi öneren bir film... Ama hikâyede yürümeyen noktalar var. Sözgelimi, Howard’ın neden imza atmamakta direndiği ve arkadaşlarına çile çektirdiği belirsiz kalıyor. Howard’ı gerçekten seven insanların maddi çıkarlarını düşünerek çok dolaylı bir plan yapmaları yeterince ikna edici değil. Howard’ın travma sonrasında iletişim kurmama konusunda neden bu kadar katı olduğu da anlaşılamıyor. Son bölümde, herkesin gözünde biriken yaşlar da bence biraz fazla kaçıyor. “Gizli Güzellik” in en güzel yanı, görüntüleriyle adeta insanın içini ısıtan bir Noel filmi olması. Yönetmen David Frankel, Maryse Alberti’nin görüntüleriyle New York’u bir mekân olarak kullanmakta göz okşayan bir iş çıkarıyor. Karakterlerin yeterince iyi yazıldığını söyleyemem ama başta Helen Mirren olmak üzere oyuncular ellerinden geleni yaparak, filme önemli bir katkıda bulunuyorlar.

Filmin notu: 6