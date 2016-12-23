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2016’nın en iyi oyuncuları

23 Aralık 2016 Cuma, 12:06:56

İnternet Sinema Veritabanı (IMDb), kullanıcılarının verdiği oylarla "2016'nın en iyi oyuncuları” listesini hazırladı. İşte rol aldıkları film ve dizilerle izleyicilerin en çok beğenisini toplayan ünlü isimler

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    10. Leonardo DiCaprio

    Leonardo DiCaprio’nun popülaritesi IMDb kullanıcıları arasında yıl boyu sürdü. Popüler aktör DiCaprio The Reverant' filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü alarak izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Aynı zamanda sıkı bir vejateryen olan DiCaprio (Before the Flood) adlı iklim değişikliğini anlatan belgeselin yapımcılığını üstlendi.

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    9. Haley Bennett

    2016 yılı Haley Benett'in çıkışı oldu. Yılın en kritik üç filminde rol aldı. ‘Hardcore Henry’ ile adalet arayan Emma Cullen’i oynadığı ‘The Magnificent Seven’ ve esrarengiz Megan Hipwell’e hayat verdiği ‘The Girl on the Train’ filmlerinde oynadı. Bennett için 2016 yılının sonlarıda aynı verimlilikle geçti. ‘Rules Don't Apply’ ve Ellie Briess’i oynadığı ‘A Kind of Murder’ filmleri de Bennett’ı yılın en iyileri arasına taşıdı.

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