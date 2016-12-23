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8. Daisy Ridley

Dünyanın gözlerini diktiği Star Wars filmi kariyer için büyük bir şans. The Force Awakens'in gişe rekoru kıran başarısı ve onun yeniden doğan kültürel olgusu sayesinde, Daisy Ridley, megastar haline geldi ve sevilen film franchise'inin aniden daha çeşitli ve modern bir bölümünün yüzü oldu. 2017’ye de hızlı bir giriş yapması beklenen İngiliz oyuncu, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ ve 'Star Wars: Bölüm 8'de olacak.