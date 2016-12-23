23 Aralık 2016 Cuma, 12:06:56 | Güncelleme: 16:24:06
İnternet Sinema Veritabanı (IMDb), kullanıcılarının verdiği oylarla "2016'nın en iyi oyuncuları” listesini hazırladı. İşte rol aldıkları film ve dizilerle izleyicilerin en çok beğenisini toplayan ünlü isimler
1
1|20
10. Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio’nun popülaritesi IMDb kullanıcıları arasında yıl boyu sürdü. Popüler aktör DiCaprio The Reverant' filmi ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü alarak izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Aynı zamanda sıkı bir vejateryen olan DiCaprio (Before the Flood) adlı iklim değişikliğini anlatan belgeselin yapımcılığını üstlendi.
2
2|20
3
3|20
9. Haley Bennett
2016 yılı Haley Benett'in çıkışı oldu. Yılın en kritik üç filminde rol aldı. ‘Hardcore Henry’ ile adalet arayan Emma Cullen’i oynadığı ‘The Magnificent Seven’ ve esrarengiz Megan Hipwell’e hayat verdiği ‘The Girl on the Train’ filmlerinde oynadı. Bennett için 2016 yılının sonlarıda aynı verimlilikle geçti. ‘Rules Don't Apply’ ve Ellie Briess’i oynadığı ‘A Kind of Murder’ filmleri de Bennett’ı yılın en iyileri arasına taşıdı.
HABERİN DEVAMI
4
4|20
5
5|20
8. Daisy Ridley
Dünyanın gözlerini diktiği Star Wars filmi kariyer için büyük bir şans. The Force Awakens'in gişe rekoru kıran başarısı ve onun yeniden doğan kültürel olgusu sayesinde, Daisy Ridley, megastar haline geldi ve sevilen film franchise'inin aniden daha çeşitli ve modern bir bölümünün yüzü oldu. 2017’ye de hızlı bir giriş yapması beklenen İngiliz oyuncu, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ ve 'Star Wars: Bölüm 8'de olacak.
6
6|20
HABERİN DEVAMI
7
7|20
7. Alicia Vikander
2016'da ‘Danimarkalı Kız’ (Danish Girl) filmindeki ressam Gerda Wegener rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan İsveçli oyuncu. 2015 yılında, Ex Machina’da Ava rolüyle hayranlarının ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Alice Vikander 2016 yılında, 2018’de vizyona girecek olan Tomb Raider’ın çekimlerine katıldı.
8
8|20
9
9|20
6. Gal Gadot
Adaletin Şafağı filminde Wonder Woman karakterini canlandıran Gal Gadot, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Filmin Mart ayında piyasaya sürülmesinden sonra, Warner Bros, San Diego Comic-Con'da iki büyük fragman çıkardı: Birincisi çok beklenen ‘Justice League’, diğeri de aynı derecede konuşkan Wonder Woman. Gal Gadot 2016 yılında 'Triple 9' ve 'Criminal' ile izleyici karşısına çıktı.
HABERİN DEVAMI
10
10|20
11
11|20
5. Morena Baccarin
Brezilya kökenli Baccarin, hem film hem TV tutkunlarıyla güçlü gösterimler yapıp 2016 için IMDb'nin Top 10 listesine girdi. 2016 yılının en çarpıcı çizgi roman filmi Deadpool'da sahne aldı. Fox dizisi Gotham’da Dr. Leslie Tompkins rolüyle izleyici karşısına çıktı. Dizideki rol arkadaşı ve aynı zamanda hayat arkadaşı Ben McKenzie’den olan bebeğini mart ayında dünyaya getirdi.
12
12|20
HABERİN DEVAMI
13
13|20
4. Tom Hardy
IMDb'nin 2015 yılının en gözde yıldızı 2016 listesinde çok alt sıralara düşmedi. İngiliz oyuncu, 2017 yılında mini dizi ‘Taboo’da sahtekar maceracı ve gemici James Keziah Delaney rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
14
14|20
15
15|20
3. Millie Bobby Brown
Performansı, hem genç hem de yaşlı izleyiciler tarafından yaygın şekilde yankılanarak onu IMDb'nin 2016'daki En İyi 10 Yıldızının tepesine çıkardı. Popülaritesi, popüler müzikte daha fazla kitleye ulaşmasını sağladı. Kasım ayında, Sigma'nın müzik videosunda rol aldı.
HABERİN DEVAMI
16
16|20
17
17|20
2. Emilia Clarke
"Game of Thrones" favorisi Emilia Clarke, IMDb'nin En İyi 10 Yıldız listesinde yer alan 2 numaralı köşeye döndü. 6. sezonda gücü yeniden ele alan 'Khaleesi' izleyiciyi kitlesine yeniden heyecan kattı. Dizinin yanı sıra Clarke, 2016’yı, başrolleri Sam Cladlin ile paylaştığı ‘Senden Önce Ben’ (Me Before You) adlı filminde rol aldı.
18
18|20
HABERİN DEVAMI
19
19|20
1. Margot Robbie
Geçen yıl bu listede üçüncü olan Margot Robbie, IMDb'nin 2016 Yılının En Popüler Yıldızı olarak üst sıraya yerleşti. Avustralyalı aktristin dikkat çekici üç önemli yapıda bulunarak izleyicinin dikkatini çekti. Savaş komedisi Whiskey Tango Foxtrot'da BBC muhabiri Tanya Vanderpoel'i canlandırdı.