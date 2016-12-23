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Michele Morgan hayatını kaybetti

“Sinemanın en güzel gözlerine sahip yıldızı” olarak anılan Fransız oyuncu Michele Morgan 96 yaşında hayatını kaybetti

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1938 tarihli ‘Sisler Rıhtımı’ (Quai des Brumes) filmiyle ün kazanan Fransız oyuncu Michele Morgan, 96 yaşında hayata veda etti.

Sinema dünyasının en prestijli festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali’nin tarihinde verilen ilk “En İyi Kadı Oyuncu” ödülünü ‘Pastoral Senfoni’ (La Symphonie Pastorale) filminde canlandırdığı kör kadın karakteriyle Michele Morgan kazanmıştı. 1940’lı yıllarda Hollywood’da filmler çeken ünlü yıldız, Michael Curtiz’in ‘Passage to Marseille’, Robert Stevenson’ın ‘Joan of Paris’ ve Edwin Marin’in ‘Two Tickets to London’ adlı filmlerinde de rol almıştı.

Morgan, Venedik Film Festivali’nde ve Cesar’da Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık bulundu.

 
 

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