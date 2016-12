"Yıldız Savaşları"nın yıldızı Carrie Fisher hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı ancak yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi

Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak müdahalelere rağmen Fisher'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.

Bir başka yolcu komedyen Brad Gage da mesajında, Fisher'in önünde oturduğunu ve Los Angeles'ta acil durum görevlileri tarafından uçaktan alındığını kaydetti.

CARRIE FRANCES FISHER KİMDİR?

Şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'ın kızı olan Amerikalı aktris Carrie Frances Fisher, 21 Ekim 1956 yılında doğdu.

Kariyeri

Carrie Fisher, Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördükten sonra, 1975 yılında ilk filmi Sampoo'da yer almıştı. Kariyerindeki en büyük rolü üstlenen ve onun dünya çapında tanınmasını sağlayan filmi, efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi "A New Hope", "The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi"da ve "The Force Awakens"da Prenses Leia Organa karakterini canlandırması olmuştu. Bu filmden sonra, 1980 yılında "Blue Brothers (Cazcı Kardeşler)", 1986 yılında "Hannah ve Kız Kardeşleri" filmlerinde yer almıştı. 1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı "Postcards from the Edge" adlı filmin senaryosunu yazmıştı.

Filmleri

• Shampoo (1975)

• Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

• The Star Wars Holiday Special (1978)

• Mr. Mike's Mondo Video (1979)

• Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

• The Blues Brothers (1980)

• Under the Rainbow (1981)

• Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

• Garbo Talks (1984)

• The Man with One Red Shoe (1985)

• Hannah and Her Sisters (1986)

• Hollywood Vice Squad (1986)

• The Time Guardian (1987)

• Amazon Women on the Moon (1987)

• Appointment with Death (1988)

• She's Back (1989)

• The 'Burbs (1989)

• Loverboy (1989)

• When Harry Met Sally... (1989)

• Sweet Revenge (1990)

• Sibling Rivalry (1990)

• Drop Dead Fred (1991)

• Soapdish (1991)

• Hook (1991)

• This Is My Life (1992)

• Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

• Return of the Ewok (1999) (short subject) (filmed in 1983)

• Scream 3 (2000)

• Lisa Picard Is Famous (2000) (Cameo)

• Heartbreakers (2001)

• Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

• A Midsummer Night's Rave (2002)

• Charlie's Angels: Full Throttle (2003)

• Wonderland (2003)

• Stateside (2004)

• The Aristocrats (2005) (documentary)

• Undiscovered (2005)

• Smallville (2005) (TV Show)

• Romancing the Bride (2005) (TV Movie) Oxygen

• Cougar Club (2006)

• Dreams on Spec (2007) (documentary)

• On the Lot (2007) (TV Show)

• Weeds (2007) (TV Show) (episode "The Brick Dance")

• 30 Rock (2007) (TV Show) (episode "Rosemary's Baby")

• Suffering Man's Charity (2007)

• The Women (2008)

• "Star Wars Episode VII: The Force Awakens" (Film) (2015)