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Yıldız Savaşları Star Wars Carrie Fisher kalp krizi
KÜLTÜR-SANAT

"Yıldız Savaşları"nın yıldızı Carrie Fisher uçakta kalp krizi geçirdi

Star Wars filminin yıldız oyuncularından Carrie Fisher bindiği uçakta kalp krizi geçirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 05:59:37 Güncelleme: 10:18:00 AA

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız Savaşları'ndaki "Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.

Bir başka yolcu komedyen Brad Gage da mesajında, Fisher'in önünde oturduğunu ve Los Angeles'ta acil durum görevlileri tarafından uçaktan alındığını kaydetti.

Filmde "Chewbacca" rolünü canlandıran Peter Mayhew ise Twitter'da, "Şu an tüm dualarım arkadaşım ve herkesin favori prensesiyle." iletisini paylaştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    bizim de geceden bu yana gözyaşlarımız dinmedi
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