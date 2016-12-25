ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
HABERTÜRK'ÜN GÜCÜNÜ SİTENDE HİSSETMEK İSTEMEZ MİSİN? İSTEDİĞİN HABERTÜRK HABERİNİ SİTENE EKLEYEREK İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİR HT | BORSA
GÜVENİLİR BORSA KAYNAĞI. Bugüne kadar sadece profesyonellerin elinde olan veriler artık senin de hizmetinde! GALERİ VİDEO Yazı Dizileri Yerel Haberler Yemek Tarifleri

Dünyaca ünlü müzisyen Rick Parfitt hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz rock topluluğu Status Quo'nun gitaristi ve söz yazarı Rick Parfitt 68 yaşında hayatını kaybetti

0 0 1

Dünyaca ünlü müzisyen Rick Parfitt dün ağır bir enfeksiyon sonucu kaldırıldığı İspanya’nın Marbella şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Menajeri Simon Porter tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Status Quo’nun gitaristi Rick Parfitt’in bugün öğle vakti hayata gözlerini yumduğunu tam olarak yıkılarak bildiriyoruz.”

RICK PARFITT KİMDİR?

Parfitt, haziran ayında konser için geldiği Antalya'daki kalp krizi geçirmişti. 1948, Surrey doğumlu müzisyen, gitar çalmaya 11 yaşında başladı.

Parfitt, Francis Rossi, Alan Lancaster, John Coghlan ve Roy Lines ile 1967 yılında Statuq Quo’yu kurdu. “Rockin’ All Over The World” ve “Whatever You Want” gibi şarkılarıyla büyük başarı elde ettiler. 2015 yılında grubun tam 500 hafta boyunca Britanya listelerini zirvede tamamladığı açıklanmıştı. Eylül ayında Parfitt’in sağlık sorunları nedeniyle grup, güz turnesini gerçekleştirememişti.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bu adamı kimse bilmez ama ciddi bir sanatçıydı
KÜLTÜR-SANAT

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!

İşte ünlü şarkıcının son hali!

 George Michael yaşamını yitirdi
KÜLTÜR-SANAT

PARİS'TEKİ OSCAR WİLDE SERGİSİNDE KOÇ İMZASI!

Avrupa basınında övgü!

Ömer Koç’un koleksiyonundan Oscar Wilde sergisine
KÜLTÜR-SANAT

"TORUNUM OLDU HAYATIM DEĞİŞTİ"

Sosyal medya ve akıllı telefon kullanmıyor

İlber Ortaylı: Torunum oldu hayatım değişti
KÜLTÜR-SANAT

ÜNLÜ OYUNCU UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Durumu ciddiyetini koruyor

 "Yıldız Savaşları"nın yıldızı Carrie Fisher uçakta kalp krizi geçirdi