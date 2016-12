Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti. George Michael'ın ölümünü kamuoyuna menajeri duyurdu.

53 yaşında hayatını kaybeden İngiliz pop yıldızının menajeri Michael Lippman, George Michael’ın kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini söyledi.

George Michael’ın dün Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Wham! grubundan Michael'ın arkadaşı Andrew Ridgeley, sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Sevgili arkadaşımın kaybı nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Müzisyenin arkadaşı Elton John ise "Derin şoktayım. Değerli bir arkadaşımı kaybettim. Kalbim ailesi ve sevenleriyle" yazdı.

George Michael'ın ailesi ise yaptığı yazılı açıklamada "Değerli oğlumuz, kardeşimiz ve arkadaşımızın ölümünü doğrulamaktan derin üzüntü duyuyoruz. George, evinde huzur içinde hayata veda etti" şeklinde müzisyenin ölümünü doğruladı.

SEVENLERİ EVİNİN ÖNÜNE AKIN ETTİ!

Haberi alan George Michael hayranları, ölüm haberini alır almaz sanatçının Oxfordshire'daki evinin önüne akın etti. Gözyaşları içinde sevgi notları, çiçekler ve fotoğraflar bırakan hayranlar, üzüntülerini sessiz bir matem içinde yansıttılar.

GEORGE MICHAEL KİMDİR?

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 25 Haziran 1963 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra en iyi arkadaşı Andrew Ridgeley ile ilk grubu "The Executive" müzik grubunu kurdu. Daha sonra 1981'de Ridgeley ile Wham! adlı grubu kurdu. İlk albümleri olan "Fantastic!" ile büyük bir başarı elde ederek ses getirdiler ve ardından ikinci albüm olan "Make It Big" ile yine aynı başarıyı yakaladılar. Grup 1986'da dağıldı ve gruptaki müzisyenler solo parçalar yapmaya başladı.

Müzik dünyasında elde ettiği başarılar ve sayısız rekorlarla efsane haline gelen George Michael, birçok sanatçıya da örnek oldu. Grammy ve BRIT ödülleri başta olmak üzere 100 milyondan fazla satış rekorunu da elinde bulundurdu.

Kariyeri boyunca yaptığı albüm ve solo çalışmalarla pop müzik tarihindeki en ünlü şarkıcılardan biri haline geldi. Müzik hayatından ayrı olarak siyasi görüşleri ve yaptığı yardım çalışmaları ile de örnek oldu.

George Michael, 25 Aralık 2016 günü Oxfordshire'daki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

REYHAN KARACA, GEORGE MICHAEL'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI!

George Michael, hayatını kaybetmeden önce kendisiyle görüşen Reyhan Karaca, ünlü şarkıcının en son görüntüsünü paylaştı. Londra'da George Michael ile evinde bir araya gelen Reyhan Karaca, Türkiye'den hediyeler götürdüğü dünyaca ünlü yıldızla uzun uzun sohbet etti. Fotoğraf çekmenin yasak olmasına rağmen George Michael, Reyhan Karaca'yı kırmayıp poz verdi.

Instagram hesabından George Michael'ın ölümü üzerine birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Reyhan Karaca "Bir varmış, bir yokmuş... Söylenecek çok şey var ama hepsini ona zaten söyledim... Hepsi onda, hepsi bende, hepsi sonsuzlukta kaldı... Üzgünüm, hem de çok..." yazdı.

EN SEVİLEN 10 ŞARKISIYLA GEORGE MICHAEL

10. Amazing

9. An Easier Affair

8. Last Christmas (Wham!)

7. I Knew You Were Waiting (For Me) (George Michael ve Aretha Franklin)

6. Wake Me Up Before You Go Go (Wham!)

5. Everything She Wants (Wham!)

4. I Want Your Sex

3. Faith

2. Careless Whisper (Wham!)

1. I'm Never Gonna Dance Again