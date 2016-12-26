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KÜLTÜR-SANAT

İlber Ortaylı: Torunum oldu hayatım değişti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 03:35:23

Türkiye’nin yakından tanıdığı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap’tan çıkan eseri “Osmanlı Devleti’nde Kadı”yı ve torunu olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

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    SAMİ AKBIYIK/GAZETE HABERTÜRK

    Türkiye’nin yakından tanıdığı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap’tan çıkan eseri “Osmanlı Devleti’nde Kadı”yı ve torunu olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

     

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    Bir gününüz nasıl geçiyor?

    İstanbul’da gün yollarda geçiyor. Gereksiz randevu meraklıları, olmadık şeyler için ziyaret ediyorlar. Üsküdar’da oturuyordum, torunumun doğmasıyla birlikte Levent’e, kızımın karşısına taşındım. Yeni kitaplar için çalışıyoruz, makaleler yazıyorum.

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     İstanbul’dan kaçarsam daha fazla okuyabilirim. Herhalde Ege Bölgesi’ne giderim. Kendimi burada sağlıklı hissetmiyorum. Erken kalkıyorum, torunumu seviyorum. Sonra hayata atılıyorum. İstanbul trafiği ders vermemi zorlaştırıyor. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    röportajı yapanı torunu sandım :)))
  • Misafir 4 saat önce
    çok tonton bir tarihçi :)
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