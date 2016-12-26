İlber Ortaylı: Torunum oldu hayatım değişti

8 | 22

Tarihi araba merakınız da var değil mi?

Dünyayı değiştiren şey olarak, organik enerjiyi çok merak ederim. Benim için otomobil, dünyayı değiştiren ve kötü değiştiren bir araç. 1930’a kadar birçok eski araba topladım. Koç Müzesi’ne hediye ettiğim bir demiryolu kamyonu var.