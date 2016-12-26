İlber Ortaylı: Torunum oldu hayatım değişti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 03:35:23 | Güncelleme: 05:44:13
Türkiye’nin yakından tanıdığı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap’tan çıkan eseri “Osmanlı Devleti’nde Kadı”yı ve torunu olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.
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SAMİ AKBIYIK/GAZETE HABERTÜRK
Türkiye’nin yakından tanıdığı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap’tan çıkan eseri “Osmanlı Devleti’nde Kadı”yı ve torunu olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.
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Bir gününüz nasıl geçiyor?
İstanbul’da gün yollarda geçiyor. Gereksiz randevu meraklıları, olmadık şeyler için ziyaret ediyorlar. Üsküdar’da oturuyordum, torunumun doğmasıyla birlikte Levent’e, kızımın karşısına taşındım. Yeni kitaplar için çalışıyoruz, makaleler yazıyorum.
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İstanbul’dan kaçarsam daha fazla okuyabilirim. Herhalde Ege Bölgesi’ne giderim. Kendimi burada sağlıklı hissetmiyorum. Erken kalkıyorum, torunumu seviyorum. Sonra hayata atılıyorum. İstanbul trafiği ders vermemi zorlaştırıyor.
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2-3 saat ders vermek demek tüm günün bitmesi demek bu şehirde. Bu meşgalelerle, yatma vaktim gece yarısını buluyor.
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Torununuz kaç yaşında?
Henüz 17 aylık. Kızımın oğlu. İnsanın torunu olunca hayatı değişiyor. Eğlence oluyor. İstanbul’da çocuk yetiştirmek çok zor ve tehlikeli. Burası çocuklar için değil, çarşılar için yaratılmış bir şehir. Bazı Anadolulular, İstanbul’u çarşı şehri olarak biliyor.
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Sosyal medyada hakkınızda yazılanları takip eder misiniz?
Ben kullanmıyorum, yardımcılarım bazen gösteriyorlar. Uzun zaman televizyona çıkmadım, gazeteye yazmadım. Sonunda ne kadar istemesen de oluyor, kitle ile temas kurmanın da başka bir yolu olmuyor.
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Twitter ve akıllı telefon da kullanmıyorsunuz...
Bunlar vakit alıyor. Akıllı telefon da kullanmıyorum.
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Tarihi araba merakınız da var değil mi?
Dünyayı değiştiren şey olarak, organik enerjiyi çok merak ederim. Benim için otomobil, dünyayı değiştiren ve kötü değiştiren bir araç. 1930’a kadar birçok eski araba topladım. Koç Müzesi’ne hediye ettiğim bir demiryolu kamyonu var.
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"KADILAR TÜM ŞERİ KURUMLARI DENETLER"
Kitabınız, Osmanlı’da kadıları konu alıyor... Kadı, bugünkü başsavcıdan daha önemli konumda değil mi?
Evet, İslam kadısı o demektir. Bütün şeri kurumları denetler. Şehrin asayişi, fiyat asayişi de şeri bir kurumdur. Onların denetlenmesi ve gözetilmesi gerekir.
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Rüşvet olmasın, ihtikar (stok yapıp sonra pahalıya sakmak) yapılmasın, sahte ve bozuk mal satılmasın. “İhtisab kuralları” denir onlara.
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Ahlak ve asayiş bakımından problem çıkmasın. Bunlar şeri görevler arasındadır. Bunlar düzgün olsun diye de kadılar 2 yılda bir değişir.