İstanbul'daki haftalık sanat etkinlikleri (27-30 Aralık 2016)

İstanbul'da konser, etkinlikler, eğlenceye dair plan yapmak isteyenler için 27-30 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek sanat etkinliklerini listeledik. İşte İstanbul eğlence mekanlarının nabzı...

ŞED

ŞED, Taşra Kabare'nin arabesk, pop, caz, alaturka sloganından yola çıkıp repertuarında bu tarzları sentezlemeyi hedeflemiş füzyon müzik grubudur ve İstanbul müzik piyasasında aktif olarak çalışan 5 müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Grubun repertuarını ve yaptığı müziği en iyi anlatabilecek fasıllarından biri Bert Kaempfert ve Milt Gabler'in "L-O-V-E" şarkısı ile Hikmet Münir Ebcioğlu ve Teoman Alpay'ın "Sevmekten Kim Usanır?" şarkısını birleştirdiği "Lovemekten Who Usanır" faslı olacak.

27 Aralık'ta Taşra Kabare Sahnesinde saat 22.00'da başlayan etkinliğin biletleri ücretsiz!

Ece Mumay, 27 Aralık'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde...

Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başladı. İTÜ Konservatuarı lise bölümünde 3 yıl okuduktan sonra İÜ Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Bu yıl İÜ Devlet Konservatuarı’nda üniversiteye başladı.

Youtube’da açtığı kanalında birbirinden değerli sanatçıların bestelerini yorumladı. Kanal kısa sürede milyonların beğenisini kazandı. Burada elde ettiği başarı televizyon ve müzik piyasasının ilgisini çekti. İlk olarak 2 yıl önce TRT ekranlarında boy gösterdi. Çeşitli müzik kanalları Ece’nin coverlarını dönmeye başladı.

27 Aralık Salı akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde gerçekleşek olan etkinlik saat 22.30'da başlayacak

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak! ...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt! ...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!

Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.

27 Aralık 2016 Salı akşamı saat 20.30'da Theatron'da

Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, 28 Aralık 21.00'da Beyrut Performance sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor

Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı grup ismini; Haydarpaşa - Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresi'nden aldı.

Kurtalan Ekspres 1972'den bu yana çeşitli kişilerle çalıştı. Başlangıçta Murat Ses, Celal Güven, Caner Bora ile başlayan grup 1976'dan itibaren Kılıç Danışman ve Ahmet Güvenç'in katılımıyla devam etti. 1978'den itibaren Ömür Gidel ve Bahadır Akkuzu'nun katılımıyla şekillendi. Yıllarca Barış Manço'nun orkestralığını yürütmüş olan bu grup, Barış Manço'nun vefat etmesi üzerine Cem Karaca'yla çalışmaya başladı.

Enbe Orkestrası-Betül Demir

Enbe Orkestrası ve Betül Demir, 28 Aralık'ta Akasya Kültür Sanat'ta müzikseverlerle buluşuyor.

Galata Mevlevileri - Sema Ayini

Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Canlı tasavvuf müziği eşliğinde enfes sema gösterisi ve Sema geleneğinin spiritüel bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi deneyimi büyüleyici bir atmosferde bir arada …

28 Aralık Çarşamba günü Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak

Bir Delinin Hatıra Defteri

Metin Zakoğlu'ndan Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri'ne daha önce denenmemiş çağdaş bir yorum.

29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 20.30'daki oyunda sınırsız ikram seçeneği var.

Sevilen sanatçı Ceylan Ertem, 29 Aralık'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor

1999 yılında müzikal şarkıcılığı ve müzikoloji eğitimleri için İstanbul’a taşınan Ceylan Ertem, 2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte rock grubu Anima’yı kurdu. 2006 yılında Sony Müzik etiketiyle ilk albümleri ‘animasal’ yayımlandı. 2008 yılında grubun dağılmasıyla Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu radyo programına başladı.

Phillipp Gropper ile Almanya’da, United Fools ile birlikte Fransa’da, Barana ile birlikte Hollanda’da müzik üretti, albüm kaydetti ve konserler verdi. 2010 yılında ilk solo albümü ‘Soluk’, 2012 yılında ise ‘Ütopyalar Güzeldir’ albümü yayımlandı. Her iki albüm de birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı ve yılın en iyi albümleri arasına girdi.

Eğlenceli hitleri ve romantik klasikleriyle Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Serdar Ortaç, 30 Aralık'ta Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor

Yıllardır Türk pop müziğinin en üretken ve en popüler isimlerinden biri olagelen Serdar Ortaç, birbirinden güzel dansçıları eşliğinde, en sevilen parçalarını Sahne İstanbul’un benzersiz ses ve ışık sistemiyle bezenmiş görkemli atmosferinde siz sevgili müzikseverler için seslendirecek.

Ellerimin Arasındaki Hayat

Suç nedir? Ceza nedir? Öldürmek nedir? Tüm bunların nesnesi ya da öznesi ‘insan’ nedir? ‘

’Kanunlar ülkelere göre değişir, fakat insan karakteri her yerde insan karakteridir.’’ der Peter Ustinov. Belki de bu yüzden tutunamayacağımız bir konuyla karşı karşıya bırakır bizi: Martovsky adında bir genç, tecavüz suçundan ölüm cezasına çarptırılır ve hikaye başlar…

27 Aralık 2016 Salı 20.00