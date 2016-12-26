Merdiven Sanat, Mavi ile sanatseverleri karşılıyor

Merdiven Sanat ekibi, yeni karma resim sergileri Mavi'yi 27 Aralık'ta açıyor. Küratörlüğünü Kadriye Menekşe'nin üstlendiği sergi, çoğunluğu akademisyen eğitimcilerden oluşan ressamların eserlerini bir araya getiriyor.
Sergide Kadriye Menekşe, Manolya Çakır, Nurcan toker, Başak Tiryaki, Feyza Eroğlu, Sibel Ercan, Seçkin Uçan Divan, Ebru Tavlaşoğlu, Muharrem Keskin, Gamze Ünver İpar, Serap Sümelara Satılmış, Hava Güneysu, Sertaç Şener, Yeşim Önde, Yazgül Özel, Numan Okutan, Necmettin Meriç, Mesut Eren, Ayfer Akbaşoğlu, Rüstem Ersöz, Elçin Şener, Türkmen Alkan, Haluk Aydemir, Hatice Delibalcı Sayın, Sevgi Kandemir, Yasemin Tuna ve Ufuk İbrahimoğlu'nun eserleri yer alacak.
27 Aralık saat 18.00'de paylaşacak sergi, 7 Ocak 2017'ye kadar devam edecek.
Sergi, Acıbadem İstanbul'da Neta Art Güzel Sanatlar'da tüm sanatseverleri bekliyor.