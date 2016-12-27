Assassin's Creed'i izleyen teyzeler ve amcalardan eğlenceli tepkiler!

Video oyunu serisinden uyarlanarak hazırlanan ve Michael Fassbender, Marion Cotillard, Michael K. Williams, Ariane Labed, Jeremy Irons, ve Brendan Gleeson gibi ünlü isimlerin yer aldığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon-macera filmi Assassin's Creed vizyona girdi.

Youtube üzerinden yayınlanan ve 18 milyondan fazla izlenen filmin fragmanı bu kez hedef kitlesinin dışındaki kişilere de özel bir ortam hazırlanarak izlettirildi. Videoyu izleyen teyzelerden ve amcalardan eğlenceli ve ilginç tepkiler geldi.