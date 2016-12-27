28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Assassin's Creed
KÜLTÜR-SANAT

Assassin's Creed'i izleyen teyzeler ve amcalardan eğlenceli tepkiler!

23 Aralık'ta vizyona giren, video oyunu serisinden uyarlanarak hazırlanan aksiyon-macera filmi Assassin's Creed'in fragmanını izleyen teyzeler ve amcalardan eğlenceli tepkiler geldi

27 Aralık 2016 Salı, 12:08:50 Güncelleme: 13:11:45

Video oyunu serisinden uyarlanarak hazırlanan ve Michael Fassbender, Marion Cotillard, Michael K. Williams, Ariane Labed, Jeremy Irons, ve Brendan Gleeson gibi ünlü isimlerin yer aldığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon-macera filmi Assassin's Creed vizyona girdi.

Youtube üzerinden yayınlanan ve 18 milyondan fazla izlenen filmin fragmanı bu kez hedef kitlesinin dışındaki kişilere de özel bir ortam hazırlanarak izlettirildi. Videoyu izleyen teyzelerden ve amcalardan eğlenceli ve ilginç tepkiler geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahipleri için tören düzenlendi
KÜLTÜR-SANAT

"Barışa katkı umuduyla kabul ediyorum"
Setab Erener unutulmaz bir akşam yaşattı
KÜLTÜR-SANAT

Sertab Erener Akasya’da Sevenleriyle Buluştu
2016’da Türk sineması ‘Dağ’ gibi gişe yaptı
KÜLTÜR-SANAT

2016'da en çok izlenen 10 film!
Mutlaka izlemeniz gereken 150 film
KÜLTÜR-SANAT

Mutlaka izlemeniz gereken 150 film
"Yıldız Savaşları"nın yıldızı Carrie Fisher hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

Yıldız Savaşları'nın Leia'sı Carrie Fisher öldü
Richard Adams hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

Ünlü yazar Richard Adams hayatını kaybetti
Setab Erener unutulmaz bir akşam yaşattı
KÜLTÜR-SANAT

SERTAB ERENER AKASYA’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
Mutlaka izlemeniz gereken 150 film
KÜLTÜR-SANAT

MUTLAKA İZLEMENİZ GEREKEN 150 FİLM
Merdiven Sanat, Mavi ile sanatseverleri karşılıyor
KÜLTÜR-SANAT

MERDİVEN SANAT, MAVİ İLE SANATSEVERLERİ KARŞILIYOR
2016’da Türk sineması ‘Dağ’ gibi gişe yaptı
KÜLTÜR-SANAT

2016'DA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM!
Assassin's Creed'i izleyen teyzeler ve amcalardan eğlenceli tepkiler!
KÜLTÜR-SANAT

ASSASSİN'S CREED' İ TEYZELER VE AMCALAR İZLERSE...
George Michael'ın 100 milyonluk mirası arkadaşlarının çocuklarına kalacak
KÜLTÜR-SANAT

GEORGE MİCHAEL'IN 100 MİLYONLUK MİRASI ONLARIN OLACAK!