George Michael'ın 100 milyonluk mirası arkadaşlarının çocuklarına kalacak

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Arkadaşlarının çocuklarının vaftiz babası olan ünlü yıldız, arkasında bir varis bırakmadı. Belirlenmiş bir varis olmadığı için ünlü arkadaşlarının çocuklarının her birine onlarca milyon miras kalabilir. Hayatı boyunca yapmış olduğu bağışlara rağmen mülkünün milyonlar değerinde olduğu söyleniyor.