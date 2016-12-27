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KÜLTÜR-SANAT

George Michael'ın 100 milyonluk mirası arkadaşlarının çocuklarına kalacak

27 Aralık 2016 Salı, 14:34:26 HABERTURK.COM

Ünlü müzisyen George Michael'ın ani ölümü sonrası 100 milyon sterlin değerindeki mirasının kime kalacağı tartışmaları başladı. Miras, ünlü yıldızın arkadaşlarının çocuklarına kalacak

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    25 Aralık günü evinde kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden pop megastarı George Michael'ın 100 milyon sterlinlik servetinin kime kalacağı tartışma konusu oldu. Öz çocuğu olmayan ünlü yıldızın mirasının arkadaşlarının çocuklarına kalacağı konuşuluyor.

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    Arkadaşlarının çocuklarının vaftiz babası olan ünlü yıldız, arkasında bir varis bırakmadı. Belirlenmiş bir varis olmadığı için ünlü arkadaşlarının çocuklarının her birine onlarca milyon miras kalabilir. Hayatı boyunca yapmış olduğu bağışlara rağmen mülkünün milyonlar değerinde olduğu söyleniyor.

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    George Michael birçok ünlü arkadaşının çocuğunu vaftiz babalık yapmıştı ve 100 milyon sterlinlik varlığının varisi olarak onlar görülüyor. Ünlü şarkıcı, Spandau Ballet basçısı Martin Kemp’in çocukları Roman ve Harley Moon’un vaftiz babasıydı. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:16
    suriyeye versinler ihtiyaçları var
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:30
    en azından vaftizli çocuklara gitsin
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