George Michael'ın 100 milyonluk mirası arkadaşlarının çocuklarına kalacak
27 Aralık 2016 Salı, 14:34:26 | Güncelleme: 14:56:37
HABERTURK.COM
Ünlü müzisyen George Michael'ın ani ölümü sonrası 100 milyon sterlin değerindeki mirasının kime kalacağı tartışmaları başladı. Miras, ünlü yıldızın arkadaşlarının çocuklarına kalacak
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25 Aralık günü evinde kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden pop megastarı George Michael'ın 100 milyon sterlinlik servetinin kime kalacağı tartışma konusu oldu. Öz çocuğu olmayan ünlü yıldızın mirasının arkadaşlarının çocuklarına kalacağı konuşuluyor.
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Arkadaşlarının çocuklarının vaftiz babası olan ünlü yıldız, arkasında bir varis bırakmadı. Belirlenmiş bir varis olmadığı için ünlü arkadaşlarının çocuklarının her birine onlarca milyon miras kalabilir. Hayatı boyunca yapmış olduğu bağışlara rağmen mülkünün milyonlar değerinde olduğu söyleniyor.
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George Michael birçok ünlü arkadaşının çocuğunu vaftiz babalık yapmıştı ve 100 milyon sterlinlik varlığının varisi olarak onlar görülüyor. Ünlü şarkıcı, Spandau Ballet basçısı Martin Kemp’in çocukları Roman ve Harley Moon’un vaftiz babasıydı.
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Wham! yıldızının ayrıca eski Spice Girls üyesi Geri (Halliwell) Horner’in kızı Bluebell’e de miras bırakmış olması bekleniyor. Ablaları Melanie ve Yioda, erkek arkadaşı Fadi Fawaz ve vaftiz babası olduğu kuzeni Andros’un iki çocuğunun da Michael’in vasiyetinde yer alması bekleniyor.
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Yıldızın Childline ve Terrence Higgins Trust ile Macmillan Cancer Support vakıflarının destekçisi olduğu biliniyor. Bundan dolayı bu vakıflar da büyük meblağlar alabilir.
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Albüm satışlarından kazandığı büyük paraların dışında Michael’ın son on yılda özel parti ve etkinliklerden de iyi kazandığı biliniyor. En az dört eve sahip olduğu biliniyor: Oxfordshire’da ölü bulunduğu ev, Londra’daki malikanesi ve New York ve Sidney’deki lüks evleri.