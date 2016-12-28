2016’da Türk sineması ‘Dağ’ gibi gişe yaptı

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Üç yıl aradan sonra komediler gişede zirveden düştü. Her ne kadar komedi filmleri 2016’da da Türk sinemasının bel kemiğini oluştursa da yılın en çok izlenen filmi komedi değil savaş-aksiyon türünde. Alper Çağlar’ın yönettiği ‘Dağ 2’, 2016’nın en çok izlenen filmi oldu.