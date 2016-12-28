28 ARALIK 2016
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KÜLTÜR-SANAT

2016’da Türk sineması ‘Dağ’ gibi gişe yaptı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 05:15:21

2016’da komediler 3 yıl aradan sonra gişede birincilik tahtını kaptırdı. Yılın en çok izlenen filmi ‘Dağ 2’ olurken, komedi filmlerinde önemli ölçüde gişe kaybı yaşandı. Genel anlamda 2016, Türk sineması için verimli bir yıl olmadı

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    Üç yıl aradan sonra komediler gişede zirveden düştü. Her ne kadar komedi filmleri 2016’da da Türk sinemasının bel kemiğini oluştursa da yılın en çok izlenen filmi komedi değil savaş-aksiyon türünde. Alper Çağlar’ın yönettiği ‘Dağ 2’, 2016’nın en çok izlenen filmi oldu.

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    YABANCI FİLMLERDE DE GİŞE KAYBI YAŞANDI

    2016’da gösterime giren Türk filmi sayısı artarken, toplam izleyici sayısında ve toplam hasılatta düşüş yaşandı. İzleyiciyle buluşan her üç filmden biri komedi türünde olurken, ‘Kardeşim Benim’, yılın en çok izlenen komedisi olarak öne çıktı. Komedi filmleri de diğer türlerde olduğu gibi izleyici kaybına uğradı. 

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    Yabancı filmlere gösterilen ilgi son 11 yılda olduğu gibi 2016’da da Türk filmlerinin gerisinde kaldı. Yabancı filmler de gişede Türk filmlerine paralellik görülürken izleyici sayısında ve hasılatta düşüş gerçekleşti. Sinemaseverlerin en çok izlediği yabancı film ‘Batman & Superman: Adaletin Şafağı’ oldu.

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