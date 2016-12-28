2016’da Türk sineması ‘Dağ’ gibi gişe yaptı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 05:15:21 | Güncelleme: 08:06:24
2016’da komediler 3 yıl aradan sonra gişede birincilik tahtını kaptırdı. Yılın en çok izlenen filmi ‘Dağ 2’ olurken, komedi filmlerinde önemli ölçüde gişe kaybı yaşandı. Genel anlamda 2016, Türk sineması için verimli bir yıl olmadı
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Üç yıl aradan sonra komediler gişede zirveden düştü. Her ne kadar komedi filmleri 2016’da da Türk sinemasının bel kemiğini oluştursa da yılın en çok izlenen filmi komedi değil savaş-aksiyon türünde. Alper Çağlar’ın yönettiği ‘Dağ 2’, 2016’nın en çok izlenen filmi oldu.
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YABANCI FİLMLERDE DE GİŞE KAYBI YAŞANDI
2016’da gösterime giren Türk filmi sayısı artarken, toplam izleyici sayısında ve toplam hasılatta düşüş yaşandı. İzleyiciyle buluşan her üç filmden biri komedi türünde olurken, ‘Kardeşim Benim’, yılın en çok izlenen komedisi olarak öne çıktı. Komedi filmleri de diğer türlerde olduğu gibi izleyici kaybına uğradı.
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Yabancı filmlere gösterilen ilgi son 11 yılda olduğu gibi 2016’da da Türk filmlerinin gerisinde kaldı. Yabancı filmler de gişede Türk filmlerine paralellik görülürken izleyici sayısında ve hasılatta düşüş gerçekleşti. Sinemaseverlerin en çok izlediği yabancı film ‘Batman & Superman: Adaletin Şafağı’ oldu.
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GUPSE’NİN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL
Gupse Özay, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 2014 yapımı ‘Deliha’nın başarısının tesadüf olmadığını yine yazıp oynadığı ‘Görümce’ ile kanıtladı. ‘Deliha’yı 1 milyon 600 bin kişi izlerken, halen gösterimde olan ‘Görümce’ bu rakamı vizyondaki ilk ayında yakalamayı başardı.
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ALTIN PORTAKALLI FİLM İZLENMEDİ
Altın Portakal kazanan filmlerin makus talihi bu yıl da değişmedi. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ dahil toplam 4 Altın Portakal kazanan ‘Tereddüt’ü sinemada 6 bin 806 kişi izledi.
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OSCAR ADAYLIĞI HEYECAN YARATMADI
‘Kalandar Soğuğu’nun Türkiye’nin 2017 Oscar adayı filmi olması izleyiciyi heyecanlandırmadı. Mustafa Kara’nın filmi için 21 bin 793 bilet kesildi
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Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in rol aldığı ‘Kardeşim Benim’ yılın en çok izlenen komedi filmi oldu.
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35 KİŞİ İZLEDİ
Yılın en az izlenen filmi ‘Şafakla Dönenler’ oldu. Murat Eroğlu’nun yazıp yönettiği, bir şehrin lüks gökdelenlerinin dibinde, hem kendi içine kapalı hem de dinamik bir dünyası olan bir sebze halinde, geceleri zor şartlarda çalışan bir baba ile küçük oğulun hikâyesini anlatan ‘Şafakla Dönenler’i sinemada yalnızca 35 kişi izledi.
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İşte rakamlarla Türk sinemasının 2016 yılındaki performansı
En Çok İzlenen 10 Film
1- Dağ 2: 2.794.288
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2- Kardeşim Benim: 2.070.008
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3- Dedemin Fişi: 2.015.665
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4- Osman Pazarlama: 1.983.777
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5- Görümce: 1.548.723
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6- Batman&Superman: 1.461.576
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7- Kolpaçino 3. Devre: 1.412.639
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8- İkimizin Yerine: 1.372.745
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9- Kocan Kadar Konuş: Diriliş: 1.332.907
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10- Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 1.304.999
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2016 türlere göre filmler
Komedi (57 film)
Toplam Gişe: 20.287.806 kişi
Toplam Hasılat: 230.469.714 TL
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Dram (50)
Toplam Gişe: 2.892.813 kişi
Toplam Hasılat: 24.581.676 TL
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Korku (31)
Toplam Gişe: 1.748.312 kişi
Toplam Hasılat: 18.166.584 TL
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Aşk (12)
Toplam Gişe: 6.530.250 kişi
Toplam Hasılat: 73.372.392 TL
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Romantik-Komedi (4)
Toplam Gişe: 1.608.385 kişi
Toplam Hasılat: 18.921.318 TL
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Aksiyon (4)
Toplam Gişe: 2.702.090 kişi
Toplam Hasılat: 29.876.644 TL
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Animasyon (3)
Toplam Gişe: 299.573 kişi
Toplam Hasılat: 3.244.453 TL
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Belgesel (2)
Toplam Gişe: 508 kişi
Toplam Hasılat: 4.958 TL
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Macera (1)
Toplam Gişe: 5.354 kişi
Toplam Hasılat: 47.362 TL
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2016 Türk Filmleri
Film Sayısı: 164
Gişe: 36.575.091 kişi
Hasılat: 398.685.001 TL
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2015 Türk Filmleri
Film Sayısı: 137
Gişe: 34.196.592 kişi
Hasılat: 361.667.895 TL
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2016 Yabancı Filmler
Film Sayısı: 356
Gişe: 21.211.089 kişi
Hasılat: 287.447.089 TL
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2015 Yabancı Filmler
Film Sayısı: 268
Gişe: 26.273.838 kişi
Hasılat: 319.753.840 TL
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Filmlerle ilgili rakamlar Box Office Türkiye sitesinden alınmıştır.