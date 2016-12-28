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KÜLTÜR-SANAT

Mutlaka izlemeniz gereken 150 film

28 Aralık 2016 Çarşamba, 07:48:16

Mutlaka izlenmesi gereken 150 filmi sizler için derledik. İşte o liste...

  • 1
    1 | 158

    Spectre

    Yönetmen: Sam Mendes

    (2015)

  • 2
    2 | 158

    Mad Max: Fury Road

    Yönetmen: George Miller

    (2015)

  • 3
    3 | 158

    The King's Speech / Zoraki Kral 

    (2010)/ Yön: Tom Hooper

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