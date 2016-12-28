KÜLTÜR-SANAT
Mutlaka izlemeniz gereken 150 film
28 Aralık 2016 Çarşamba, 07:48:16 | Güncelleme: 08:05:35
Mutlaka izlenmesi gereken 150 filmi sizler için derledik. İşte o liste...
-
1
1
|
158
Spectre
Yönetmen: Sam Mendes
(2015)
-
2
2
|
158
Mad Max: Fury Road
Yönetmen: George Miller
(2015)
-
3
3
|
158
The King's Speech / Zoraki Kral
(2010)/ Yön: Tom Hooper
-
4
4
|
158
The Intern
Yönetmen: Nancy Meyers
(2015)
-
5
5
|
158
The Dark Knight Rises / Kara Şövalye Yükseliyor
(2012) / Yön: Christopher Nolan
-
6
6
|
158
Son Cadı Avcısı
Yönetmen: Breck Eisner
(2015)
-
7
7
|
158
American Hustle / Düzenbaz
2013 / Yön: David O. Russell
-
8
8
|
158
Antman
Yönetmen: Peyton Reed
(2015)
-
9
9
|
158
Kod adı: UNCLE
Yönetmen: Guy Ritchie
(2015)
-
10
10
|
158
Birdman (2014)
Yönetmen: Alejandro González Iñárritu
-
11
11
|
158
Açlık oyunları: Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2
Yönetmen: Francis Lawrence
(2015)
-
12
12
|
158
Chappie
Yönetmen: Neill Blomkamp
(2015)
-
13
13
|
158
Hitman: Ajan 47
Yönetmen: Aleksander Bach
(2015)
-
14
14
|
158
Whiplash (2014)
Yönetmen: Damien Chazelle
-
15
15
|
158
The Wolf of Wall Street /Para Avcısı
2014 / Martin Scorsese
-
16
16
|
158
Gone Girl / Kayıp Kız
2014 / David Fincher
-
17
17
|
158
Fifty Shades of Grey / Grinin Elli Tonu
2015 / Sam Taylor-Johnson
-
18
18
|
158
Interstellar / Yıldızlararası
2014 / Christopher Nolan
-
19
19
|
158
The Imitation Game / Yapay Oyun
(2014) / Morten Tyldum
-
20
20
|
158
Boyhood/ Çocukluk
2014 /Richard Linklater
-
21
21
|
158
Grace of Monaco / Monako Prensesi Grace
(2014) / Yön: Olivier Dahan
-
22
22
|
158
The Theory of Everything / Her Şeyin Teorisi
2014 / Yön: James Marsh
-
23
23
|
158
Gravity / Yerçekimi
(2013) / Yön: Alfonso Cuarón
-
24
24
|
158
Dallas Buyers Club / Sınırsızlar Kulübü
(2013) / Jean-Marc Vallée
-
25
25
|
158
The Great Gatsby / Muhteşem Gatsby
(2013) / Yön: Baz Luhrmann
-
26
26
|
158
Inception / Başlangıç
(2010) / Christopher Nolan
-
27
27
|
158
Last Vegas
(2013) / Jon Turteltaub
-
28
28
|
158
Argo / Operasyon: Argo
(2012) / Yönetmen: Ben Affleck
-
29
29
|
158
The Hunger Games / Açlık Oyunları
2012 / Yön: Gary Ross
-
30
30
|
158
The Hunger Games: Catching Fire Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
(2013) / Yön: Francis Lawrence
-
31
31
|
158
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 / Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1
2014 / Francis Lawrence
-
32
32
|
158
The Dark Knight / Kara Şövalye
(2008) / Christopher Nolan
-
33
33
|
158
The Hobbit: The Battle of the Five Armies / Hobbit: Beş Ordunun Savaşı
(2014) / Yön: Peter Jackson
-
34
34
|
158
The Hobbit: The Desolation of Smaug / Hobbit: Smaug'un Viranesi
(2013) / Yön: Peter Jackson
-
35
35
|
158
The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbit: Beklenmedik Yolculuk
2012 / Peter Jackson
-
36
36
|
158
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
2001 / Peter Jackson
-
37
37
|
158
The Lord of the Rings: The Two Towers / Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
2002 / Peter Jackson
-
38
38
|
158
The Lord of the Rings: The Return Of The King / Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
2003 / Peter Jackson
-
39
39
|
158
The Hangover / Felekten Bir Gece
(2009) / Todd Phillips
-
40
40
|
158
The Hangover Part II / Felekten Bir Gece Daha
2011 / Todd Phillips
-
41
41
|
158
The Hangover Part III / Felekten Bir Gece 3
2013 / Todd Phillips
-
42
42
|
158
Harry Potter ve Felsefe Taşı / Harry Potter and the Sorcerer's Stone
2001 / Yön: Chris Columbus
-
43
43
|
158
Harry Potter ve Sırlar Odası / Harry Potter and the Chamber of Secrets
2002 / Yön: Chris Columbus
-
44
44
|
158
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2003 / Yön: Alfonso Cuarón
-
45
45
|
158
Harry Potter ve Ateş Kadehi / Harry Potter and the Goblet of the Fire
2005 / Mike Newell
-
46
46
|
158
Harry Potter and the Order of the Phoenix / Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
2007 / Yön: David Yates
-
47
47
|
158
Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter ve Melez Prens
2008 / Yön: David Yates
-
48
48
|
158
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
2010 / David Yates
-
49
49
|
158
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm II / Harry Potter and Deathly Hallows Part 2
2011 / David Yates
-
50
50
|
158
Black Swan (2010) / Siyah Kuğu
Darren Aronofsky
-
51
51
|
158
The Curious Case of Benjamin Button / Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi
(2008) / David Fincher
-
52
52
|
158
Slumdog Millionaire / Milyoner
(2008) / Danny Boyle, Loveleen Tandan
-
53
53
|
158
No Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok
(2007) / Yön: Joel Coen, Ethan Coen
-
54
54
|
158
Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Sil Baştan
(2004) / Michel Gondry
-
55
55
|
158
Oldboy / İhtiyar Delikanlı
2003 / Park Chan-Wook
-
56
56
|
158
Requiem for a Dream / Bir Rüya İçin Ağıt
2000 / Darren Aronofsky
-
57
57
|
158
Matrix
1999 / Andy Wachowski, Lana Wachowski
-
58
58
|
158
Matrix Revolutions
2003 / Andy Wachowski, Lana Wachowski
-
59
59
|
158
Matrix Reloaded
2003 / Andy Wachowski, Lana Wachowski
-
60
-
61
61
|
158
A Nightmare on Elm Street - Elm Sokağı Kabusu
1984 - Res Crawen
-
62
62
|
158
Alien - Yaratık
1997 - Ridley
-
63
63
|
158
12 Monkeys - 12 Maymun
1996 - Terry Gilliam
-
64
64
|
158
A Short Film About Killing - Öldürme Üzerine Küçük Bir Film
1990 - Krzysztof Kieslowski
-
65
65
|
158
All the Mornings of the World - Dünyanın Tüm Sabahları
1991 - Alain Corneau
-
66
66
|
158
21 Grams - 21 Gram
2003 - Alejandro Gonzalez
-
67
67
|
158
A Short Film About Love - Aşk Üzerine Küçük Bir Film
1990 - Krzysztof Kieslowski
-
68
68
|
158
Alphaville
1965 - Jean-Luc Godard
-
69
69
|
158
8
1963 - Federico Fellini
-
70
70
|
158
A Street Named Desire - Arzu Tramvayı
1951 - Elia Kazan
-
71
71
|
158
Amadeus
1984 - Milos Forman
-
72
-
73
73
|
158
A Time For Drunken Horses - Sarhoş Atlar Zamanı
2000 - Bahman Gobadi
-
74
74
|
158
Amarcord
1973 - Federico Fellini
-
75
75
|
158
71 Fragments of a Chronology of Chance - Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 Parçası
1994 - Michael Haneke
-
76
76
|
158
Abre los ojos - Aç Gözünü
1997 - Alejandro Amenabar
-
77
77
|
158
Amelie
2001 - Jean-Pierre Jeunet
-
78
78
|
158
28 Days Later - 28 Gün Sonra
2002 - Danny Boyle
-
79
79
|
158
Absolute Power - Mutlak Güç
1997 - Clint Eastwood
-
80
80
|
158
American Beauty - Amerikan Güzeli
1999 - Sam Mendes
-
81
81
|
158
2001 A Space Odyssey - 2001 Uzay Macerası
1968 - Stanley Kubrick
-
82
82
|
158
A Room with a View - Manzaralı Oda
1985 - James Ivory
-
83
83
|
158
American Graffiti
1973 - George Lucas
-
84
84
|
158
A Beautiful Mind - Akıl Oyunları
2001 - Ron Howard
-
85
85
|
158
A Scene at the Sea - Bir Deniz Manzarası
Empire, Toat Film, Premiere, Sight and Sound izlenmesi gereken filmleri derledi. 1991 - Takeshi Kitano
-
86
86
|
158
All About Eve - Perde Açılıyor
Empire, Toat Film, Premiere, Sight and Sound izlenmesi gereken filmleri derledi.
-
87
87
|
158
A bout souffle - Serseri Aşıklar
1959 - Jean-Luc Godard
-
88
-
89
89
|
158
A Clockwork Orange - Otomatik Portakal
Stanley Kubrick
-
90
90
|
158
Alice in the Cities - Alice Kentlerde
1973 - Wim Wenders
-
91
91
|
158
Amores Perros- Paramparça Aşklar ve Köpekler
2000 - Alejandro Gonzales Inarritu
-
92
92
|
158
A Fistful of Dollars - Birkaç Dolar İçin
1965 - Sergio Leone
-
93
93
|
158
Aliens - Uzaylılar
1986 - James Cameron
-
94
94
|
158
12 Angry Men - 12 Kızgın Adam
1957 - Sidney Lumet
-
95
95
|
158
After Hours - Geç Saatler
1985 - Martin Scorsese
-
96
96
|
158
American History X - Geçmişin Gölgesinde
1999- Tony Kaye
-
97
-
98
98
|
158
Aguirre The Wrath of God - Aguirre, Tanrının Gazabı
1972 - Werner Herzog
-
99
99
|
158
Anatomy of a Murder - Bir Cinayetin Anatomisi
1959 - Otto Preminger
-
100
100
|
158
Andrey Rubylov
1966 - Andrei Tarkovski
-
101
101
|
158
Antichrist
2009 - Lars Von Trier
-
102
102
|
158
Arizona Dream - Arizona Rüyası
1993 - Emir Kusturica
-
103
103
|
158
As Good As It Gets - Benden Bu Kadar
1998 - James L. Brooks
-
104
104
|
158
As Tears Go By
1988 - Wong Kar Wai
-
105
105
|
158
Ascenseur Pour Lechafaud - İdam Sehpası
1958 - Louis Malle
-
106
106
|
158
Ashes of Time - Zamanın Külleri
1994 - Wong Kar Wai
-
107
107
|
158
Atlantic City
1980 - Louis Malle
-
108
108
|
158
Au Hasard Balthazar - Rastgele Balthazar
1966 - Robert Bresson
-
109
109
|
158
Avatar
2009 - James Cameron
-
110
110
|
158
Back to the Future I - Geleceğe Dönüş I
1985 - Robert Zemeckis
-
111
111
|
158
Back to the Future II - Geleceğe Dönüş II
1988 - Robert Zemeckis
-
112
112
|
158
Angel Heart - Şeytan Çıkmazı
1987 - Alan Parker
-
113
113
|
158
Annie Hall
1977 - Woody Allen
-
114
114
|
158
Back to the Future III - Geleceğe Dönüş III
1990 - Robert Zemeckis
-
115
115
|
158
Badlands
1973 - Terence Malick
-
116
116
|
158
Bande a part
1964 - Jean-Luc Godard
-
117
117
|
158
Barry Lyndon
1975 - Stanley Kubrick
-
118
118
|
158
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
1930 - Lewis Milestone
-
119
-
120
120
|
158
Beetlejuice
1989 - Tim Burton
-
121
121
|
158
Before Sunrise - Gün Doğmadan
1996 - Richard Linklater
-
122
122
|
158
Before Sunset - Gün Doğmadan
2004 - Richard Linklater
-
123
123
|
158
Before the Devil Knows You're Dead - Şeytan Duymadan Önce
2008 - Sidney Lumet
-
124
124
|
158
Being John Malkovich - John Malkovich Olmak
1999 - Spike Jonze
-
125
125
|
158
Basic Instinct - Temel İçgüdü
1992 - Paul Verhoeven
-
126
126
|
158
Batman Returns - Batman Dönüyor
1992 - Tim Burton
-
127
127
|
158
Ben-Hur
1959 - William Wyler
-
128
128
|
158
Benny's Video
1992 - Michael Haneke
-
129
129
|
158
Big Lebowski
1998 - Coen Brothers
-
130
130
|
158
Big Sleep - Büyük Uyku
1946 - Howard Hawks
-
131
131
|
158
Bin-jip - Boş Ev
2004 - Kim Ki-duk
-
132
132
|
158
Birds - Kuşlar
1963 - Alfred Hitchcock
-
133
-
134
134
|
158
Black Cat White Cat - Kara Kedi Ak Kedi
1999 - Emir Kusturica
-
135
135
|
158
Berlin Alexanderplatz
1980 - R.W. Fassbinder
-
136
136
|
158
Blood Simple
1984 - Coen Brothers
-
137
137
|
158
Blow Out - Patlama
1981 - Brian De Palma
-
138
138
|
158
Blow-Up
1965 - Michelangelo Antonioni
-
139
139
|
158
Blade Runner - Bıçak Sırtı
1982 - Ridley Scott
-
140
140
|
158
Blue Angel - Mavi Melek
1930 - J.v. Sternberg
-
141
141
|
158
Bodas de Sangre - Kanlı Düğün
1981 - Carlos Saura
-
142
142
|
158
Body Heat
1981 - Lawrence Kasdan
-
143
143
|
158
Bonnie and Clyde
1967 - Arthur Penn
-
144
144
|
158
Bound
1996 - Wachowski Brothers
-
145
145
|
158
Bowling for Columbine - Benim Cici Silahım
2002 - Michael Moore
-
146
146
|
158
Blue Velvet - Mavi Kadife
1986 - David Lynch
-
147
147
|
158
Big Fish
2003 - Tim Burton
-
148
148
|
158
Braveheart - Cesur yürek
1995 - Mel Gibson
-
149
149
|
158
Breaking the Waves - Dalgaları Aşmak
1996 - Lars Von Trier
-
150
150
|
158
Brokeback Mountain
2005 - Ang Lee
-
151
151
|
158
Bronenosets Potyomkin - Potemkin Zırhlısı
1925 - Sergey Eisenstein
-
152
152
|
158
Cache - Saklı
2005 - Michael Haneke
-
153
153
|
158
Brazil
1985 - Terry Gilliam
-
154
154
|
158
Carlito's Way - Carlito'nun Yolu
1993 - Brian de Palma
-
155
155
|
158
Breakfast at Tiffany's - Tiffany'de Kahvaltı
1961 - Blake Edwards
-
156
-
157
157
|
158
Wizard of Oz - Oz Büyücüsü
1939 - Victor Fleming
-
158
158
|
158
Women on the Verge of a Nervous Breakdown - Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar
1988 - Pedro Almodovar