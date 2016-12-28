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KÜLTÜR-SANAT

ABD'de Diyarbakırlı pizzacı fırtınası

28 Aralık 2016 Çarşamba, 23:38:29 AA

New York'ta pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Prenses Leia"yı pizza dağıtarak andı

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    ABD'nin New York kentinde pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarlakırlı Hakkı Akdeniz, hayatını kaybeden Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki "Prenses Leia"yı canlandıran sinema oyuncusu Carrie Fisher için pizza dağıttı.

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    Diyarbakır'ın Silvan ilçesi doğumlu "şampiyon" pizzacı Akdeniz, hayranı olduğu ünlü Hollywood yıldızı Carrie Fisher için New York'ta sahibi olduğu pizza dükkanlarının birinde ücretsiz pizza dağıtıp, pizza hamuru açma gösterisi gerçekleştirdi.

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    Akdeniz'in, Manhattan'ın Soho semtindeki dükkanında gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldız Savaşı hayranları özel kostümleriyle geldi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    helal olsun hemşehrime gurur duyuyoruz
  • Misafir 8 saat önce
    helal
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