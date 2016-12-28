ABD'de Diyarbakırlı pizzacı fırtınası

28 Aralık 2016 Çarşamba, 23:38:29 | Güncelleme: 23:42:01
AA
New York'ta pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Prenses Leia"yı pizza dağıtarak andı
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ABD'nin New York kentinde pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarlakırlı Hakkı Akdeniz, hayatını kaybeden Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki "Prenses Leia"yı canlandıran sinema oyuncusu Carrie Fisher için pizza dağıttı.
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi doğumlu "şampiyon" pizzacı Akdeniz, hayranı olduğu ünlü Hollywood yıldızı Carrie Fisher için New York'ta sahibi olduğu pizza dükkanlarının birinde ücretsiz pizza dağıtıp, pizza hamuru açma gösterisi gerçekleştirdi.
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Akdeniz'in, Manhattan'ın Soho semtindeki dükkanında gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldız Savaşı hayranları özel kostümleriyle geldi.
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Akdeniz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye geldiği ilk yıllarda Fisher'e pizza servisi yaptığını, hayranı olduğu ünlü yıldız için 48 saat içinde 10 bin pizza dağıtacağını belirtti.
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Akdeniz'in pizza hamuru açma gösterisi ve ücretsiz pizza dağıtımı etkinliğine ABD basını yoğun ilgi gösterdi.
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ABD'deki hayatına Kanada'dan New York'a kaçak girerek başlayan Diyarbakırlı "pizza imparatoru" Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği New York'ta azmiyle 3 kez dünya "pizza şampiyonluğuna" ulaştı, yedi pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.