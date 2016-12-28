ABD'de Diyarbakırlı pizzacı fırtınası

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ABD'deki hayatına Kanada'dan New York'a kaçak girerek başlayan Diyarbakırlı "pizza imparatoru" Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği New York'ta azmiyle 3 kez dünya "pizza şampiyonluğuna" ulaştı, yedi pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.