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KÜLTÜR-SANAT

Debbie Reynolds hayatını kaybetti

29 Aralık 2016 Perşembe, 08:23:20 AA

Yağmur Altında filminin yıldızı Reynolds, kızı Carrie Fisher'in ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti

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    Bütün zamanların en iyi müzikallerinden biri seçilen Yağmur Altında (Singin' in the Rain) filminde Gene Kelly ile başrolü paylaşan Debbie Reynolds (84), kızı Carrie Fisher'in (60) ölümünden bir gün sonra vefat etti.

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    Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin yıldızı kızı Fisher'in hayatını kaybetmesinden sonra, Yağmur Altında filminin yıldızı ünlü sinema oyuncusu anne Debbie Reynolds'ın da vefat ettiği açıklandı.

     

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    Müzikallerin altın çağında kariyerine başlayan Reynolds, Yağmur Altında filmindeki Kathy rolüyle tanınıyordu.

     

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