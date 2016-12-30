Haftanın filmleri

Çin Seddi (The Great Wall)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - ABD , Çin
Tür : Dram , Gizem , Tarih
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Yimou Zhang
Oyuncular : Matt Damon , Willem Dafoe , Andy Lau , Pedro Pascal , Eddie Peng
Senaryo : Tony Gilroy , Max Brooks , Doug Miro , Thomas Tull , Carlo Bernard
Yapımcı : Charles Roven , Jon Jashni
Film Özeti
Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.
Şeytanın Oğlu (Incarnate)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Gerilim
Yönetmen : Brad Peyton
Oyuncular : Aaron Eckhart , Carice van Houten , Catalina Sandino Moreno , Mark Henry , David Mazouz
Senaryo : Ronnie Christensen
Yapımcı : Michelle Rodriguez , Jason Blum
Film Özeti
11 yaşındaki Cameron'ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember'a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron'ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.
Aşıklar Şehri (La La Land)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Dram , Komedi , Müzikal
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Damien Chazelle
Oyuncular : Ryan Gosling , Emma Stone , J.K. Simmons , Finn Wittrock , Rosemarie DeWitt
Senaryo : Damien Chazelle
Yapımcı : Fred Berger , Jordan Horowitz
Film Özeti
Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia (Emma Stone) ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian (Ryan Gosling) trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.
Nasıl Yani
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ayhan Özen
Oyuncular : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker , Ferdi Sancar , Burak Kut
Senaryo : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker
Yapımcı : Bahar Özer
Film Özeti
Ünlü Mona Lisa tablosu, Leonardo Da Vinci'nin Türkiye'de yaşayan torunu Seyfi Dede'ye kalmıştır. Seyfi Dede'nin 3 torunu ise bu tabloyu satarak zengin olmanın hayalini kurarlarken başlarına olmadık işler açacaklardır.
Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - İngiltere , Fransa
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Ken Loach
Oyuncular : Hayley Squires , Colin Coombs , Dave Johns , Micky McGregor
Senaryo : Paul Laverty
Yapımcı : Rebecca O'Brien
Film Özeti
59 yaşındaki marangoz Daniel Blake (Dave Johns), geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından doktorların tavsiyesiyle işine ara vermek zorunda kalır. Başka bir gelir kaynağı da bulunmadığından, hayatında ilk kez devlet yardımı alabilmek için işsizlik maaşı başvurusu yapar. Ancak karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç onu beklemektedir. Bu esnada kendisi gibi bürokrasiyle mücadele eden 2 çocuğuna tek başına bakan genç Katie (Hayley Squires) ile kader birlği yapacaklardır.
Baaghi: Asi ve Aşık (Baaghi: A Rebel in Love)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - Hindistan
Tür : Aksiyon
Süre: 133 Dak.
Yönetmen : Sabir Khan
Oyuncular : Tiger Shroff , Shraddha Kapoor , Sudheer Babu Posani , Sunil Grover , Sanjay Mishra
Senaryo : Sanjeev Datta
Yapımcı : Sajid Nadiadwala , Siddharth Roy Kapur
Film Özeti
Yetenekli bir dövüşçü olan Ronny (Tiger Shroff), söz dinlemez karakteri nedeniyle Kerala'daki bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilir. Trende tanıştığı, yine kendisi gibi isyankar ve yetenekli Sia (Shraddha Kapoor) ile aralarında bir aşk başlar. Ancak şehrin her yerinde kuvvetli bağlantıları olan Raghav (Sudheer Babu) da Sia'dan hoşlanmıştır ve güzel kadını elde edebilmek için her şeyi yapacaktır.
Aşık
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Biyografi , Dram , Romantik
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Bilal Babaoğlu
Oyuncular : Meltem Miraloğlu , Uğur Aslan , Yeliz Şatıroğlu , Emirhan Kartal
Senaryo : Bilal Babaoğlu
Yapımcı : -
Film Özeti
Filmde ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun (1894-1973) hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu da rol alıyor.
Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası (The Frog Kingdom 2: Sub Zero Mission)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 - Çin
Tür : Animasyon
Yönetmen : -
Oyuncular : -
Seslendirenler : Sefa Zengin , Murat Prosçiler , Ziya Kürküt , Bora Sivri , Atilla Şendil
Senaryo : -
Yapımcı : -
Film Özeti
Yağmur, Prenses'le olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden uzaklaşmış, ancak bazı patlamalardan sonra yeniden Kurbağa Krallığı'na dönmüştür. Ancak krallığın koruyucusu Kristal Kurbağa'nın tehlikede olduğu haberleri hızla yayılmaktadır. Kral Yağmur'la birlikte hepsi kendine has yeteneklere sahip bir kurbağa takımı kurar. Yolda onlara Prenses de katılır. Ancak ormanda kaldıkları gece, Kristal Kurbağa'nın mağarasını gösteren haritaları çalınır. Önce haritayı bulmak, sonra da mağaraya giderek kraliyeti kurtaracak bilmeceyi çözmeleri gerekecektir.