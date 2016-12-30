ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
HABERTÜRK'ÜN GÜCÜNÜ SİTENDE HİSSETMEK İSTEMEZ MİSİN? İSTEDİĞİN HABERTÜRK HABERİNİ SİTENE EKLEYEREK İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİR HT | BORSA
GÜVENİLİR BORSA KAYNAĞI. Bugüne kadar sadece profesyonellerin elinde olan veriler artık senin de hizmetinde! GALERİ VİDEO Yazı Dizileri Yerel Haberler Yemek Tarifleri

Haftanın filmleri

Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi

0 0 0

Çin Seddi (The Great Wall)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - ABD , Çin

Tür : Dram , Gizem , Tarih

Süre: 104 Dak.

Yönetmen : Yimou Zhang

Oyuncular : Matt Damon , Willem Dafoe , Andy Lau , Pedro Pascal , Eddie Peng

Senaryo : Tony Gilroy , Max Brooks , Doug Miro , Thomas Tull , Carlo Bernard

Yapımcı : Charles Roven , Jon Jashni

Film Özeti

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Şeytanın Oğlu (Incarnate)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Gerilim

Yönetmen : Brad Peyton

Oyuncular : Aaron Eckhart , Carice van Houten , Catalina Sandino Moreno , Mark Henry , David Mazouz

Senaryo : Ronnie Christensen

Yapımcı : Michelle Rodriguez , Jason Blum

Film Özeti

11 yaşındaki Cameron'ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember'a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron'ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.

Aşıklar Şehri (La La Land)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Dram , Komedi , Müzikal

Süre: 128 Dak.

Yönetmen : Damien Chazelle

Oyuncular : Ryan Gosling , Emma Stone , J.K. Simmons , Finn Wittrock , Rosemarie DeWitt

Senaryo : Damien Chazelle

Yapımcı : Fred Berger , Jordan Horowitz

Film Özeti

Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia (Emma Stone) ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian (Ryan Gosling) trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.

Nasıl Yani

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Ayhan Özen

Oyuncular : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker , Ferdi Sancar , Burak Kut

Senaryo : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker

Yapımcı : Bahar Özer

Film Özeti

Ünlü Mona Lisa tablosu, Leonardo Da Vinci'nin Türkiye'de yaşayan torunu Seyfi Dede'ye kalmıştır. Seyfi Dede'nin 3 torunu ise bu tabloyu satarak zengin olmanın hayalini kurarlarken başlarına olmadık işler açacaklardır.

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - İngiltere , Fransa

Tür : Dram

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Ken Loach

Oyuncular : Hayley Squires , Colin Coombs , Dave Johns , Micky McGregor

Senaryo : Paul Laverty

Yapımcı : Rebecca O'Brien

Film Özeti

59 yaşındaki marangoz Daniel Blake (Dave Johns), geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından doktorların tavsiyesiyle işine ara vermek zorunda kalır. Başka bir gelir kaynağı da bulunmadığından, hayatında ilk kez devlet yardımı alabilmek için işsizlik maaşı başvurusu yapar. Ancak karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç onu beklemektedir. Bu esnada kendisi gibi bürokrasiyle mücadele eden 2 çocuğuna tek başına bakan genç Katie (Hayley Squires) ile kader birlği yapacaklardır.

Baaghi: Asi ve Aşık (Baaghi: A Rebel in Love)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Hindistan

Tür : Aksiyon

Süre: 133 Dak.

Yönetmen : Sabir Khan

Oyuncular : Tiger Shroff , Shraddha Kapoor , Sudheer Babu Posani , Sunil Grover , Sanjay Mishra

Senaryo : Sanjeev Datta

Yapımcı : Sajid Nadiadwala , Siddharth Roy Kapur

Film Özeti

Yetenekli bir dövüşçü olan Ronny (Tiger Shroff), söz dinlemez karakteri nedeniyle Kerala'daki bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilir. Trende tanıştığı, yine kendisi gibi isyankar ve yetenekli Sia (Shraddha Kapoor) ile aralarında bir aşk başlar. Ancak şehrin her yerinde kuvvetli bağlantıları olan Raghav (Sudheer Babu) da Sia'dan hoşlanmıştır ve güzel kadını elde edebilmek için her şeyi yapacaktır.

Aşık

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Biyografi , Dram , Romantik

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Bilal Babaoğlu

Oyuncular : Meltem Miraloğlu , Uğur Aslan , Yeliz Şatıroğlu , Emirhan Kartal

Senaryo : Bilal Babaoğlu

Yapımcı : -

Film Özeti

Filmde ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun (1894-1973) hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu da rol alıyor.

Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası (The Frog Kingdom 2: Sub Zero Mission)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Çin

Tür : Animasyon

Yönetmen : -

Oyuncular : -

Seslendirenler : Sefa Zengin , Murat Prosçiler , Ziya Kürküt , Bora Sivri , Atilla Şendil

Senaryo : -

Yapımcı : -

Film Özeti

Yağmur, Prenses'le olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden uzaklaşmış, ancak bazı patlamalardan sonra yeniden Kurbağa Krallığı'na dönmüştür. Ancak krallığın koruyucusu Kristal Kurbağa'nın tehlikede olduğu haberleri hızla yayılmaktadır. Kral Yağmur'la birlikte hepsi kendine has yeteneklere sahip bir kurbağa takımı kurar. Yolda onlara Prenses de katılır. Ancak ormanda kaldıkları gece, Kristal Kurbağa'nın mağarasını gösteren haritaları çalınır. Önce haritayı bulmak, sonra da mağaraya giderek kraliyeti kurtaracak bilmeceyi çözmeleri gerekecektir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
KÜLTÜR-SANAT

MS'LİLER GÜLÜMSÜYOR!

Multiple Skleroz hastalarına moral...

 MS'liler gülüMSüyor!
KÜLTÜR-SANAT

TAM 6 BİN YILLIK ALETİ ONARDI VE...

6 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen enstrüman ve...

 Bu müzik aletinin tekrar yapımı 20 yıl sürdü
KÜLTÜR-SANAT

KIZININ ACISINA DAYANAMADI!

Yağmur Altında filminin yıldızı Reynolds, kızı Carrie...

 Debbie Reynolds hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

ABD'DE DİYARBAKIRLI PİZZACI FIRTINASI

'Prenses Leia' için dağıttı...

 ABD'de Diyarbakırlı pizzacı fırtınası