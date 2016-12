Haftanın filmleri

Çin Seddi (The Great Wall)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - ABD , Çin



Tür : Dram , Gizem , Tarih



Süre: 104 Dak.



Yönetmen : Yimou Zhang



Oyuncular : Matt Damon , Willem Dafoe , Andy Lau , Pedro Pascal , Eddie Peng



Senaryo : Tony Gilroy , Max Brooks , Doug Miro , Thomas Tull , Carlo Bernard



Yapımcı : Charles Roven , Jon Jashni

Film Özeti

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Şeytanın Oğlu (Incarnate)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - ABD



Tür : Gerilim



Yönetmen : Brad Peyton



Oyuncular : Aaron Eckhart , Carice van Houten , Catalina Sandino Moreno , Mark Henry , David Mazouz



Senaryo : Ronnie Christensen



Yapımcı : Michelle Rodriguez , Jason Blum

Film Özeti



11 yaşındaki Cameron'ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember'a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron'ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.

Aşıklar Şehri (La La Land)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - ABD



Tür : Dram , Komedi , Müzikal



Süre: 128 Dak.



Yönetmen : Damien Chazelle



Oyuncular : Ryan Gosling , Emma Stone , J.K. Simmons , Finn Wittrock , Rosemarie DeWitt



Senaryo : Damien Chazelle



Yapımcı : Fred Berger , Jordan Horowitz

Film Özeti

Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia (Emma Stone) ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian (Ryan Gosling) trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.

Nasıl Yani

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Ayhan Özen

Oyuncular : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker , Ferdi Sancar , Burak Kut

Senaryo : Aykut Elmas , Uğur Can Akgül , Halil İbrahim Göker

Yapımcı : Bahar Özer

Film Özeti

Ünlü Mona Lisa tablosu, Leonardo Da Vinci'nin Türkiye'de yaşayan torunu Seyfi Dede'ye kalmıştır. Seyfi Dede'nin 3 torunu ise bu tabloyu satarak zengin olmanın hayalini kurarlarken başlarına olmadık işler açacaklardır.

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - İngiltere , Fransa



Tür : Dram



Süre: 100 Dak.



Yönetmen : Ken Loach



Oyuncular : Hayley Squires , Colin Coombs , Dave Johns , Micky McGregor



Senaryo : Paul Laverty



Yapımcı : Rebecca O'Brien

Film Özeti



59 yaşındaki marangoz Daniel Blake (Dave Johns), geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından doktorların tavsiyesiyle işine ara vermek zorunda kalır. Başka bir gelir kaynağı da bulunmadığından, hayatında ilk kez devlet yardımı alabilmek için işsizlik maaşı başvurusu yapar. Ancak karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç onu beklemektedir. Bu esnada kendisi gibi bürokrasiyle mücadele eden 2 çocuğuna tek başına bakan genç Katie (Hayley Squires) ile kader birlği yapacaklardır.

Baaghi: Asi ve Aşık (Baaghi: A Rebel in Love)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Hindistan



Tür : Aksiyon



Süre: 133 Dak.



Yönetmen : Sabir Khan



Oyuncular : Tiger Shroff , Shraddha Kapoor , Sudheer Babu Posani , Sunil Grover , Sanjay Mishra



Senaryo : Sanjeev Datta



Yapımcı : Sajid Nadiadwala , Siddharth Roy Kapur

Film Özeti



Yetenekli bir dövüşçü olan Ronny (Tiger Shroff), söz dinlemez karakteri nedeniyle Kerala'daki bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilir. Trende tanıştığı, yine kendisi gibi isyankar ve yetenekli Sia (Shraddha Kapoor) ile aralarında bir aşk başlar. Ancak şehrin her yerinde kuvvetli bağlantıları olan Raghav (Sudheer Babu) da Sia'dan hoşlanmıştır ve güzel kadını elde edebilmek için her şeyi yapacaktır.

Aşık

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Türkiye



Tür : Biyografi , Dram , Romantik



Süre: 90 Dak.



Yönetmen : Bilal Babaoğlu



Oyuncular : Meltem Miraloğlu , Uğur Aslan , Yeliz Şatıroğlu , Emirhan Kartal



Senaryo : Bilal Babaoğlu



Yapımcı : -

Film Özeti

Filmde ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun (1894-1973) hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu da rol alıyor.

Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası (The Frog Kingdom 2: Sub Zero Mission)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016



Yapımı : 2016 - Çin



Tür : Animasyon



Yönetmen : -



Oyuncular : -



Seslendirenler : Sefa Zengin , Murat Prosçiler , Ziya Kürküt , Bora Sivri , Atilla Şendil



Senaryo : -



Yapımcı : -

Film Özeti



Yağmur, Prenses'le olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden uzaklaşmış, ancak bazı patlamalardan sonra yeniden Kurbağa Krallığı'na dönmüştür. Ancak krallığın koruyucusu Kristal Kurbağa'nın tehlikede olduğu haberleri hızla yayılmaktadır. Kral Yağmur'la birlikte hepsi kendine has yeteneklere sahip bir kurbağa takımı kurar. Yolda onlara Prenses de katılır. Ancak ormanda kaldıkları gece, Kristal Kurbağa'nın mağarasını gösteren haritaları çalınır. Önce haritayı bulmak, sonra da mağaraya giderek kraliyeti kurtaracak bilmeceyi çözmeleri gerekecektir.