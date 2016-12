MS'liler gülüMSüyor!

Yaklaşık 3 yıldır Multiple Skleroz (MS) hastası olan Mehmethan Kurtuluş, doktoru Serkan Demir ile birlikte hazırladığı "GülüMSe" adlı rap şarkısı ve verdiği pozitif mesajlarla MS hastalarına destek olmaya devam ediyor. Şarkının yaratıcılarından Mehmethan Kurtuluş'a hayatı, şarkının ortaya çıkışı ve MS hastalığı ile ilgili sorular sorduk

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

16 Haziran 1988 yılında Kadıköy’de dünyaya geldim. İstanbul’dan askerlik dışında hiç ayrılmadım. Teknik resim yaparak hayatımı devam ettiriyorum. Ana mesleğim olarak 10 yılı doldurdum bu alanda.

Müzikle buluşmanız nasıl başladı?

Müzik hayatıma bundan 7 yıl önce girdi. Bir ara Cartel furyası başlamıştı ülkemizde. Bu durum bizde merak uyandırdı. Ritimler hoşumuza gitti ve amatör olarak kayıtlar almaya başladık. Daha sonra ufak ufak kitle edindik ve yeteneğimiz ilerledikçe profesyonel olarak bir ekip oluşturduk. Şu an güzel bir ekibimiz ve güzel bir kitlemiz var.

Kardeşiniz Tunahan ile birlikte rap müzik yapmaya nasıl başladınız?

Aslında bu konuda o benden daha çok eğilimli müziğe. Önceleri kayıtlarımızı ayrı ayrı alıyorduk. Ama daha sonra Ümraniye/Çakmak harabelerde birlikte bir klip çektik. Çok amatördü ama şu anki ekibimize kapıları aralayan klip oldu. O klip ve birlikte yaptığımız şarkı sayesinde Asfalt Film, Kıvanç Niş Photography gibi alanın da uzman kişiler ile güzel bir ekip oluşturduk. Şu an durmaksızın üretim yapıyoruz.

Ve gelelim MS hastalığına… Bu hastalığın nasıl farkına vardınız? Nasıl belirtilerle karşılaştınız?

MS ile tanışmam 2014 mart ayında gerçekleşti. Bir sabah kalktığımda kafamda kurduğum cümleleri dile getirememe, dile getirsem de karşımdaki ile anlaşamama problemi ile karşılaştım. Bir nevi konuşmada tutukluk diyelim. Bu durumu stres olarak yordum ve kendiliğinden geçer şeklinde kendimi avuttum. Birkaç gün sonra, aracımı bakıma verdim ve bakımdan alırken bir takım evrakları imzalamak için elimi uzattığımda, imzamı atamadım. Böylelikle durumun çok ciddi olduğunu anlamıştım ve hemen doktora gittim.

Çok ciddi bir hastalık olduğunu biliyorum MS’in. Peki evreleri nelerdir?

Kesinlikle ciddi bir hastalık. Bir 10 sene öncesine kadar durum daha da ciddiydi hatta. Ama şu an Nörolojik olarak bütün dünyanın üzerinde çalıştığı bir hastalık olduğu için birçok tedavi geliştirildi. Hastalık erken teşhis edildiğinde ve gerekli yasaklarına uyulduğunda normal hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ms evreleri her insanda farklı ilerliyor. Benim doktorum her zaman der ki: “ Her MS hastası farklı bir kitap, okumasını bilmeli.” . Bu konuyu açmam gerekirse, beyinde ve omurilikte plak denilen küçük yaracıklar oluşuyor. Bu plaklar nerede oluşur ise, o mekanizmayı etkiliyor. Örneğin; beynin sağ kolu kontrol ettiği kısımda oluşur ise, sağ kolda aksamalar başlıyor. Göz ise göz, konuşma ise konuşma vs. vs. O yüzden her insanda aynı şekilde seyretmiyor hastalık. MS evreleri olarak ilk 3 yıl çok önemli. Hastalığın gidişatı için kesinlikle ilk andan bir şey söylenemez. MS genellikle ataklar şeklinde ilerleyip düzelen tipte ilerler. Sadece %10 gibi bir rakam tamamen iyileşemez. Kötü gidişli MS olarak nitelendirebiliriz. Klinik izole sendrom diye bir durum var bir de. Bulgular MS yönündedir ama MS olabileceğiniz ihtimaline karşın MS şeklinde tedavi görürsünüz her ihtimale karşı. Bu sanırım en masumu.

Birçok insan hasta olduğunu kabullenmekte zorlanır ve doktora gitmekten çekinir. Sizin bu hastalığı kabullenme ve tedavi süreciniz nasıl gerçekleşti?

İlk teşhis konduğu günleri ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Korkunç! İlk teşhis konduğu anda atak önleyici ve sonlandırıcı kortizon tedavisi gördüm. Bu esnada o kadar kötü durumda olan hastalar gördüm ki, benimki hiçbir şey şeklinde kafama yerleştirmeye başladım. İçine girdiğim depresyondan, her an yanımda olan annem sayesinde kurtuldum. Çok büyük desteği oldu bana.

MS hastalığından tam olarak kurtulmak mümkün mü yoksa belirli bir tedaviyle ataklar ve belirtiler azaltılabiliyor mu?

Tam olarak kurtulma demeyelim de, hastalığın gidişatı tamamen sizin elinizde. Düzenli olarak tedavinize dikkat ederseniz, normal bir insansan farkınız kalmıyor. Günlük hayatınıza, sporunuza ve beslenmenize dikkat ettiğiniz zaman ve de en önemlisi MS ile birlikte yaşamayı öğrendiğiniz zaman her şey güllük gülistanlık.

MS hastalığına farkındalık adına çok önemli bir rap projesi gerçekleştirdiniz. GülüMSe şarkısı nasıl ortaya çıktı? Bu projeyi gerçekleştirmenizde kimlerin yardımını aldınız?

Bu projenin ortaya çıkmasında doktorum Serkan Demir’in büyük bir payı var.. Sıradan, rutin bir doktor kontrolümde, doktorum benim müzikle ilgilendiğimi öğrendi. Bende Youtube üzerinde profesyonel kliplerimizin olduğunu söyledim. Sonra böyle bir farkındalık projesi yapmaya karar verdik. Bu fikrimizi Novartis, Türkiye Ms Derneği ve Taze Fikir ile paylaştık. Herkes olumlu bir şekilde yaklaştı. Alternatif olarak alt yapılar hazırlattık DJ’lerimize. İçinden birini seçtik ekip olarak. Underground piyasada tanınmış bir rapçi olan kardeşim Tunahan, şarkımızın kayıtları ve ortaya çıkışı açısından büyük bir özveri sergiledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Şarkının yazım süreci nasıl oluştu? Bir anda mı yazdınız yoksa uzun süredir düşünüyor muydunuz?

Şarkımızın ve klibimizin ortaya çıkışı bir senelik bir çalışmanın ürünü. Sözlerini doktorum ile birlikte yazdık. Hastalık ile ilgili terimleri pozitif olarak, eğlenceli bir şekilde vurguladık.

Özellikle şarkının sözleri kadar ismi de çok etkileyici… “gülüMSe” ismi nasıl ortaya çıktı peki?

Bizim buradaki öncelikli amacımız kesinlikle pozitif mesaj vermekti. İlk teşhis konulduğu andaki o depresif durumu ortadan kaldırmak istedik. Bunu tanımalarını ve aşmalarını sağlamak için gülümse ismini çok uygun bulduk. Multiple Skleroz (MS)’den gelen meşhur harflerimizi de yerleştirdik. Logomuzu yaptırdık ve gülüMSe ortaya çıktı.

Bu MS farkındalığı projenizden sonra nasıl tepkiler aldınız?

Geri dönüşler harika oldu. Televizyon kanalları, ana haber bültenleri, gazeteler, canlı yayınlar... Ailemiz, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız çok güzel buldu. Hatta şarkı sayesinde sosyal hesaplarımızdan bizlere ulaşan, hastalıklarını fark edip teşhis konulan insanlar oldu. Sonuç olarak istediğimiz farkındalığı yarattık gibi...

Klibinizde MS hastalarının ve yakınlarının oynadığını duydum. Onlarla beraber bu şarkıyı söylemek size neler hissettirdi?

Kesinlikle hepsi çok enerjikti ve her şeyi unutmuş gibilerdi. Hem onları hem izleyenleri gülümsetmenin verdiği mutluluk gerçekten paha biçilmezdi.

Şarkıda bahsettiğiniz gibi MS hastalarının sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi ve morallerini yüksek tutmayı da öğrenmeleri gerekiyor. Peki siz bunlara ne kadar dikkat ediyorsunuz? Bunlardan başka dikkat ettiğiniz şeyler nelerdir?

Organik beslenme, spor ve günü yaşamak... Bunlar benim için olmazsa olmazlarım. Sigara kesinlikle içmiyorum, sağlık beslenme ve yanında egzersiz şart. Strese girmemeye ve kafama bir şey takmamaya çalışıyorum. Aynı zamanda günü yaşamaya önem gösteriyorum. Sonuçta siz ne kadar gelecek ile ilgili plan yapsanız da gelişim sizden bağımsız oluyor.

Bugüne kadar karşılaştığınız MS hastalarından hikayeler duymuşsunuzdur. Sizi en çok etkileyen hangisi oldu?

Çok kötü durumda olan insanlar biliyorum. Ama teknolojinin onlar içinde umut verici olduğuna inanıyorum. Beni en çok etkileyen hikâyeler önceden yürüyemez durumda olan ama daha sonra ayaklanan insanlar ile alakalı. Yani demek istediğim, bu hastalıkta kesinlikle umudu yitirmemek gerekiyor. Ben kendi adıma böyle şeyler duyduğumda etkileniyor ve azimleniyorum.

Siz müziğin MS hastalarına iyi geldiğini düşünüyor musunuz?

Müzik müthiş bir lisan. Müzikten etkilenmeyen hiçbir hastalık, ruh hali, karakter yoktur bence. Müzik hayatımızın her safhasında olmalı. Kesinlikle iyi geldiğini düşünüyorum.

“Plak yok canlı yayındayız”, “Atağını bırak defanstayız” gibi birçok farkındalık mesajı içeriyor şarkınız... Son olarak sizde MS hastalığını geçirmiş birisi olarak hastalara neler söylemek istersiniz?

Hayat devam ediyor ve asla pes etmemek lazım. Kim ya da ne olursa olsun karşımıza çıkan ile baş etmemiz lazım. Bu hastalığı tanımak, kabul etmek ve yenmek bizim elimizde. Her şeyin güzel olduğuna inanıyorum, en basitinden gökyüzü...

Röportaj: Buse UZUNKAYA