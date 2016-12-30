Gitarın atası 'Kithara'

Videodaki adamın çaldığı çalgının adı Kithara. Bu çalgı çok eskilere dayanan bir tarihi olmakla birlikte klasik gitarın en önemli kilometre taşı. Videoda gitarın nasıl çalındığı anlatılırken aynı zamanda gitarın Kithara ile ne kadar uyumlu olduğu ve çalma şeklinin de birbirine benzediği aktarılıyor. Kithara’nın yanındaki oval girinti ve çıkıntıları şimdiki klasik gitarın dik haline çok benzemesi tesadüf değil. Kitharanın şekli şimdiki gitarı oluşturuyor ve bu girinti çıkıntıların sese büyük bir etkisi var.

Bu gün modern Yunanca’da klasik gitarı da tanımlayan bir antik Yunan çalgısı Kithara. Kutlamalarda, özellikle de tanrı Apollon şerefine düzenlenen dini törenlerinde çalınmak için tercih edilen seçkin bir enstrümandı.

Kithara beş-oniki arası telli bir çalgı olup gelişimini MÖ 6. yüzyıl ile MÖ 7 yüzyıl arasında, genellikle dört telli bir çalgı olan Phorminx’e (φόρμιγξ) borçludur. Her iki enstrüman da tanrı Apollon’a atfedilir. Ana parça ahşaptan bir el işi ses kutusudur. Ön tarafı düz arkası ise kubbelidir. Ses gövdesinin her iki tarafından kıvrılarak oval bir şekilde yükselen iki adet kol birbirine paralel olarak biter. Bu haliyle enstrüman baş aşağı duran büyük bir Omega’ya (Ω) benzer. Bir boyunduruk, iki paralel kolu birbirine bağlar ve aynı zamanda teller için bir kiriş işlevi görür. Teller bu parçadan çıkarak V formunda ses gövdesinin üzerinden geçer ve bir köprü üzerinden tel tutucuya ulaşarak enstrümanın altından sona erer.

Dirsekler gergin ve avuç içi içeriye dönükken sağ elle tutulan fildişi, ahşap ya da metal bir pena ile çalınırdı. Bu sırada sol elin dik parmakları ile teller çekilirdi.