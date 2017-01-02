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KÜLTÜR-SANAT

Barış Mançu'nun üzerinden tam 18 yıl geçti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:51:28

Türkiye'nin ve dünyanın önemli sanatçıları arasında yer alan ve herkes tarafından sevilen Barış Manço'nun bugün 74. yaş günü. Eğer yaşasaydı 74 yaşında olacaktı. Ölümünün üzerinden tam 18 sene geçen Barış Manço'yu saygı, özlem ve minnetle anıyoruz

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    Her bayram sabahında erken kalkmamızı öğütleyen, ıspanak yemeyi bizlere sevdiren, yedi dilde şarkı söyleyebilen, küçük büyük 7’den 77’ye herkesin arkadaşı herkesin ‘Barış Abi’si Barış Manço.

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    2 Ocak 1943, saat 2’yi biraz geçmişti. Bağlarbaşı’nın Zeynep Kamil Hastanesinde yoğun bir gündü. İsmail Hakkı ve Rikkat Hanım’ın ikinci çocukları Mehmet Barış henüz doğmuş, odasında uyuyordu.

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    Ailesiyle Kadıköy’e taşınan Barış’ın çocukluğu musiki sanatçısı annesi Rikkat Hanım’ın pikapta dönen Müzeyyen Senar plaklarına eşlik ederek geçti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    ADAM GİBİ ADAM
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