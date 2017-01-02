02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:51:28 | Güncelleme: 15:59:17
Türkiye'nin ve dünyanın önemli sanatçıları arasında yer alan ve herkes tarafından sevilen Barış Manço'nun bugün 74. yaş günü. Eğer yaşasaydı 74 yaşında olacaktı. Ölümünün üzerinden tam 18 sene geçen Barış Manço'yu saygı, özlem ve minnetle anıyoruz
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Her bayram sabahında erken kalkmamızı öğütleyen, ıspanak yemeyi bizlere sevdiren, yedi dilde şarkı söyleyebilen, küçük büyük 7’den 77’ye herkesin arkadaşı herkesin ‘Barış Abi’si Barış Manço.
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2 Ocak 1943, saat 2’yi biraz geçmişti. Bağlarbaşı’nın Zeynep Kamil Hastanesinde yoğun bir gündü. İsmail Hakkı ve Rikkat Hanım’ın ikinci çocukları Mehmet Barış henüz doğmuş, odasında uyuyordu.
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Ailesiyle Kadıköy’e taşınan Barış’ın çocukluğu musiki sanatçısı annesi Rikkat Hanım’ın pikapta dönen Müzeyyen Senar plaklarına eşlik ederek geçti.
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Galatasaray Lisesi’nin kapısından giren Manço içinde Asaf Savaş Akad’ın da olduğu arkadaşlarıyla ‘Kafadarlar’ adında grup kurdu. Grup 1958 yılının mezuniyet töreninde ilk kez sahneye çıktı.
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Kendi başına ilk kez sahne alması ise Moda Düğün Salonu’nda yeğeni Aysel’in düğününde oldu. Elvis Presley’den şarkılar söyleyen Barış insanların yüzündeki mutluluğu görünce kararını vermişti, müzisyen olacaktı.
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20 yaşında iken salyangoz yüklü bir kamyonun tercümanı olarak İstanbul’dan Lyon’a, otostopla Lyon’dan Paris’e, Paris’ten buharlı trenle Belçika’nın Liege kentine gitti ve Belçika Kraliyet Akademisi'ne kayıt yaptırdı.
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Akademide iç mimarlık okurken müzik çalışmalarına devam ediyordu. Bunun mükafatını ise 1964’te kayıt stüdyosuna girdiği ve dört Fransızca şarkı okuduğu plakların satışa çıkmasıyla aldı.
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Ancak Belçika medyası aksanını köylü bulduğundan albüm hiç bir radyoda çalınmadı. Kararını vermişti, Türkçe söyleyecekti.
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Bu hayalle İstanbul’a döndüğünde karşısına iki genç müzisyen çıktı, Fuat Güner ve Mazhar Alanson.
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70’li yılların başında Anadolu rock Moğollar demekti. Barış Manço ve Cahit Berkay sobanın ısıttığı bir kahvehanede buluşup çalmaya başladı ancak bu beraberlik kısa sürdü.
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Kütahya’da turne arabaları kimliği belirsiz kişilerce havaya uçuruldu. Müzik kariyerinin sekteye uğradığı o dönemde piyasaya çıkan ‘Dağlar Dağlar’ 45’liği yürekleri, Cüneyt Orhon’un kemençesiyle yaktı ve Manço’nun sesiyle bir efsaneye dönüştü.
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Bu parça kendi müzik tarzının başlangıcıydı. 1972 yılında arkadaşlarıyla ‘Kurtalan Ekspres’i kurdu ve kendi müziğini yapmaya başladı.
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Barış Manço; ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’, ‘Aynalı Kemer’, ‘Halil İbrahim Sofrası’ gibi şarkılarıyla tam 3 bin ayrı ödül kazandığından evinde oturacak yer kalmamıştı.
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35 yaşında iken Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde hataını birleştirdi.
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Düğünün ardından çok sevdiği çocukları Doğukan ve Batıkan dünyaya geldi.
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1988’de TRT’den bir teklif aldı. ‘Barış Manço ile Dünya Turu’ programıyla Avustralya’daki Aborjinler’i, Peru’daki Amazon Yerlilerini, ve Nepal’deki Tibet Rahipleri’ni Türk seyircilerle tanıştırdı.
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Asıl başarısını “7’den 77’ye” ile yakaladı. Tam 10 yıl boyunca TRT ekranlarında aralıksız süren program 80’lerde çocuk olmuş herkesin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.
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200’ün üzerinde bestesi olan Barış Manço yurt dışında da çok saygı görüyordu. 1995’te Tokyo Üniversitesi’nde bir konser veren sanatçı 5 bin Japon’u ayağa kaldırıp coşturmayı başardı.
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31 Ocak 1999 akşamı tüm dünyadaki hayranlarını yassa boğdu.
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Ölüm haberi duyulur duyulmaz Türkiye’nin her tarafından ellerinde mum binlerce insan evinin önüne toplandı ve tek yürek olarak gözlerinde yaşlarla ‘Gülpembe’yi söylediler.