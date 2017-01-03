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Yerebatan Sarnıcı
KÜLTÜR-SANAT

Yerebatan Sarnıcı'nda 1500 yıl sonra bir ilk

İstanbul'un simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı 1500 yıllık tarihinde ilk kez restorasyona girdi

03 Ocak 2017 Salı, 01:02:38 Güncelleme: 01:05:14 DHA

İstanbul Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı, yaklaşık 1500 yıllık tarihinde ilk kez kapsamlı bir restorasyona girdi.

İBB Kültür A.Ş'ye bağlı olarak işletilen ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği üçüncü mekan olan Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı, yaklaşık 1500 yıllık tarihinde ilk kez kapsamlı bir restorasyona girdi.

Hera Restorasyon tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 450 gün sürecek ve 11 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Yerebatan Sarnıcı, restorasyon süresince de ziyarete açık kalacak.

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