“Benim ustam Mussolini’dir ama onun da ustası Mustafa Kemal’dir.”

“Atatürk öldükten sonra Türkiye’de kimseye önem verilmedi. Artık şef ve efendi yoktu, kalanların hepsi ikinci, üçüncü derecede insanlardı. Her şey yorgun Türk milletinin hazmına bağlıydı. Meclisleri her an yıkılabilirdi, mizaçsız insanlardı. Kemal Atatürk’ten sonra Türkiye’yi birtakım akılsızlar yönetiyor.”

“Bizim amacımız dünyayı Nazi egemenliği altına almak ama ben Türkiye ile hiçbir zaman düşman olmayacağım. Yani dünyada savaşmayacağım tek ülke Türkiye’dir.’’