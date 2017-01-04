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■ Ne söylüyormuş? “Avrupa sizin, her şey sizin. Siz üstün ırksınız.” Söyledikleri bunlar.

■ Bu basit söylemler nasıl milyonlarca insanı etkiliyor? Almanya, I. Dünya Savaşı’nı kaybettikten sonra en ezilmiş dönemini yaşıyordu. Aşağılık kompleksine kapılmışlardı. İşte öyle bir dönemde Hitler, halka duymak istediklerini söyledi. Bulunduğum kimi ortamlarda bu adamdan söz edildiğinde dudak bükenler bile gizli saklı bir hayranlığı hissettiriyorlardı.

■ Sizin de Hitler’e hayranlık duyduğunuz oldu mu? Hayır! Bu adama hayran olunur mu?