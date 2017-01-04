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KÜLTÜR-SANAT

Hitler'in "Kavgam" adlı kitabı yok satıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59:35

Adolf Hitler'in "Mein Kampf" (Kavgam) adlı kitabının son bir yılda Almanya'da ulaştığı yüksek satış rakamları, kitabın yayıncılarını şaşırtıyor

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    Kitap Hitler'in Nazizimi doğuran ideolojisini ve Yahudi katliamına yol açan Yahudi nefretini anlatıyor. 

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    Kitabın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk baskısı, 70 yıllık telif hakkı süresinin dolmasından sonra 2015 sonunda yapılmıştı.

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    Yayıncılar, içinde 35,000 açıklayıcı not bulunan  yeni baskıdan 85,000 nüsha satılmasını beklenmedik bir gelişme olarak nitelediler.

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