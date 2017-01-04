13 yaşındaki kahraman tartışılıyor

Çanakkale Savaşı’nda 100 bini aşkın şehit verilirken, kahramanlık hikâyeleri de öne çıktı. 13 yaşındaki Mehmed’in kahramanlık hikâyesi de savaşın son günü olan 8 Ocak 1916’da Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde “İki harb nişanı kazanan bir Anadolu yavrusu” başlığıyla yer aldı.

Habere göre Mehmed, Çanakkale Savaşı’na katıldı ve altı ay içinde gösterdiği kahramanlık sonucunda hem Osmanlı Harb nişanı hem de Alman Demirsalib nişanı aldı. İzmir Salihlili Mehmet’in hikâyesinin yer aldığı bu gazete, İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin “Havadis” adlı sergisinde ziyaretçilerle buluştu. Ancak Çanakkale Savaşları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uğral Vanthoft, 13 yaşında bir çocuğun 6 ayda her iki ülke madalyasını kazanacak kadar kahramanlık yapamayacağını vurguladı ve konuyu tartışmaya açtı. Vanthoft, “16-17 yaşından küçük çocuklar Çanakkale’ye asker olarak gitmemişti. Hem Ali, hem de Mehmed’in hikâyesi, muhtemelen propaganda metinleri, kahramanlık hikâyeleri. Bu çocuklar savaşa katılmış olsalardı dönemin ordu kayıtlarında askerlik belgeleri, kim oldukları yer alırdı. Kayıtlarda yoklar” dedi.

KALPAK ÇİZİLMİŞ

Prof. Dr. Haluk Oral ise “Bu haberdeki fotoğrafta bir çocuğun yüzü alınmış. Başına kalpak çizilmiş. Resim, vücudundaki üniformayla da çekilmemiş, sonradan eklenmiş. Buradaki kalpak Çanakkale Savaşı döneminde erlerin taktığı şapka değil. 13 yaşındaki bir çocuğun subay olmasının da imkânı yok. Ayrıca savaşta kahramanlık yapanlara nişan değil harb madalyası veriliyordu” diye konuştu.

Sergiyi düzenleyen Atatürk Kitaplığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, “Cumhuriyet’in kuruluş yılı 1923’e kadar her yıl düzenli olarak yüz yıl önce bugün ‘Havadis’ sergisini düzenleyeceğiz. O günün gündemiyle bugünün gündemini karşılaştırma fırsatını sunacağız” dedi.

GAZETE HABERTÜRK / SAMİ AKBIYIK