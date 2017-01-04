ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
HABERTÜRK'ÜN GÜCÜNÜ SİTENDE HİSSETMEK İSTEMEZ MİSİN? İSTEDİĞİN HABERTÜRK HABERİNİ SİTENE EKLEYEREK İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİR HT | BORSA
GÜVENİLİR BORSA KAYNAĞI. Bugüne kadar sadece profesyonellerin elinde olan veriler artık senin de hizmetinde! GALERİ VİDEO Yazı Dizileri Yerel Haberler Yemek Tarifleri

Teröre karşı "Dağ" gibi tepki

Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör saldırısının ertesinde beyazperdede, 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan ‘Dağ 2’ büyük sürpriz yaparak haftanın en çok izlenen filmi oldu

0 0 0

Yılbaşı gecesi Reina’da yaşanan kalleş saldırı gişede dengeleri değiştirdi. Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli’nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki ‘Dağ 2’, hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.

7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan film, ‘Dönerse Senindir’, ‘Çin Seddi’ gibi filmlerin önünde haftayı birinci bitirdi.

2016’nın en çok izlenen filmi olan, ‘Çakallarla Dans 4’ ve ‘Görümce’ gibi iddialı filmleri geride bırakan ‘Dağ 2’, terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazar 32 bin kişinin izlediği film, bu pazar 84 bin kişiyi sinema salonlarına çekti.

‘Dağ 2’nin gördüğü ilgi üzerine salon sayısı 34 artırılarak 254’e çıkarıldı. Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan ‘Dağ 2’, 2017’ye birinci girdi.

HAFTA SONU İZLEYİCİ SAYILARI

1- Dağ 2 115 bin 300

2- Çin Seddi 101 bin 872

3- Dönerse Senindir 97 bin 949

4- Görümce 94 bin 638

5- Assassin’s Creed 88 bin 698 kişi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
KÜLTÜR-SANAT

13 YAŞINDAKİ KAHRAMAN TARTIŞILIYOR

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nn "Havadis" adlı...

 13 yaşındaki kahraman tartışılıyor
KÜLTÜR-SANAT

ALMANYA'DAKİ SATIŞ RAKAMLARI ŞAŞIRTIYOR!

82 yıl sonra ilk defa izin verilmişti

 Hitler'in "Kavgam" adlı kitabı yok satıyor
KÜLTÜR-SANAT

ÜNLÜ EDEBİYATÇI HAYATINI KAYBETTİ!

Dünyaca ünlü İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger...

 Ünlü edebiyatçı John Berger yaşamını yitirdi
KÜLTÜR-SANAT

YEREBATAN SARNICI'NDA 1500 YIL SONRA BİR İLK

450 gün sürecek

 Yerebatan Sarnıcı'nda 1500 yıl sonra bir ilk