Sömestr tatilinde Animals Musical

Animals Musical, 110 kişilik dev kadro, Uniq Hall'de 22 ve 29 Ocak tarihlerinde seyircisiyle buluşacak. İnsan vücuduyla entegre olan dev hayvan kuklaları, geleneksel temalar taşıyan el işçiliğiyle yapılmış benzersiz kostümleri, 4 sesli polifonik koro, uluslararası standartlardaki müziklerinin birleştiği etnik ve modern koreografiler, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle her yaştan seyirciyi büyüleyici etkisinin içine alacak.

Bugüne kadar yalnızca Londra ve Broadway‘den çıkıp dünyaya açılmış müzikal prodüksiyonlarının; özgün ve yepyeni bir tarzda toplamda 110 kişilik bir ekip ile ilk kez Türkiye’de de yapılabileceğini hem dünyaya hem de ülkemize gösterecek.

Asırlar boyu; aynı toprağın çocukları birbirleriyle savaştı… Nesiller değildi sadece yok olan, Afrika’nın nefesiydi… Ve bir gün kabile büyükleri bir araya gelip “Biz” olmaya karar verdi... Bundan böyle tüm kabilelerde ve hatta şehirlerde, 7 yaşına giren her birey, Afrika’nın ruhunu öğrenmek için oluşturulan “Ubhuntu*” köylerine gönderilecekti. Afrika sonunda rüya gibi bir yaşama kavuşmuştu…

Çünkü her çocuk saf doğar ve Afrika’nın sırrı çocuktur…



Madalyonun diğer yüzündeyse, barışı bozmaya kararlı kabileler vardı. Onlar için önemli olan tek şey daha fazla topraktı. Ve şimdi ki hedefleriyse; hayvanlarla iç içe yaşanılan Adilah’ın Ubhuntu köyüydü… Bir anda hayatları değişen köy halkını neler bekliyordu?

*UBHUNTU: “Ben, biz olduğumuz zaman benim”dir

YARATICI TAKIM

Yazan & Yöneten: Ahmet KAZANBAL

Sanat Yönetmeni Hilal Arslangiray KAZANBAL

Koreograf: Niyaz BİLDİK

Kompozitör: Ahmet KAZANBAL

Dekor & Dev Kuklalar: İlayda ÇEŞMECİOĞLU

Polifonik & Etnik Koro: F. Cesur ÖZDEMİR