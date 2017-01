Haftanın filmleri

Çalgı Çengi İkimiz

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı: 2017 - Türkiye

Tür: Komedi, Macera

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Tuna Orhan

Senaryo: Selçuk Aydemir





Çalgı Çengi İkimiz Konu Özeti

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

Ankaralı iki arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.

Anthropoid

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı: 2016 - İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti

Tür: Biyografi, Gerilim, Savaş, Tarih

Süre: 120 Dak.

Yönetmen: Sean Ellis

Oyuncular: Cillian Murphy, Jamie Dornan, Toby Jones, Harry Lloyd, Charlotte Le Bon

Senaryo: Sean Ellis, Anthony Frewin

Yapımcı: Sean Ellis, Léonard Glowinski

Anthropoid Konu Özeti

1941'in sonlarında Çekoslovakya, Nazi Almanyası kontrolündedir. Alman güçlerinin başında yer alan Reinhard Heydrich aynı zamanda Yahudileri Avrupa'dan tamamen temizleme planının (Nihai Çözüm) arkasındaki isimdir. Sürgündeki Çekoslovak Hükumeti ve İngiliz gizli servisinin desteğiyle Jozef Gabčík (Cillian Murphy) ve Jan Kubiš (Jamie Dornan) adında iki ajan Çekoslovakya'ya gönderilir. Anthropoid Operasyonu'nun amacı, Heydrich'i öldürmektir, ancak bu güçlü adamın canını almak kolay olmayacaktır.

Ağ (The Net)

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı: 2016 - Güney Kore

Tür: Dram

Süre: 114 Dak.

Yönetmen: Kim Ki-duk

Oyuncular: Ryu Seung-beom, Lee Won-geun, Kim Young-min, Ahn Ji-hye, Choi Gwi-Hwa

Senaryo: Seung-tae Ki

Diğer Adı: The Net

Ağ (The Net) Konu Özeti

Güney Kore sınırındaki bir nehrin kenarındaki küçük bir kasabada yaşayan Kuzey Koreli balıkçı Nam Chul-woo (Ryoo Seung-bum), iki ülkeyi ayıran sınırda avlanmakta, fakir olmasına rağmen eşi ve kızıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Sınırı kontrol eden muhafızlar da Nam'ı tanıdıkları için güneye kaçmayacağından emindirler. Ancak bir gün ağının motora dolanmasıyla teknenin kontrolünü yitirir ve Güney Kore sularına sürüklenmekten kurtulamaz. Burada bir ajan veya mülteci olduğu düşünülen Nam, burada ağır sorgular ve insanlık dışı muamelelere maruz kalır. Tek istediği, ailesinin yanına geri dönmektir, ancak ülkesine iade edildikten sonra da yaşamı eskisi gibi olmayacaktır.

Snowden

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı: 2016 - ABD

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

Süre: 134 Dak.

Yönetmen: Oliver Stone

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson

Senaryo: Oliver Stone, Kieran Fitzgerald

Yapımcı: Oliver Stone, Moritz Borman

Diğer Adı: The Snowden Files

Snowden Konu Özeti

Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.

Sonsuzluk Ormanı

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı: 2015 - ABD

Tür: Dram

Süre: 110 Dak.

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Naomi Watts, Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Jordan Gavaris, Katie Aselton

Senaryo: Chris Sparling

Yapımcı: F. Gary Gray, Gil Netter

Diğer Adı: Tsuioku no mori

Sonsuzluk Ormanı Konu Özeti

Bunalımlı bir hayat yaşayan ve intihar eğilimi olan Amerikalı Arthur Brennan (Matthew McConaughey) insanların intihar etmek için gittiği Japonya Fuji Dağı yakınlarındaki Aokigahara Ormanı'na gider. Bu sırada aynı amaçla oraya gelmiş, ancak başarısız olduktan sonra ormanda kaybolmuş Takumi Nakamura (Ken Watanabe) ile karşılaşır. İki adam ormanda ilerlerken kendilerini sorgulayacak, bu yolculuk Arthur'un yaşamına ve karısı Joan'la ilişkisine yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır.