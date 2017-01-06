Haftanın filmleri

Çalgı Çengi İkimiz
Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi, Macera
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Tuna Orhan
Senaryo: Selçuk Aydemir
Çalgı Çengi İkimiz Konu Özeti
Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.
Ankaralı iki arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.
Anthropoid
Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017
Yapımı: 2016 - İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti
Tür: Biyografi, Gerilim, Savaş, Tarih
Süre: 120 Dak.
Yönetmen: Sean Ellis
Oyuncular: Cillian Murphy, Jamie Dornan, Toby Jones, Harry Lloyd, Charlotte Le Bon
Senaryo: Sean Ellis, Anthony Frewin
Yapımcı: Sean Ellis, Léonard Glowinski
Anthropoid Konu Özeti
1941'in sonlarında Çekoslovakya, Nazi Almanyası kontrolündedir. Alman güçlerinin başında yer alan Reinhard Heydrich aynı zamanda Yahudileri Avrupa'dan tamamen temizleme planının (Nihai Çözüm) arkasındaki isimdir. Sürgündeki Çekoslovak Hükumeti ve İngiliz gizli servisinin desteğiyle Jozef Gabčík (Cillian Murphy) ve Jan Kubiš (Jamie Dornan) adında iki ajan Çekoslovakya'ya gönderilir. Anthropoid Operasyonu'nun amacı, Heydrich'i öldürmektir, ancak bu güçlü adamın canını almak kolay olmayacaktır.
Ağ (The Net)
Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017
Yapımı: 2016 - Güney Kore
Tür: Dram
Süre: 114 Dak.
Yönetmen: Kim Ki-duk
Oyuncular: Ryu Seung-beom, Lee Won-geun, Kim Young-min, Ahn Ji-hye, Choi Gwi-Hwa
Senaryo: Seung-tae Ki
Diğer Adı: The Net
Ağ (The Net) Konu Özeti
Güney Kore sınırındaki bir nehrin kenarındaki küçük bir kasabada yaşayan Kuzey Koreli balıkçı Nam Chul-woo (Ryoo Seung-bum), iki ülkeyi ayıran sınırda avlanmakta, fakir olmasına rağmen eşi ve kızıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Sınırı kontrol eden muhafızlar da Nam'ı tanıdıkları için güneye kaçmayacağından emindirler. Ancak bir gün ağının motora dolanmasıyla teknenin kontrolünü yitirir ve Güney Kore sularına sürüklenmekten kurtulamaz. Burada bir ajan veya mülteci olduğu düşünülen Nam, burada ağır sorgular ve insanlık dışı muamelelere maruz kalır. Tek istediği, ailesinin yanına geri dönmektir, ancak ülkesine iade edildikten sonra da yaşamı eskisi gibi olmayacaktır.
Snowden
Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017
Yapımı: 2016 - ABD
Tür: Biyografi, Dram, Gerilim
Süre: 134 Dak.
Yönetmen: Oliver Stone
Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson
Senaryo: Oliver Stone, Kieran Fitzgerald
Yapımcı: Oliver Stone, Moritz Borman
Diğer Adı: The Snowden Files
Snowden Konu Özeti
Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.
Sonsuzluk Ormanı
Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017
Yapımı: 2015 - ABD
Tür: Dram
Süre: 110 Dak.
Yönetmen: Gus Van Sant
Oyuncular: Naomi Watts, Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Jordan Gavaris, Katie Aselton
Senaryo: Chris Sparling
Yapımcı: F. Gary Gray, Gil Netter
Diğer Adı: Tsuioku no mori
Sonsuzluk Ormanı Konu Özeti
Bunalımlı bir hayat yaşayan ve intihar eğilimi olan Amerikalı Arthur Brennan (Matthew McConaughey) insanların intihar etmek için gittiği Japonya Fuji Dağı yakınlarındaki Aokigahara Ormanı'na gider. Bu sırada aynı amaçla oraya gelmiş, ancak başarısız olduktan sonra ormanda kaybolmuş Takumi Nakamura (Ken Watanabe) ile karşılaşır. İki adam ormanda ilerlerken kendilerini sorgulayacak, bu yolculuk Arthur'un yaşamına ve karısı Joan'la ilişkisine yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır.