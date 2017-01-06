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KÜLTÜR-SANAT

Dünyaca ünlü aktör yatağında ölü bulundu!

06 Ocak 2017 Cuma, 09:57:14

Bollywood'un en ünlü aktörlerinden Om Puri'nin hayatını kaybettiği duyuruldu

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    Hindistan'ın en ünlü oyuncularından Om Puri hayatını kaybetti. 66 yaşındaki dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 

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    Bollywood'dan oyuncu arkadaşları kötü haberi duyar duymaz, Om Puri'nin evine akın etti.

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    Om Puri'nin yakın arkadaşı yapımcı Ashoke Pandit yaptığı açıklamada, "Om Puri, bu sabah kalp krizinden hayatını kaybetti" diyerek aktörün vefatını duyurdu.

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