Dünyaca ünlü aktör yatağında ölü bulundu!

06 Ocak 2017 Cuma, 09:57:14 | Güncelleme: 10:06:59
Bollywood'un en ünlü aktörlerinden Om Puri'nin hayatını kaybettiği duyuruldu
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Hindistan'ın en ünlü oyuncularından Om Puri hayatını kaybetti. 66 yaşındaki dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
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Bollywood'dan oyuncu arkadaşları kötü haberi duyar duymaz, Om Puri'nin evine akın etti.
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Om Puri'nin yakın arkadaşı yapımcı Ashoke Pandit yaptığı açıklamada, "Om Puri, bu sabah kalp krizinden hayatını kaybetti" diyerek aktörün vefatını duyurdu.
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Om Puri'nin naaşının krematoryuma götürüleceği ayrıca duyuruldu.
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OM PURİ KİMDİR?
Om Prakesh Puri, 18 Ekim 1950 doğumlu, dünyaca ünlü bir Hint aktördü. Hint, Amerikan ve İngiliz yapımı filmlerde boy gösteren Om Prakesh Puri, en çok bağımsız ve sanat filmlerinde yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmlerde boy gösteren oyuncu, 66 yaşında indistan'daki dairesinde hayatını kaybetti.