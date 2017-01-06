Dünyaca ünlü aktör yatağında ölü bulundu!

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OM PURİ KİMDİR?

Om Prakesh Puri, 18 Ekim 1950 doğumlu, dünyaca ünlü bir Hint aktördü. Hint, Amerikan ve İngiliz yapımı filmlerde boy gösteren Om Prakesh Puri, en çok bağımsız ve sanat filmlerinde yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmlerde boy gösteren oyuncu, 66 yaşında indistan'daki dairesinde hayatını kaybetti.