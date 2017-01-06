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Film, yönetmen Tarantino'nun en yüksek gişe hasılatı elde eden yapımı olmakla birlikte, dünya çapında, sinemalarda 321.000.000 $ hasılat elde ederek, ticari olarak başarılı olmuştur. En İyi Film ve sekiz Akademi Ödülü adaylığı dahil olmak üzere birçok ödül ve adaylık aldı. Hans Landa rolüyle Christoph Waltz, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülünü kazandı.