06 Ocak 2017 Cuma, 15:16:38 | Güncelleme: 17:22:17
HABERTURK.COM
2. Dünya Savaşı denince bir çoğumuzun aklına; Naziler, İngilizler, Sovyetler Birliği, Japonya, Berlin Duvarı, atom bombası gibi kavramlar gelir. İşte bu kavramları konu alarak çekilmiş en iyi 10 film...
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10. Pearl Harbor
İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar, Avrupa'ya silah ve asker yardımı yapmaktadır. Ama başkan Franklin D. Roosevelt, bu durumdan pek hoşnut değildir. Silah ve asker yardımının arttırılması ve artık Amerika'nın da bu savaştaki yerini alması gerektiğine inanıyordu.
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Savaş, Avrupa ve Asya'yı sarmışken Amerika binlerce kilometre uzaktan savaşın seyrini değiştirecek hamleler yapıyordu. Japonlar bu gidişe dur demek için barış görüşmelerinin yapıldığı sıralarda, Amerika'yı derinden etkileyecek, kalbinden vuracak bir planın hazırlığını yapıyorlardı. Nihayet bu planlarını 7 Aralık 1941 tarihinde uygulamaya koydular.
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9. Fury
Fury, David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Amerikan savaş filmidir. Filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşmaktadır. 24 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'de vizyona girmiştir.
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İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, Fury (M4 Sherman) adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier (Brad Pitt)'in, Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.
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8. Er Ryan'ı Kurtarmak
Film, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.
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Filmin ilk 20 dakikasındaki Normandiya Çıkarması sahnelerinin, dünya sinema tarihindeki yeri ayrıdır. Film eleştirmenleri bu sahneleri aşırı gerçekçi olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber yapıldığı yılın en iyi film Oscar'ını alamaması film eleştirmenleri tarafından Oscar tarihinin ayıpları listesinde yer alır. IMDb internet sitesinde sinema tarihinin en iyi 250 filmi listesinde 8.6 puan ile 34. sırada bulunmaktadır.
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7. Soysuzlar Çetesi
Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı. Filmde, Brad Pitt (Teğmen Aldo Raine), Christoph Waltz (Albay Hans Landa), Diane Kruger (Bridget von Hammersmark), Mike Myers (General Ed Fenech), Samuel L. Jackson (Anlatıcı) gibi isimler oynadı.
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Film, yönetmen Tarantino'nun en yüksek gişe hasılatı elde eden yapımı olmakla birlikte, dünya çapında, sinemalarda 321.000.000 $ hasılat elde ederek, ticari olarak başarılı olmuştur. En İyi Film ve sekiz Akademi Ödülü adaylığı dahil olmak üzere birçok ödül ve adaylık aldı. Hans Landa rolüyle Christoph Waltz, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülünü kazandı.
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6. Güneş İmparatorluğu
Güneş İmparatorluğu J. G. Ballard'ın aynı adlı yarı otobiyografik romanı temel alınarak çekilen 1987 yılı yapımı tarihi savaş filmidir. Steven Spielberg'in yönettiği filmin başrollerinde Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson ve Nigel Havers yer aldı. Güneş İmparatorluğu, zengin Britanyalı ailesi ile Şangay'da oturan, ancak II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Şangay'ı istila etmesi sırasında onları kaybedip, yolu bir esir kampına düşen Jamie "Jim" Graham adlı çocuğun öyküsünü anlatır.
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Spielberg projeyi ele almadan önce filmi yönetmesi için sırasıyla Harold Becker ve David Lean ile görüşüldü. Spielberg, David Lean filmlerine ve II. Dünya Savaşı'na olan takıntısı nedeniyle filmi yönetmeyi istedi. Film, Spielberg'in en derin çalışması olarak görülür. Ballard'ın kitabının kahramanlık temasına sahip olmasına rağmen, Spielberg anne ve babasından ayrılmış bir çocuk ile ilgilenen bir film yaptı. Film her ne kadar eleştirel yönden takdir görse de, gişede hayal kırıklığı yarattı.
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5.Kefaret
Joe Wright'ın yönettiği 2007 yapımı İngiliz filmi. Ian McEwan'ın aynı adlı Kefaret romanından sinemaya uyarlanmıştır. Başrolde Keira Knightley ve James McAvoy vardır. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilmiştir. Film İngiltere ve İrlanda'da 14 Eylül 2007'de, ABD'de ise 7 Aralık 2007'de gösterime girmiştir.
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13 Aralık, 2007 tarihi itibari ile Rotten Tomatoes isimli film eleştiri sitesinde yapılan 119 yorumdan %84'ü film hakkında olumlu yorum içermektedir Metacritic'de ise yapılan 32 yorumda ortalama 100 üzerinden 83 üle değerlendirilmiştir.Film 7 dalda Altın Küre'ye aday gösterilmiş ve En İyi Müzik ve En İyi Film-Drama kategorilerinde ödül almıştır. Film ayrıca 14 dalda BAFTA'ya 7 dalda Oscar'a (Akademi Ödülleri) aday gösterilmiştir.
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4. Schindler'in Listesi
yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 ABD yapımı bir filmdir. II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'i ve bu kurtarmayı konu edinen film, 321 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiştir.
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"Schindler'in Listesi", 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
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3. Çöküş
Nazi Almanyası'nın führeri Adolf Hitler, yaşantısının son günlerinde Berlin'deki sığınağında generalleri ile beraber bulunmaktadır. Bu arada, Kızıl Ordu'nun Berlin'i kuşatması son hız sürmektedir. Alman ulusunun çöküşü hızla yaklaşmaktadır ancak Hitler yenilgiyi kabul etmemektedir.
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Filmde, Sovyet askerlerinin Berlin'e girmesiyle beraber sokaklarda yaşanan kanlı çatışmalar, bu çatışmalarda Berlin'i savunmaya çalışan çocuk ve gençlerden oluşan gönüllü askerler, Adolf Hitler'in yoldaşlarının bazılarının onu bırakıp gitmesi, bazılarının ise yanında ölüme kadar kalması, Eva Braun ile sığınakta kıydığı nikah, Hitler durumdan umudunu kestikten birkaç gün sonra beraber intiharları, Almanya'nın teslim olması ve bunun üzerine Joseph Goebbels'in eşiyle intiharı gibi olaylar başarılı bir şekilde anlatılmaktadır.
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2. Piyanist
Wladyslaw Szpilman, Polonyalı başarılı bir piyanisttir. II. Dünya Savaşı'nda Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle hayatı kâbusa döner. Yahudi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulur ve Varşova'nın varoşlarında yaşamaya başlar. Daha sonra Wilm Hosenfeld isimli bir Alman subayının yardımıyla hayatta kalmayı başarır.
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Piyanist drama türünde, 2002 yılında çekilmiş, yönetmenliğini Roman Polanski'nin yaptığı, senaryosunu Ronald Harwood'ın, Wladyslaw Szpilman'ın hayatını anlattığı kitabın üzerine kurduğu Fransa-Almanya-Polonya ortak yapımı filmdir. Filmin müziklerinin çoğu Chopin'in nocturne'lerinden oluşur. İlk beş dakikasında Nocturne in C Sharp Minor duyulur.
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1. Hayat Güzeldir
İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği 1997 yapımı İtalyan drama filmidir.[1] II. Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatıyor.
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Film 1998 Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı. 1999'da 7 dalda Oscar'a aday olan film, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında bu ödülü kazandı.