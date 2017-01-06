06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

2. Dünya Savaşı denince akla gelen o filmler...

06 Ocak 2017 Cuma, 15:16:38 HABERTURK.COM

2. Dünya Savaşı denince bir çoğumuzun aklına; Naziler, İngilizler, Sovyetler Birliği, Japonya, Berlin Duvarı, atom bombası gibi kavramlar gelir. İşte bu kavramları konu alarak çekilmiş en iyi 10 film...

  • 1
    1 | 20

    10. Pearl Harbor 

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar, Avrupa'ya silah ve asker yardımı yapmaktadır. Ama başkan Franklin D. Roosevelt, bu durumdan pek hoşnut değildir. Silah ve asker yardımının arttırılması ve artık Amerika'nın da bu savaştaki yerini alması gerektiğine inanıyordu. 

  • 2
    2 | 20

    Savaş, Avrupa ve Asya'yı sarmışken Amerika binlerce kilometre uzaktan savaşın seyrini değiştirecek hamleler yapıyordu. Japonlar bu gidişe dur demek için barış görüşmelerinin yapıldığı sıralarda, Amerika'yı derinden etkileyecek, kalbinden vuracak bir planın hazırlığını yapıyorlardı. Nihayet bu planlarını 7 Aralık 1941 tarihinde uygulamaya koydular.

  • 3
    3 | 20

    9. Fury

    Fury, David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Amerikan savaş filmidir. Filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşmaktadır. 24 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'de vizyona girmiştir. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300